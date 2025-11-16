Đồng loạt khởi công 4 trường phổ thông nội trú liên cấp các xã biên giới ở Quảng Ngãi

Sáng 16/11, sau 1 thời gian khẩn trương chuẩn bị, tỉnh Quảng Ngãi đã đồng loạt tổ chức khởi công xây dựng 4 trường phổ thông nội trú liên cấp các xã biên giới, gồm Dục Nông, Mô Rai, Rờ Kơi và Sa Loong.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đến dự khởi công tại xã Dục Nông. Ảnh: ĐN

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đến dự khởi công tại xã Dục Nông; Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đến dự khởi công tại xã Mô Rai.

Trong giai đoạn 1, tỉnh Quảng Ngãi được Trung ương hỗ trợ hơn 612,7 tỷ đồng để xây dựng 4 trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở các xã biên giới đất liền, gồm Dục Nông, Mô Rai, Rờ Kơi và Sa Loong.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đến dự khởi công tại xã Mô Rai. Ảnh: BQN

Theo đó, quy mô đầu tư xây dựng của mỗi trường ở 4 xã, gồm 36 lớp (18 lớp tiểu học, 18 lớp THCS) cho khoảng 1080 học sinh, với đồng bộ các hạng mục khối nhà học tập, hành chính, khối sinh hoạt nội trú…thời gian dự kiến hoàn thành trước ngày 30/8/2026.

Phát biểu tại lễ khởi công ở xã Dục Nông, thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình biểu dương và đánh giá cao sự nỗ lực của các cấp, ngành Quảng Ngãi đã khẩn trương triển khai công tác chuẩn bị, khảo sát, quy hoạch….

Một trong số khu vực xây dựng trường. Ảnh: T.Anh

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh, việc khởi công xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới tỉnh Quảng Ngãi là sự kiện có ý nghĩa sâu sắc, thể hiện tình cảm, trách nhiệm của Đảng, Nhà nước đối với sự nghiệp giáo dục, đối với đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới của Tổ quốc.

Quang cảnh lễ khởi công xây trường tại xã Dục Nông. Ảnh: ĐN

Để các công trình sớm hoàn thành, phát huy hiệu quả, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đề nghị tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo chủ đầu tư, đơn vị thi công thực hiện nghiêm quy định về quản lý đầu tư xây dựng, bảo đảm chất lượng, tiến độ, an toàn, hiệu quả.

Dự kiến 4 trường sẽ xây dựng hoàn thành vào tháng 8/2026. Ảnh minh hoạ ĐX

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình trao tặng tượng Bác Hồ cho Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học - THCS xã Dục Nông; trao tặng 1.600 áo ấm cho các em học sinh vùng biên giới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình (bên trái)trao tặng tượng Bác Hồ cho Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học - THCS xã Dục Nông. Ảnh: NĐ

UBND tỉnh trao 50 phần quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn có thêm điều kiện vươn lên trong học tập.