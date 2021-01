Hôm 18/1 (giờ Mỹ), ông Trump tiếp tục bồi đòn giáng cuối lên Trung Quốc khi ký sắc lệnh yêu cầu loại bỏ máy bay không người lái (UAV) Trung Quốc ra khỏi phi đội UAV quốc gia.

72 tiếng cuối cùng trước khi rời Nhà Trắng và chuyển giao quyền lực cho Biden, ông Trump tiếp tục củng cố di sản cứng rắn với Trung Quốc khi ban hành hàng loạt lệnh hành pháp nhắm đến quốc gia này. Mới đây nhất, vị Tổng thống sắp mãn nhiệm đã ký sắc lệnh hành pháp loại bỏ UAV Trung Quốc ra khỏi phi đội UAV quốc gia. Đồng thời, ông Trump yêu cầu các cơ quan an ninh liên quan tiến hành đánh giá rủi ro từ UAV do Trung Quốc sản xuất nếu cần thiết. Ngoài ra, nguy cơ rò rỉ chất xám công nghệ và nguy cơ đe dọa an ninh từ các doanh nghiệp công nghệ Trung Quốc cũng được ông Trump đề cập đến.

Trump ký sắc lệnh hành pháp loại bỏ UAV Trung Quốc ra khỏi phi đội UAV quốc gia trước khi chuyển giao quyền lực cho Biden

Đây được xem là một trong những động thái cuối cùng mà chính quyền Trump thực hiện để tăng cường áp lực lên Trung Quốc vào thời điểm ông Trump sắp chuyển giao quyền lực cho người kế nhiệm Joe Biden. Tháng trước, Bộ Thương mại Mỹ đã đưa hàng chục công ty Trung Quốc vào danh sách đen hạn chế xuất khẩu công nghệ, trong đó bao gồm nhà sản xuất máy bay không người lái Trung Quốc Shenzhen DJI Technology. Đây cũng là tập đoàn sản xuất máy bay không người lái thương mại lớn nhất hành tinh.

Động thái này được thực hiện sau khi một bài phân tích trên tờ Washington Post chỉ ra nguy cơ an ninh quốc gia từ ứng dụng điều khiển UAV do tập đoàn Shenzhen DJI Technology sản xuất. Bài phân tích đặt ra nghi vấn liệu chính phủ Trung Quốc có thể thông qua ứng dụng điều khiển này để thu thập thông tin nhạy cảm từ Mỹ thông qua các cảnh quay của người dùng lưu trữ trong bộ nhớ hay không.

Trước đó một ngày, hôm 17/1, chính quyền Trump cũng giáng thêm đòn tử lên gã khổng lồ viễn thông Trung Quốc Huawei khi gửi thông báo tới các nhà cung cấp tại Mỹ, bao gồm cả gã khổng lồ chip Intel về việc thu hồi giấy phép bán hàng cho Huawei. Cũng như Shenzhen DJI Technology, Huawei đã bị cuốn vào cuộc xung đột thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới hồi tháng 5/2019, khi chính quyền Trump đưa tập đoàn viễn thông này vào danh sách đen thương mại kèm theo hàng loạt hạn chế xuất khẩu nghiêm ngặt. Kể từ đó đến nay, lệnh cấm vận của Trump đã trực tiếp ảnh hưởng đến nhiều lĩnh vực sản xuất kinh doanh của Huawei. Theo Reuters, với hành động thu hồi giấy phép bán hàng cho Huawei mới đây của chính quyền Trump, ước tính sẽ có khoảng 150 đơn đề nghị cấp phép xuất khẩu số hàng hóa, linh kiện, dịch vụ công nghệ trị giá 120 tỷ USD cho Huawei bị đình trệ.

Hàng loạt động thái của ông Trump vào phút chót trước khi chuyển giao quyền lực cho Biden không gì khác chính là nỗ lực củng cố di sản cứng rắn với Trung Quốc. Tân Tổng thống đắc cử Joe Biden dự kiến sẽ tiếp tục đi theo đường lối này, dù ông Biden gợi ý cách tiếp cận đa phương thông qua kết hợp sức mạnh đồng minh thay vì các động thái đơn phương như thời Trump.