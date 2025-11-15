Chính phủ thúc đẩy giao thông xanh: Chuyên gia kiến nghị chính sách hỗ trợ thiết thực, cảnh báo thách thức lớn

Văn phòng Chính phủ đã có Công văn số 11170/VPCP-CN truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà về việc phát triển hệ thống giao thông công cộng và hỗ trợ người dân sử dụng phương tiện giao thông công cộng, giao thông xanh.

Xét báo cáo của Bộ Xây về lộ trình phát triển hệ thống giao thông công cộng đồng bộ, hiện đại; đề xuất cơ chế, chính sách đột phá để thu hút đầu tư tư nhân, hỗ trợ người dân sử dụng các phương tiện giao thông công cộng, giao thông xanh, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Bộ thực hiện.

Hà Nội đang thực hiện chuyển đổi phương tiện xanh.

Theo đó, Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Bộ Công an, Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan, đơn vị có liên quan, tham vấn thêm ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học, tham khảo kinh nghiệm của một số quốc gia tiên tiến, trên cơ sở đó rà soát, hoàn thiện Báo cáo.

Phó Thủ tướng lưu ý, Báo cáo cần làm rõ từng nhiệm vụ cụ thể về đề xuất cơ chế, chính sách, quy hoạch, dự án đầu tư, nguồn lực, tổ chức thực hiện... gắn với trách nhiệm của từng cơ quan, cấp trung ương hay địa phương, lộ trình thực hiện từng nhiệm vụ.

Đồng thời, làm rõ sản phẩm của Báo cáo, cấp có thẩm quyền phê duyệt (Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ hay các Bộ, ngành, địa phương), trình tự, thủ tục phê duyệt, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 31/1/2026.

Thời gian qua, Chính phủ đã ban hành nhiều chỉ đạo thúc đẩy quá trình này. Tại Thông báo số 8 ngày 8/1, Bộ Tài chính được giao nghiên cứu chính sách hỗ trợ các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp chuyển sang phương tiện xanh.

Đến Thông báo số 490 ngày 17/9, Hà Nội và TPHCM được yêu cầu xây dựng kế hoạch hành động chi tiết, công khai lộ trình chuyển đổi và chính sách hỗ trợ người dân.

Các chuyên gia cho rằng, việc chuyển đổi phương tiện xanh sẽ giúp cho các đô thị Như: TP.Hà Nội và TP.HCM sớm giảm được việc người dân sử dụng phương tiện cá nhân, chuyển dịch sang giao thông công cộng và cắt giảm phát thải CO2.

GS.TS Hoàng Xuân Cơ, Trưởng ban Khoa học Hội Kinh tế Môi trường Việt Nam cho biết, thay thế một phương tiện quen thuộc bằng một loại hình mới trên quy mô lớn sẽ là một thách thức không nhỏ, đòi hỏi phải có lộ trình rõ ràng, phương án cụ thể và các bước đi được tính toán kỹ lưỡng để không gây xáo trộn đến sinh hoạt thường nhật của người dân.

Qua đó, GS.TS Cơ cho rằng, Nhà nước cần có những hỗ trợ thiết thực để thúc đẩy quá trình chuyển đổi này.



Thông tin về mạng lưới vận tải trên địa bàn TP.Hà Nội, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Đào Việt Long cho biết, hiện TP.Hà Nội đang có mạng lưới xe buýt với 393 xe sử dụng nhiên liệu xanh, chiếm 20,7% tỷ trọng đoàn phương tiện.

Theo kế hoạch đặt ra là đến năm 2026, tại Hà Nội, xe sử dụng nhiên liệu sạch sẽ đạt 20 - 23% tỷ trọng đoàn phương tiện. Từ thời điểm này, Hà Nội đã đạt kế hoạch của cả năm 2026. Dự kiến đến hết năm 2025, xe “xanh” sẽ chiếm 26,5% đoàn phương tiện xe buýt.

Theo ông Long, tiến độ chuyển đổi xe mạng lưới xe taxi, xe công nghệ của TP.Hà Nội cũng rất khả quan.

Hiện, Hà Nội đã có 60,8% xe taxi; 40,2% xe công nghệ trên địa bàn Thủ đô chuyển đổi sang phương tiện sử dụng nhiên liệu sạch. Chậm nhất năm 2030, tất cả xe buýt và taxi Thủ đô sẽ chuyển đổi sang xe sử dụng nhiên liệu sạch.

Về hạ tầng trạm sạc, ông Long nhấn mạnh: "Hiện, các địa phương đã rà soát và đề xuất 52 vị trí triển khai. Riêng Công ty TNHH MTV Khai thác điểm đỗ xe Hà Nội đề xuất 39 vị trí tích hợp trong các điểm trông giữ xe do đơn vị khai thác.

Ngoài ra, các cơ chế chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chuyển đổi phương tiện sử dụng nhiên liệu sạch cũng đang được gấp rút triển khai, hoàn thiện, tạo điều kiện đẩy nhanh tiến trình theo đúng chỉ đạo của UBND TP.Hà Nội.