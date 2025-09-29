SHB chính thức nâng vốn điều lệ lên 45.942 tỷ đồng

Cụ thể, NHNN có quyết định sau khi SHB hoàn tất phát hành 528,5 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 với tỷ lệ 13%. Trước đó, SHB đã hoàn thành chi trả cổ phiếu bằng tiền mặt tỷ lệ 5%. Tổng tỷ lệ cổ tức năm 2024 được SHB chi trả là 18%.

Dữ liệu thống kê các năm qua cho thấy, SHB thường xuyên chi cổ tức tỷ lệ từ 10 - 18% bằng cả tiền và cổ phiếu. Theo dự kiến, SHB tiếp tục duy trì mức cổ tức 18% cho năm 2025.

Kết thúc quý II/2025, SHB ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý II đạt hơn 4.500 tỷ đồng, tăng 59% so với cùng kỳ năm trước. Theo đó, lũy kế nửa đầu năm, SHB lãi hơn 8.900 tỷ đồng, tăng 30% và thực hiện 61% kế hoạch năm.

Tăng trưởng tổng tài sản SHB qua các năm (Đơn vị: tỷ đồng).

Tính đến ngày 30/6/2025, tổng tài sản của SHB đạt gần 825 nghìn tỷ đồng, trong đó, dư nợ cho vay khách hàng vượt 594,5 nghìn tỷ đồng, tăng 14,4% so với đầu năm và tăng mạnh 28,9% so với cùng kỳ.

Đáng chú ý, tăng trưởng tín dụng của SHB được triển khai hiệu quả, đa dạng theo ngành nghề, tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên và trọng tâm phát triển của nền kinh tế. Đồng thời, tăng trưởng tiền gửi khách hàng đạt 12,4% - cao gấp đôi mức tăng trưởng toàn ngành (6,11% tính đến ngày 26/6/2025), tạo nền tảng vốn vững chắc hỗ trợ tín dụng.

Chất lượng tài sản tiếp tục cải thiện rõ rệt với tỷ lệ nợ xấu (NPL) theo Thông tư 31 được kiểm soát ở mức thấp. Nợ nhóm 2 giảm mạnh xuống chỉ còn 0,3%, mở rộng dư địa cải thiện chất lượng tài sản.

Báo cáo từ CTCK Yuanta nhận định SHB vẫn còn nhiều dư địa tăng trưởng, mặc dù có tính chu kỳ cao. Trong khi đó, Chứng khoán MBS cho rằng mức tăng tín dụng tích cực từ đầu năm cùng môi trường lãi suất thấp, đặc biệt tập trung vào nhóm khách hàng doanh nghiệp, sẽ tiếp tục là động lực thúc đẩy tăng trưởng tín dụng cho các ngân hàng.