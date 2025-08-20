Sẽ xử lý lãnh đạo các Ban QLDA chậm triển khai hệ thống giao thông thông minh

Bộ Xây dựng vừa yêu cầu các đơn vị đẩy nhanh tiến độ triển khai hệ thống quản lý giao thông thông minh, thu phí tự động, kiểm soát tải trọng xe tại các Dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông.

Đối với các dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2021 - 2025, Bộ Xây dựng cho biết, tiến độ triển khai các hạng mục công việc của hệ thống quản lý giao thông thông minh, thu phí tự động, kiểm soát tải trọng xe thuộc các dự án thành phần liên tục chậm, phải gia hạn nhiều lần.

Tuyến cao tốc Hoà Liên - Tuý Loan.

Trong khi đó, tại Chỉ thị số 05 ngày 15/7/2025 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, các mốc tiến độ quan trọng gồm: Phê duyệt dự toán và hồ sơ mời thầu gói thầu xây lắp phải hoàn thành trước ngày 25/7/2025; Phê duyệt dự toán và hồ sơ mời thầu gói thầu mua sắm thiết bị, phần mềm phải hoàn thành trước ngày 30/7/2025; Lựa chọn nhà thầu triển khai hệ thống Back-End và hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu thanh toán điện tử giao thông đường bộ phải hoàn thành trước ngày 15/8/2025.

Tuy nhiên, đến nay vẫn còn tình trạng chậm tiến độ. Bộ Xây dựng chỉ ra 2 dự án thành phần chưa phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu xây lắp; 8 dự án thành phần chưa phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu mua sắm thiết bị.

Hồ sơ mời thầu gói phần mềm dùng chung tại dự án Hàm Nghi – Vũng Áng chưa được phê duyệt; Công tác lựa chọn nhà thầu hệ thống Back-End và quản lý cơ sở dữ liệu thanh toán điện tử tại dự án Vân Phong - Nha Trang dự kiến chậm tiến độ.

Tại các dự án thành phần chậm tiến độ, Bộ Xây dựng yêu cầu Ban QLDA và các cơ quan liên quan khẩn trương kiểm điểm trách nhiệm và báo cáo Bộ trưởng trước ngày 20/8/2025.

Ban QLDA coi việc triển khai hệ thống quản lý giao thông thông minh, trạm thu phí và kiểm soát tải trọng xe là nhiệm vụ chính trị hàng đầu; xây dựng kế hoạch chi tiết, đề xuất giải pháp đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo hoàn thành các mốc theo chỉ đạo.

Đối với dự án giai đoạn 2017 - 2020: Các Ban QLDA 2, 6, 7 và Thăng Long cần kiểm soát chặt chẽ tiến độ các hạng mục còn lại, hoàn thành các gói thầu xây lắp trước ngày 30/9/2025, đặc biệt dự án Mai Sơn - QL45 và QL45 - Nghi Sơn đang chậm tiến độ.

Cùng đó, các nhà thầu phải khẩn trương mua sắm, lắp đặt thiết bị ngay sau bàn giao mặt bằng; phối hợp với nhà thầu xây lắp hoàn thiện nhà trung tâm, nhà điều hành trạm thu phí, điều chỉnh thiết kế bảo đảm đồng bộ và vận hành thử trước ngày 31/10/2025.

Đối với dự án giai đoạn 2021 - 2025: Các Ban QLDA rà soát tiến độ, đánh giá nguyên nhân chậm trễ và đề xuất giải pháp; hoàn thành phê duyệt và phát hành hồ sơ mời thầu các gói thầu mua sắm thiết bị; lập kế hoạch triển khai chi tiết các hạng mục còn lại.

Bộ Xây dựng nhấn mạnh sẽ xem xét, xử lý trách nhiệm Giám đốc các Ban QLDA theo quy định đối với các dự án thành phần chậm tiến độ.