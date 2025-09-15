Sở hữu quỹ đất 'khủng', sản phẩm thương hiệu mạnh, vì đâu công ty con của SABECO đối mặt nguy cơ phá sản?

HĐQT Công ty CP Nước giải khát Chương Dương (CDBECO) vừa có tờ trình xin ý kiến cổ đông về việc gia hạn thời gian trả nợ đối với các khoản vay từ công ty mẹ Tổng Công ty CP Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (SABECO).

Theo tờ trình, trong tổng số 426 tỷ đồng vay trong năm 2023 từ SABECO, CDBECO đã sử dụng 285,3 tỷ đồng để thanh toán cho Dự án Mỹ Phước 3, gồm trả gốc và lãi vay ngân hàng SCB VN, trả gốc và lãi vay SATRACO. 110,6 tỷ đồng để thanh toán vốn lưu động.

Ngoài ra, số tiền 30 tỷ còn lại hiện được CDBECO gửi kỳ hạn 3 tháng tại ngân hàng và dự kiến dùng vào việc thanh toán các khoản phải trả 39,5 tỷ đồng còn lại cho Dự án Mỹ Phước 3.

Chủ sở hữu thương hiệu Sá Xị Chương Dương đang gặp khó khăn về dòng tiền

Đối với Mỹ Phước 3, CDBECO cho biết các nhà kho dù đã hoàn thành việc xây dựng nhưng gặp vấn đề giấy phép bị chậm trễ do ảnh hưởng bởi quá trình sáp nhập các sở, ban, ngành từ đầu năm 2025. Giấy phép xây dựng dựng cho Giai đoạn 1 đã được cấp vào 27/6/2025. Phê duyệt PCCC và giấy nghiệm thu dự kiến sẽ được cấp trong năm nay.

Tỷ lệ lấp đầy tại Mỹ Phước 3 hiện tại là 53%. Dự kiến, trong quý 4/2025 sẽ có khách thuê dài hạn cho diện tích còn lại và mục tiêu lấp đầu sẽ đạt 100% từ năm 2026, sau khi Công ty đã hoàn thiện đủ thủ tục giấy phép hoàn công và vận hành kho.

Với kết quả lỗ ròng 47 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2025, dòng tiền vận hành của CDBECO đang bị sụt giảm nhanh chóng. Công ty đã chủ động trì hoãn tối đa các khoản phải trả nhà cung cấp, kiểm soát kỹ các chi phí, song song với đó là tìm phương án bổ sung vốn để ổn định dài hạn.

Với tình hình kinh doanh trì trệ, đồng thời nợ phải trả SABECO sẽ tới hạn vào tháng 10 và tháng 12, CDBECO sẽ thiếu dòng tiền trầm trọng. Vì vậy, Công ty chưa đủ khả năng để hoàn trả khoản nợ trong năm nay.

Để đảm bảo hoạt động kinh sản xuất, kinh doanh của Công ty được duy trì ổn định, HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc gia hạn 2 khoản vay từ SABECO.

“Trong trường hợp nội dung này không được thông qua, Công ty có thể phải đối mặt với nguy cơ phá sản. Vì vậy, HĐQT khuyến nghị các cổ đông xem xét và đề xuất gia hạn các khoản vay”, Tờ trình của CDBECO nhấn mạnh.

Tình hình kém khả quan khiến CDBECO xin gia hạn thêm tối đa 12 tháng (bao gồm lãi nhập gốc) trên số dư nợ vay 2 khoản. Trong đó, khoản thứ nhất là 165,7 tỷ đồng, khoản thứ 2 là 321,5 tỷ đồng. Lãi suất gia hạn 1 năm áp dụng trên số dư nợ vay tham khảo tại các ngân hàng.

Các khoản vay đều là tín chấp. Về nguồn trả nợ, CDBECO cho biết hoàn trả khoản vay cho SABECO ngay khi Công ty có nguồn vốn khác (nếu có) hay nguồn thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh tại CDBECO để trả SABECO.

Về Dự án Mỹ Phước 3, tại Báo cáo tài chính năm 2021, HĐQT và Ban Giám đốc Công ty đã quyết định thay đổi mục đích sử dụng của một trong những quyền sử dụng đất tại KCN Mỹ Phước 3, từ bất động sản đầu tư nắm giữ chờ tăng gia sang xây dựng nhà xưởng. Trong năm này, CDBECO ghi nhận 5,7 tỷ đồng xây dựng cơ bản dở dang tại Mỹ Phước 3.

Dự án phát triển khoảng 43.000 m2 các hạ tầng cơ sở hạng A bao gồm nhà máy sản xuất bao bì nước giải khát và kho bãi cho thuê tại khu Công nghiệp Mỹ Phước 3.

Theo tìm hiểu, tổng vốn đầu tư cho dự án vào khoảng hơn 320 tỷ đồng. Dự án đánh dấu bước hợp tác đầu tiên và quan hệ hợp tác đối tác giữa CDBECO và Mê Linh Point, đơn vị đầu tư bất động sản giữa SABECO và Frasers Property Việt Nam.

Đây là một phần trong chiến lược dài hạn của CDBECO nhằm mở rộng mạng lưới phân phối, phát triển thị thường và tạo thêm nhiều giá trị lớn hơn cho các cổ đông. Dự án được đặt mục tiêu hoàn thành vào tháng 8 năm 2022. Các nhà kho đạt chuẩn theo yêu cầu cũng sẽ được dành cho các đối tác chiến lược thuê lại.