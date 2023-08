Cotana (CSC): Hoạt động kinh doanh lao dốc quý thứ 3 liên tiếp, lãi quý II giảm 92% so với cùng kỳ

Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana (Cotana, HNX: CSC) vừa công bố Báo cáo tài chính quý II/2023.

Trong quý II/2023, Cotana ghi nhận doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ giảm 83,2% so với cùng kỳ còn 94 tỷ đồng, cùng kỳ năm trước ghi nhận hơn 562 tỷ đồng. Giá vốn hàng bán ghi nhận 65,9 tỷ đồng, giảm 80,4% so với cùng kỳ.



Doanh thu hoạt động tài chính quý này tăng 41,5% lên gần 2,1 tỷ đồng. Chi phí tài chính là 1,9 tỷ đồng, tăng 90% so với cùng kỳ, trong đó, toàn bộ là chi phí lãi vay.

Công ty liên kết đóng góp lợi nhuận gần 112 triệu đồng.

Kết quả kinh doanh quý II/2023. Nguồn: BCTC quý II/2023.

Chi phí bán hàng ở mức 4,7 tỷ đồng, cùng kỳ ghi nhận gần 47,2 tỷ đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 15,4% lên 10,5 tỷ đồng.

Kết thúc quý II/2023, do doanh thu lao dốc, Cotana báo lãi trước thuế 13,6 tỷ đồng, lãi sau thuế 10,7 tỷ đồng, đồng loạt giảm 92% so với cùng kỳ. Trong đó, công ty mẹ báo lãi 7,6 tỷ đồng, giảm 92,2% so với cùng kỳ ghi nhận 97,8 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh 4 quý gần nhất của Cotana (tỷ đồng). Nguồn: BCTC Cotana.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2023, Cotana ghi nhận doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 187,5 tỷ đồng, giảm 78,3% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu hoạt động tài chính ghi nhận 4,7 tỷ đồng, tăng 62% so với cùng kỳ.

6 tháng đầu năm, Cotana báo lãi trước thuế 38,9 tỷ đồng, báo lãi sau thuế 30,9 tỷ đồng, đều giảm 84,3% so với cùng kỳ năm trước.

Tại ngày kết thúc quý II/2023, Cotana ghi nhận tổng tài sản ở mức 2.215,8 tỷ đồng, giảm 7,4% so với số đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn là 2.151,4 tỷ đồng, giảm 10,3% so với đầu năm. Tài sản dài hạn giảm 3,5%, ở mức 64,4 tỷ đồng.

Tiền và các khoản tương đương tiền giảm 71,5% còn 76,2 tỷ đồng. Đầu tư tài chính ngắn hạn tăng nhẹ lên 40 tỷ đồng. Hàng tồn kho tăng gần 3 tỷ đồng so với đầu năm lên 1.573,1 tỷ đồng.

Cotana phải thu của khách hàng ngắn hạn là 310 tỷ đồng, trong đó có: Công ty Cổ phần Ivland (174,7 tỷ đồng), Công ty CP Tập đoàn Ecopark (16,4 tỷ đồng), các đối tượng khác (110,3 tỷ đồng) …

Tính đến ngày 30/6/2023, tổng nợ phải trả của Cotana là 1.432,3 tỷ đồng, chiếm 64,4% tổng nguồn vốn.

Vay và nợ thuê tài chính tổng là 304,6 tỷ đồng, trong đó, vay dài hạn là 143 tỷ đồng, vay ngắn hạn khoảng 161,6 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, kết thúc phiên giao dịch ngày 31/7, cổ phiếu CSC của Cotana giảm 1,55% xuống còn 38.100 đồng/cổ phiếu.