SCIC rao bán hơn 36% vốn Vocarimex, sẽ thu về tối thiểu 1.000 tỷ đồng

Phiên đấu giá sẽ được tổ chức vào 14h30 ngày 4/11 tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), giá khởi điểm 22.690 đồng/cp

Phiên đấu giá sẽ được tổ chức vào 14h30 ngày 4/11 tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), giá khởi điểm 22.690 đồng/cp

Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) thông báo chào bán cạnh tranh cả lô 44,2 triệu cổ phiếu, tương đương 36,3% vốn Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam (Vocarimex, UpCoM: VOC). Với giá khởi điểm 22.690 đồng/cp, SCIC dự thu về tối thiểu 1.000 tỷ đồng.

Cổ phiếu VOC đang được giao dịch tại vùng giá 23.000 đồng/cp, gần như đi ngang trong 2 tháng qua nhưng tăng 147% tính từ thời điểm đầu tháng 4.

Vào tháng 7/2019, SCIC từng rao bán 36,3% vốn Vocarimex với giá 22.300 đồng/cp nhưng không thành công. Trong nửa cuối năm, khoản thoái vốn tại Vocarimex được cho là một trong những khoản trọng điểm giúp SCIC đạt và vượt kế hoạch kinh doanh năm 2020.

Dự kiến ngay sau khi SCIC thoái vốn Vocarimex, Tường An sẽ tổ chức ĐHĐCĐ bất thường bàn phương án hợp nhất vào Kido

Hiện cổ đông lớn nhất của Vocarimex là Tập đoàn Kido sở hữu 51% vốn. Tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên mới đây, ban lãnh đạo Kido đã tiết lộ kế hoạch hợp nhất các đơn vị thành viên gồm Kido Foods (KDF), Vocarimex, Dầu thực vật Tường An (TAC), Kido Nhà Bè.

Theo kế hoạch thì bước đầu Kido thực hiện việc sáp nhập Kido Foods, tỷ lệ sáp nhập đã được công bố là 1 cổ phiếu KDF đổi 1,3 cổ phiếu KDC. Phương án sáp nhập đã được cổ đông thông qua tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên diễn ra vào tháng 6 nhưng đến nay chưa có thông tin thêm.

Với Dầu thực vật Tường An thì phương án sáp nhập bị rút lại trước thềm ĐHĐCĐ thường niên do đơn vị này bị vướng phần vốn nhà nước tại Vocarimex. Lãnh đạo Kido kỳ vọng ngay sau khi nhà nước thoái vốn Vocarimex thì Tường An sẽ tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường bàn phương án hợp nhất vào Kido.

Do vậy, việc mua lại phần vốn Vocarimex thuộc sở hữu SCIC là nút thắt Kido cần thực hiện để đẩy nhanh tiến trình hợp nhất các đơn vị thành viên.

Năm 2020, Vocarimex lên kế hoạch doanh thu 2.910 tỷ đồng, tăng 14%; lợi nhuận trước thuế 243 tỷ đồng, tương đương thực hiện năm trước.

Vocarimex ước doanh thu thuần 9 tháng đạt 1.913 tỷ đồng, tăng 4,1% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 181 tỷ đồng, tăng 32,5% so với quý III/2019 nhờ chi phí hoạt động giảm 12,9%.