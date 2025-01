SeABank chuyển nhượng 100% vốn Công ty Tài chính PTF cho AEON Financial Service

Ngày 30/12/2024, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành văn bản chấp thuận việc chuyển nhượng 100% vốn góp của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HoSE: SSB) tại Công ty Tài chính Bưu điện (PTF) cho AEON Financial Service Co., Ltd. (AEON Financial).

Theo SeABank, việc chuyển nhượng PTF cho công ty thành viên thuộc mảng tài chính của AEON Group giúp SeABank tăng cường năng lực tài chính, nâng cao vị thế ngân hàng bán lẻ của nhà băng này. Ngoài việc hợp tác chuyển nhượng vốn góp tại PTF, SeABank và AEON Financial cũng đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược để thắt chặt mối quan hệ hợp tác sâu rộng hơn nữa, hướng tới mục tiêu trở thành đối tác toàn diện, đồng thời khai thác tối đa lợi thế của hai bên, góp phần thúc đẩy sự phát triển của thị trường tài chính Việt Nam. PTF được thành lập vào tháng 10/1998 và hiện là một trong những công ty tài chính đầu tiên tại Việt Nam với vốn điều lệ 1.550 tỷ đồng, tổng nhân sự gần 2.000 người và phục vụ gần 200.000 khách hàng tại 30 tỉnh thành phố trên cả nước. PTE hoạt động với mục đích mang đến các cơ hội tài chính tốt hơn cho khách hàng. Do đó, PTF liên tục đổi mới, cung cấp nhiều loại hình cho vay với thủ tục nhanh gọn; đa dạng hóa sản phẩm với lãi suất cho vay hấp dẫn để đáp ứng nhu cầu thiết yếu, đa dạng từ khách hàng. Ngân hàng SeABank. Ảnh minh họa. SeABank: Đặt mục tiêu lãi trước thuế gần 6.500 tỷ đồng năm 2025, tăng trưởng tín dụng 15% Trước đó, đầu năm 2025, tại nghị quyết thông qua Kế hoạch Ngân sách năm 2025, Hội đồng Quản trị SeABank đã đặt mục tiêu tăng trưởng tín dụng 15%, đảm bảo phù hợp với mức dư nợ tín dụng tối đa do Ngân hàng Nhà nước quy định. Đồng thời, huy động vốn dự kiến tăng 16%, kéo theo tổng tài sản tăng 10%. Với kế hoạch này, SeABank kỳ vọng đạt lợi nhuận trước thuế 6.458 tỷ đồng, tăng 10% so với kế hoạch năm 2024, đồng thời nâng tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) lên 13,8%. Kế hoạch Ngân sách năm 2025 của SeABank. Nguồn: SeABank. Dữ liệu báo cáo tài chính cho thấy, tính đến ngày 30/09/2024, SeABank ghi nhận tổng huy động từ các tổ chức và cá nhân đạt 178.666 tỷ đồng, tăng gần 2% so với cuối năm 2023. Tiền gửi không kỳ hạn (CASA) đạt 20.677 tỷ đồng, tăng mạnh 24% và chiếm 13,46% tổng huy động từ khách hàng. Trong 9 tháng đầu năm 2024, lợi nhuận trước thuế của SeABank đạt 4.508 tỷ đồng, tăng 43% so với cùng kỳ năm trước. Tổng thu thuần tăng 39,56%, đạt 9.190 tỷ đồng, trong đó thu nhập ngoài lãi đạt 1.650 tỷ đồng và thu nhập lãi thuần đạt 7.541 tỷ đồng. Biên lãi ròng (NIM) tăng nhẹ lên 3,94%, bất chấp lãi suất cho vay bình quân giảm. Cùng với việc tập trung phát triển công nghệ số và đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ, SeABank duy trì hiệu quả hoạt động với ROE đạt 14,96% và ROA đạt 1,73%. Tổng dư nợ cho vay khách hàng đạt 196.890 tỷ đồng, nâng tổng tài sản lên 288.518 tỷ đồng, tăng 22.396 tỷ đồng so với đầu năm. Được thành lập vào năm 1994, SeABank là một trong những ngân hàng thương mại cổ phần hàng đầu tại Việt Nam với hơn 3,6 triệu khách hàng, gần 5.500 nhân viên và 181 điểm giao dịch trên toàn quốc. Tham khảo thêm SeABank: Đặt mục tiêu lãi trước thuế gần 6.500 tỷ đồng năm 2025, tăng trưởng tín dụng 15%

Chân dung Tân trưởng Ban Kiểm soát SeABank Nguyễn Ngọc Quỳnh

SeABank hoàn tất tăng vốn điều lệ lên 28.350 tỷ đồng