Cổ phiếu SRA tăng trần ngay khi SARA công bố phương án chào bán cổ phiếu

Dự kiến, SRA sẽ chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 42% trong quý IV/2021 – Quý I/2022, sau khi được UBCKNN chấp thuận.

Hội đồng quản trị CTCP Sara Việt Nam (HNX: SRA) đã có quyết nghị thông qua phương án phát hành cổ phiếu, chi tiết theo Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 29/11/2021 của Đại hội đồng cổ đông theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Theo đó, số lượng cổ phiếu phát hành dự án hơn 18,1 triệu cổ phần. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá dự kiến hơn 181,4 tỷ đồng. Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành hơn 613,4 tỷ đồng.

Dự kiến, SRA sẽ chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 42% giá 10.000 đồng/cổ phiếu trong quý IV/2021 – Quý I/2022, sau khi được UBCKNN chấp thuận. Vốn thu được từ đợt phát hành chủ yếu đầu tư cho các công ty con hoạt động trong lĩnh vực chăm sóc sức khoẻ.

SARA là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực buôn bán máy móc, thiết bị y tế; mua bán vật tư tiêu hao, phim ảnh, hoá chất y tế; cho thuê máy móc, thiết bị y tế và xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác.



Năm 2021, SRA đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế 142,2 tỷ đồng, tăng trưởng 440% so với thực hiện của năm 2020 (do năm 2020 kết quả kinh doanh của SRA giảm 64% do bị ảnh hưởng do dịch Covid – 19 bùng phát ở các tỉnh phía Bắc). Cổ tức năm 2021 kế hoạch 20%.

9 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế của SRA đạt 29,4 tỷ đồng, tăng trưởng 29% so với cùng kỳ 2020. Trong 9 tháng đầu năm SRA đã trả sạch nợ vay ngân hàng gần 81 tỷ đồng. SARA có khoản đầu tư hơn 204 tỷ đồng và Trung tâm sản Nhi Phú Thọ (nay chuyển thành Bệnh viện sản nhi Phú Thọ). Trung tâm này đã đi vào hoạt động từ tháng 3/2019, hoạt động theo mô hình Bệnh viện – Khách sạn.



Trên sàn chứng khoán cổ phiếu SRA đã nhanh chóng tăng trần 10% ngay khi HĐQT của SARA công bố phương án chào bán cổ phần. Kết thúc phiên giao dịch sáng ngày 24/12/2021, SRA đang giao dịch quanh mức 12.700 đồng/cổ phiếu.