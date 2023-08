Sau gần 2 tháng bị khởi tố, vợ ông Nguyễn Đỗ Lăng đăng ký bán 1 triệu cổ phiếu Cotana (CSC)

Sau gần 2 tháng bị khởi tố, bà Huỳnh Thị Mai Dung - vợ ông Nguyễn Đỗ Lăng đã đăng ký bán 1 triệu cổ phiếu CSC trong số hơn 5 triệu cổ phiếu đang nắm giữ.

CTCP Tập đoàn Cotana (HNX: CSC) vừa công bố giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến ông Nguyễn Đỗ Lăng - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty.

Cụ thể, bà Huỳnh Thị Mai Dung (vợ ông Nguyễn Đỗ Lăng) đăng ký bán 1 triệu cổ phiếu CSC trong tổng số 5,16 triệu cổ phiếu đang sở hữu (tương đương tỷ lệ nắm giữ gần 16,6%). Theo thông báo, mục đích của giao dịch này là thực hiện giao dịch đầu tư cá nhân. Giao dịch dự kiến thực hiện theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh từ 28/8 - 26/9/2023.

Động thái này diễn ra sau gần 2 tháng (ngày 28/6), Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với 5 bị can về tội Thao túng thị trường chứng khoán, trong đó có ông Nguyễn Đỗ Lăng, Tổng Giám đốc CTCP chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương (APS) và Phạm Duy Hưng, Chủ tịch APS.Đây là những nhân vật liên quan tới vụ án hình sự xảy ra tại 3 doanh nghiệp: CTCP chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương, CTCP Đầu tư Châu Á Thái Bình Dương (API) và CTCP đầu tư IDJ Việt Nam (IDJ), thường được biết đến là “họ APEC”, liên quan tới hệ sinh thái APEC Group.

Ngày 10/7, Cơ quan An ninh điều tra Công an Hà Nội cho biết đang tiếp tục điều tra hành vi thao túng chứng khoán xảy ra tại CTCP Chứng khoán châu Á - Thái Bình Dương (APS), CTCP Đầu tư châu Á Thái Bình Dương (API) và CTCP Đầu tư IDJ Việt Nam (IDJ). Cơ quan An ninh điều tra cho biết, đến nay đã làm rõ thủ đoạn của các đối tượng trong vụ việc.



Ông Nguyễn Đỗ Lăng - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị CTCP Tập đoàn Cotana.

Cụ thể, theo tài liệu điều tra, trong thời gian 4/5/2021 đến 31/12/2021, ông Nguyễn Đỗ Lăng và vợ là Huỳnh Thị Mai Dung cùng Phạm Duy Hưng chỉ đạo các đối tượng sử dụng 40 tài khoản chứng khoán thao túng mở tại Công ty APS để liên tục mua, bán tạo ra "cung cầu" giả và giá đóng cửa mới, đẩy giá cổ phiếu 3 mã API, APS, IDJ tăng bất thường.

Để đẩy được giá cổ phiếu lên, Nguyễn Đỗ Lăng, Phạm Duy Hưng, Huỳnh Thị Mai Dung chỉ đạo Phạm Thị Đức Việt thực hiện đặt lệnh mua, bán 3 cổ phiếu API, IDJ, APS trên 40 tài khoản chứng khoán trên. Sau đó, các đối tượng yêu cầu Việt tập hợp báo cáo kết quả khớp lệnh các giao dịch trên cho Lăng, Hưng và Dung qua các hình thức gửi email nội bộ của Cty, tin nhắn hoặc báo cáo miệng.

Bên cạnh đó, các đối tượng chỉ đạo Nguyễn Thị Thanh – kế toán trưởng giao các nhân viên kế toán Công ty APS gồm Nguyễn Thị Vân Anh, Nguyễn Thị Ánh Ngọc, Trần Thị Lan Anh thực hiện nộp tiền, rút tiền liên quan đến 30/40 tài khoản; giao Nguyễn Hoài Giang thực hiện nộp tiền, rút tiền liên quan đến 10/40 tài khoản.

Ngoài hành vi sử dụng tài khoản chứng khoán để giao dịch thao túng giá, Nguyễn Đỗ Lăng, Phạm Duy Hưng và Huỳnh Thị Mai Dung còn chỉ đạo Phạm Thị Đức Việt và Nguyễn Đoàn Tùng (SN 1994, trú tại Hà Nội) chuyên viên phân tích tại Công ty CP đầu tư IDJ thường xuyên đưa các thông tin tích cực về 3 cổ phiếu APS, API, IDJ lên các hội, nhóm Zalo.