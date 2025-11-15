Nhiều vướng mắc quy định hóa đơn điện tử dịch vụ taxi cần được tháo gỡ

Ông Nguyễn Văn Quyền, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải Ôtô Việt Nam cho biết, tiền cước chuyến đi taxi do hành khách lựa chọn theo một trong các phương thức gồm: tiền cước được tính thông qua đồng hồ tính tiền; tiền cước được tính qua phần mềm tính tiền có kết nối trực tiếp với hành khách thông qua phương tiện điện tử; tiền cước theo thoả thuận giữa người sử dụng dịch vụ với đơn vị kinh doanh vận tải.

Tại Điều 11, Nghị định 70/2025/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2020/NĐ-CP; Thông tư số 32/2025/TT-BTC ngày 05/06/2025 của Bộ Tài chính tại Khoản 5 Điều 12 đã ban hành quy định chi tiết như sau: “Trường hợp doanh nghiệp có hoạt động bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ trực tiếp đến người tiêu dùng thuộc đối tượng quy định tại khoản 8 điều 1 Nghị định số 70/2025/NĐ-CP đã đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử với cơ quan thuế nhưng chưa đảm bảo là hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế hoặc dữ liệu điện tử thì đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền theo quy định”.

Hiệp hội Vận tải Ôtô Việt Nam vừa đề nghị Bộ Tài chính, Cục Thuế giải quyết vướng mắc trong thực hiện hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền áp dụng trong dịch vụ taxi.

Trên cơ sở thực tế hoạt động kinh doanh vận tải taxi, Hiệp hội Vận tải Ôtô Việt Nam thấy rằng, quy định này khi áp dụng vào thực tế đối với các đơn vị kinh doanh taxi chính thống là chưa phù hợp và sẽ nảy sinh một số vướng mắc.

Các vướng mắc cụ thể như: Đồng hồ tính tiền của các đơn vị hiện nay đơn thuần là có 2 chức năng đếm quãng đường và tính ra số tiền đơn thuần chứ chưa phải là máy tính tiền (theo dạng máy Pos hiện nay), do vậy cũng chưa có đủ công nghệ để thực hiện xuất hóa đơn (chỉ kết nối máy in để in biên lai cho khách hàng).

Cùng đó, khách hàng sử dụng dịch vụ taxi sẽ được hưởng ưu đãi khi đi sân bay hai chiều hay đường dài hai chiều; khuyến mãi; phục vụ nội bộ ... tùy thuộc vào từng doanh nghiệp trường hợp này số tiền trên đồng hồ hay ứng dụng phần mềm sẽ không đúng với giá trị mà khách hàng thanh toán thực tế.

Cụ thể, khách hàng trong trường hợp cần lấy hóa đơn giá trị gia tăng thì chỉ cần gửi mail biên lai cuốc khách cùng thông tin tên đơn vị, địa chỉ, mã số thuế đến đơn vị cung cấp dịch vụ và đơn vị cung cấp dịch vụ có trách nhiệm gửi hóa đơn điện tử đến khách hàng cũng như kê khai thông tin nộp thuế cho cơ quan quản lý thuế.

Trường hợp khách lẻ không có nhu cầu lấy hóa đơn giá trị gia tăng thì cuối ngày đơn vị sẽ tổng hợp lượng khách lẻ đó để xuất một hóa đơn với tổng giá trị khách lẻ không lấy hóa đơn trong ngày kê khai nộp thuế.

Khách hàng đặt xe qua các nền tảng khác nhau sẽ có phát sinh như: chuyến đi khách giá trị 102.000 đồng (bao gồm 100.000 đồng tiền doanh thu và 2.000 đồng bảo hiểm chuyến đi khách mà hãng taxi thu hộ. Trong 100.000 đồng doanh thu lại chia thành 2 đối tượng thanh toán: 20.000 đồng khuyến mại khách đi do bên cung cấp ứng dụng nền tảng thanh toán, còn lại 80.000 đồng do khách hàng thanh toán). Trường hợp này một chuyến đi khách đơn vị vận tải phải xuất 2 hóa đơn VAT để khai doanh thu và cho hai đối tượng thanh toán khác nhau.



Hiệp hội Vận tải Ôtô Việt Nam cho biết, trước đây, các đơn vị vận tải chỉ xuất hóa đơn cho khách hàng sử dụng dịch vụ có nhu cầu lấy hóa đơn, còn lại các đơn vị tổng hợp khách hàng không lấy hóa đơn để xuất một tờ với nội dung “khách lẻ không lấy hóa đơn” để kê doanh thu khai nộp thuế theo kỳ làm số liệu báo cáo (báo cáo doanh thu một ngày một lần hoặc 2-3/lần tùy vào tính chất, mô hình, tình hình hoạt động vào từng thời điểm), việc này giảm được chi phí sử dụng hóa đơn cũng như nhân lực cho các doanh nghiệp rất nhiều.

Để tháo gỡ các vướng mắc, Hiệp hội Vận tải Ôtô Việt Nam kiến nghị Bộ Tài chính, Cục Thuế xem xét cho các đơn vị taxi thực hiện như nội dung Công điện số 72/CĐ-CT ngày 1/6/2025 Cục thuế ban hành: “Được lựa chọn hoặc chuyển đổi áp dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền theo quy định tại Nghị định số 70/2025/NĐ-CP hoặc tiếp tục sử dụng hóa đơn điện tử đã đăng ký sử dụng với cơ quan thuế” để phù hợp đặc thù phát sinh trong quá trình hoạt động kinh doanh và với chính sách cũng như cơ quan quản lý Nhà nước xem xét điều chỉnh chính sách phù hợp thực tế hơn.