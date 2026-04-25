Đà Nẵng: Xã Phú Thuận tăng cường trách nhiệm bảo vệ rừng và quản lý tài nguyên khoáng sản

Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo UBND xã Phú Thuận, Phòng kinh tế, Công an xã Phú Thuận; Đại diện lãnh đạo và bộ phận chuyên môn Hạt Kiểm lâm liên xã khu vực 3; Kiểm lâm làm việc tại địa bàn xã; Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban Nhân dân, Trưởng Ban công tác mặt trận các thôn: Thạnh Trung, Thạnh Phú, Tập Phước, Đại Khương, An Bằng, Mỹ Lễ, Hành Tây, Hành Đông, Tây lễ và toàn thể các chủ rừng trên địa bàn xã.

Ông Trần Công Phụng - Phó Chủ tịch UBND xã Phú Thuận phát biểu tại hội nghị. Ảnh: T.H.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được phổ biến những nội dung cơ bản của luật lâm nghiệp, luật khoáng sản và các văn bản hướng dẫn thi hành. Đồng thời cập nhật tình hình, diễn biến công tác bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng và quản lý khai thác khoáng sản trên địa bàn trong thời gian qua. Theo đánh giá, mặc dù đã đạt được những kết quả tích cực, song nguy cơ cháy rừng trong mùa khô, tình trạng khai thác khoáng sản trái phép vẫn tiềm ẩn những yếu tố phức tạp, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt hơn nữa của cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân.

Đại biểu tham gia hội nghị. Ảnh: T.H.

Toàn cảnh hội nghị tuyên truyền và ký cam kết về công tác bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng và quản lý tài nguyên khoáng sản trên địa bàn xã Phú Thuận năm 2026. Ảnh: T.H.

Các báo cáo viên đã nhấn mạnh vai trò đặc biệt quan trọng của rừng trong việc bảo vệ môi trường sinh thái, điều hòa khí hậu, phòng chống thiên tai, đồng thời cảnh báo những hậu quả nghiêm trọng do cháy rừng và khai thác khoáng sản trái phép gây ra. Bên cạnh đó, hội nghị cũng hướng dẫn cụ thể các biện pháp phòng ngừa, kỹ năng xử lý khi xảy ra cháy rừng; quy trình phát hiện, tố giác và ngăn chặn các hành vi vi phạm trong lĩnh vực lâm nghiệp và khoáng sản.

Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Công Phụng - Phó Chủ tịch UBND xã Phú Thuận khẳng định, Phú Thuận xác định công tác bảo vệ rừng và quản lý tài nguyên khoáng sản là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội bền vững của địa phương. Chính quyền xã sẽ tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật.

Điểm nhấn của hội nghị là hoạt động ký cam kết giữa UBND xã với các thôn và các hộ dân. Nội dung cam kết tập trung vào việc không chặt phá rừng trái phép, không đốt nương rẫy bừa bãi, chủ động thực hiện các biện pháp phòng cháy chữa cháy rừng; không tham gia, tiếp tay cho hoạt động khai thác, vận chuyển, tàng trữ khoáng sản trái phép; kịp thời báo cáo cơ quan chức năng khi phát hiện vi phạm.



Các chủ rừng ký kết cam kết bảo vệ rừng. Ảnh: T.H.

Việc ký cam kết không chỉ mang tính hình thức mà còn thể hiện quyết tâm chính trị cao của địa phương trong việc huy động sức mạnh toàn dân tham gia bảo vệ tài nguyên thiên nhiên. Đây cũng là cơ sở để chính quyền địa phương đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các đơn vị, cá nhân trong thời gian tới.

Thông qua hội nghị, nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về vai trò, trách nhiệm trong công tác bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng và quản lý tài nguyên khoáng sản được nâng lên rõ rệt. Nhiều ý kiến trao đổi, thảo luận tại hội nghị đã đề xuất các giải pháp thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

“Trong thời gian tới, xã Phú Thuận tiếp tục duy trì hiệu quả các mô hình quản lý, bảo vệ rừng dựa vào cộng đồng; tăng cường phối hợp giữa các lực lượng chức năng; ứng dụng công nghệ trong giám sát, phát hiện sớm nguy cơ cháy rừng và hoạt động khai thác khoáng sản trái phép.

Lực lượng Công an hướng dẫn người dân về phóng cháy chữa cháy. Ảnh: T.H.

Hội nghị tuyên truyền và ký cam kết lần này là bước đi quan trọng, góp phần củng cố “lá chắn xanh” bảo vệ môi trường, giữ gìn tài nguyên thiên nhiên, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, ổn định lâu dài trên địa bàn xã Phú Thuận”. Ông Trần Công Phụng - Phó Chủ tịch UBND xã Phú Thuận.

Xã Phú Thuận, TP Đà Nẵng được thành lập từ ngày 1/7/2025 sau khi hợp nhất 4 xã Đại Thắng, Đại Tân, Đại Chánh, Đại Thạnh (trước đây thuộc huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam). Toàn xã có tổng diện tích tự nhiên 13.089ha; tổng diện tích có rừng 8.307ha, trong đó rừng tự nhiên 5.091ha. Đối với diện tích đã thành rừng 1.885ha, diện tích đã trồng chưa thành rừng 1.331ha.