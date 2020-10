Sau thất bại của The KAfe, Đào Chi Anh khởi nghiệp với dự án mới

Tổ hợp Gather – mô hình kinh doanh 3 trong một với Cafe; Studio và Spa – là dự án kinh doanh mới nhất của cựu CEO The KAfe Đào Chi Anh.

Trên trang cá nhân, nhà sáng lập và cựu CEO The KAfe Đào Chi Anh vừa chia sẻ về dự án kinh doanh mới của mình mang tên Gather. Đây là một tổ hợp gồm 3 mô hình: Cafe; Studio (phòng tập) và Spa.

Theo Đào Chi Anh, đội ngũ của Gather đa phần là nữ giới, thời gian kể từ khi lên ý tưởng cho đến khi hoàn thành chỉ khoảng 4-5 tháng.

“Phụ nữ nói chung không chỉ ở Việt Nam mà cả châu Á, đều quá ít được chăm sóc, nâng niu, chiều chuộng và quan tâm tới từng chi tiết. Trong khi chúng ta lại là lực lượng lao động quan trọng của kinh tế đất nước và là ngọn lửa giữ hạnh phúc và an bình của mỗi gia đình, dù nhỏ hay lớn”, cựu CEO The KAfe nói về nguồn cảm hứng tạo ra Gather.

Tổ hợp này bắt đầu đón khách từ hôm nay (24/10) trong sự kiện Private Tasting với thực đơn giá 250.000 đồng/người cho một bữa ăn 4 món và một đồ uống.

Gather là tổ hợp kinh doanh 3 trong một. Ảnh: Gather

Đào Chi Anh sinh năm 1984 tại Nga, lớn lên ở Đức và Đài Loan. Cô học phổ thông tại Việt Nam và tốt nghiệp Đại học Singapore. Năm 2013, Chi Anh sáng lập KAfe Group - công ty khai thác và phát triển 4 nhãn hiệu: The KAfe, The KAfe Village, The KAfe Box và The Burger Box.

Giữa tháng 10/2015, KAfe Group "gây sốt" cộng đồng khởi nghiệp Việt khi huy động thành công 5,5 triệu USD ngay trong vòng đầu tiên của quá trình gọi vốn từ các quỹ đầu tư tại London và Hong Kong.

Suốt nhiều tháng liền sau đó, người ta nhắc đến Đào Chi Anh - người sáng lập và giám đốc của thương hiệu này như một hình mẫu nữ doanh nhân thành đạt, người truyền cảm hứng cho các bạn trẻ dám sống với đam mê và dám khởi nghiệp.

Đào Chi Anh, gương mặt từng rất nổi tiếng trong cộng đồng startup Việt. Ảnh: FBNV

Tuy nhiên không lâu sau, dư luận xôn xao về việc KAfe Group bị đối tác tố chây ì công nợ và chiếm dụng vốn kinh doanh đến hàng tỷ đồng. Tháng 10/2016, Đào Chi Anh bất ngờ tiết lộ trên trang cá nhân rằng, cô không còn đảm nhiệm chức vụ CEO của công ty này.

Tháng 6/2019, Đào Chi Anh gọi vốn cộng đồng 200.000 USD trên GoFundMe với mục tiêu xây dựng lại The KAfe. Tuy nhiên, dự án này sau đó dừng lại vì số người ủng hộ vốn quá ít.