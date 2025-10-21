SHB lãi trên 12.300 tỷ đồng sau 9 tháng, đạt 85% kế hoạch năm

Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB; HoSE: SHB) đã công bố kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm với lợi nhuận trước thuế đạt 12.307 tỷ đồng, tăng 36% so với cùng kỳ và thực hiện 85% kế hoạch năm. Ước tính riêng trong quý III, ngân hàng thu về khoản lãi trước thuế hơn 3.360 tỷ đồng, tăng 54,6% so với cùng kỳ.

Tính đến 30/9/2025, tổng tài sản của SHB đạt 852.695 tỷ đồng, tăng 14% so với cuối năm 2024,từng bước hướng tới con số 1 triệu tỷ đồng năm 2026. Dư nợ cấp tín dụng đạt gần 616.600 tỷ đồng, tăng 15% so với đầu năm.

Về chất lượng tài sản, ngân hàng kiểm soát chặt chẽ với mục tiêu nợ xấu duy trì dưới 2%. Các chỉ số an toàn vốn như CAR đạt trên 12%, cao hơn đáng kể mức tối thiểu 8% theo Thông tư 41/2016/TT-NHNN.

Về SHB, vừa qua ngân hàng đã chính thức nâng vốn điều lệ từ 40.657 tỷ lên gần 46.000 tỷ đồng, sau khi phân phối hơn 528 triệu cổ phiếu để trả cổ tức cho 97.636 cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện quyền là 13% (tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận được thêm 13 cổ phiếu).

Nguồn vốn được sử dụng để phát hành cổ phiếu trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận sau thuế sau khi trích lập các quỹ năm 2024. Ngân hàng cho biết vốn điều lệ dự kiến tăng thêm sẽ được sử dụng để tiếp tục mở rộng quy mô hoạt động và phát triển kinh doanh, tăng cường đầu tư cho chuyển đổi số.

Ngoài ra, ngân hàng cũng hoàn thành chi trả cổ tức 2024 đợt một bằng tiền mặt tỷ lệ 5%. Tổng tỷ lệ cổ tức 2024 được SHB chi trả là 18%. Nhiều năm qua, SHB đều đặn chia cổ tức với tỷ lệ 18% bằng cả tiền mặt và cổ phiếu. SHB dự kiến tiếp tục duy trì tỷ lệ cổ tức 18% trong năm 2025.

Vốn điều lệ của SHB qua các năm (tỷ đồng).

Vừa qua, SHB cũng đã công bố thông báo ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản về phương án tăng vốn điều lệ năm 2025 và các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông là ngày 16/10/2025.

Tuy nhiên, phương án tăng vốn cụ thể chưa được công bố chi tiết. Ngân hàng cho biết việc tăng vốn điều lệ giúp SHB nâng cao nền tảng tài chính và năng lực cạnh tranh, tạo điều kiện mở rộng quy mô, phát triển hoạt động kinh doanh trong chiến lược chuyển đổi toàn diện.

Nguồn lực vốn mạnh mẽ cho phép ngân hàng đẩy mạnh đầu tư công nghệ nhằm tăng trải nghiệm dịch vụ cho khách hàng và đẩy mạnh hoạt động tín dụng, kinh doanh hiệu quả hơn nữa.