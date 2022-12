Soi hồ sơ công ty đa cấp Herbalife Việt Nam vừa bị xử phạt 350 triệu đồng

Công ty TNHH MTV Herbalife Việt Nam vừa bị Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng xử phạt vi phạm hành chính số tiền 350 triệu đồng.

Theo thông tin từ Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng, vừa qua, Cục đã triển khai thanh tra chuyên ngành việc chấp hành pháp luật về kinh doanh theo phương thức đa cấp đối với Công ty TNHH MTV New Image Việt Nam, Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Hoằng Đạt và Công ty TNHH MTV Herbalife Việt Nam.



Theo kết quả thanh tra, Công ty TNHH MTV Herbalife Việt Nam bị xử phạt vi phạm hành chính số tiền 350 triệu đồng do vận hành hệ thống công nghệ thông tin quản lý mạng lưới người tham gia bán hàng đa cấp không đúng với giải trình kỹ thuật khi đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp; không tuân thủ quy tắc hoạt động đã đăng ký; thực hiện không đúng quy định về việc cấp thẻ thành viên cho người tham gia bán hàng đa cấp theo quy định của pháp luật; Không thực hiện đúng việc đào tạo cơ bản cho người tham gia bán hàng đa cấp theo quy định.

Dữ liệu cho thấy, Herbalife Việt Nam thành lập ngày 15/6/2009, có trụ sở tại 26 Trần Cao Vân, phường 6, quận 3, TP.HCM.

Tại ngày 18/8/2016, Công ty có vốn điều lệ là 10 tỷ đồng. Sau nhiều lần thay đổi đại diện, đến năm 2021, ông Vũ Văn Tháng (SN 1972) ông Thắng là người đại diện kiêm Tổng Giám đốc của Herbalife Việt Nam.

Herbalife là tập đoàn dinh dưỡng toàn cầu thành lập năm 1980, cung cấp các sản phẩm dinh dưỡng, kiểm soát cân nặng, các sản phẩm chăm sóc cá nhân, kiểm soát cân nặng và hỗ trợ các hoạt động thể thao thông qua mạng lưới các Thành Viên Herbalife độc lập trên 90 quốc gia.

Việt Nam là thị trường thứ 71 của Herbalife trên toàn cầu. Tại Việt Nam, Herbalife cung cấp 7 nhóm sản phẩm bao gồm Nhóm dinh dưỡng hỗ trợ kiểm soát cân nặng; Nhóm hỗ trợ sức khỏe tim mạch; Nhóm hỗ trợ sức khỏe tiêu hóa; Nhóm hỗ trợ sức khỏe xương khớp; Nhóm hỗ trợ tăng cường thị lực; Nhóm dinh dưỡng dành cho vận động và tăng cường sự tỉnh táo; Nhóm hỗ trợ sức khỏe cho mái tóc và làn da.

Đây không phải lần đầu tiên Herbalife bị cơ quan chức năng tuýt còi, vào năm 2018, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng đã tiến hành điều tra và xử phạt Công ty số tiền 140.000.000 đồng (140 triệu đồng) đối với các vi phạm sau: Quảng cáo đưa thông tin gây nhầm lẫn cho khách hàng về công dụng của sản phẩm; Không thường xuyên giám sát hoạt động của người tham gia bán hàng đa cấp để bảo đảm người tham gia bán hàng đa cấp thực hiện đúng quy tắc hoạt động.

Trước đây, năm 2016, Herbalife Việt Nam từ bị Cục An toàn thực phẩm xử phạt 25 triệu đồng do quảng cáo sản phẩm có nội dung không phù hợp với nội dung được cơ quan có thẩm quyền xác nhận. Cũng trong năm 2016, Herbalife Việt Nam còn bị Cục Quản lý Cạnh tranh (Bộ Công Thương) xử phạt 50 triệu đồng do bán hàng đa cấp tại các tỉnh, thành phố khi chưa được địa phương thông báo tiếp nhận.

Dữ liệu Tổng Cục Hải Quan cho thấy, từ năm 2019 đến hết năm 2021, Công ty TNHH MTV Herbalife Việt Nam đã đóng góp số thuế qua xuất nhập khẩu hàng hóa đạt gần 2.162 tỷ đồng, với tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa đạt hơn 359 triệu USD.