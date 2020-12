Sovico của tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo: TGĐ và Địa ốc Phú Long "trao tay" hơn 360 tỷ đồng?

Tổng giám đốc Sovico Phạm Khắc Dũng đăng ký mua hơn 15,3 triệu cổ phiếu HDB của Ngân hàng TMCP Phát triển TP HCM. Số cổ phiếu HDB do ông Dũng đăng ký mua tương đương với số cổ phiếu do Địa ốc Phú Long. Được biết, Địa ốc Phú Long là đơn vị thành viên của Sovico do tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo làm Chủ tịch HĐQT.

Theo thông tin trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE), ông Phạm Khắc Dũng, Tổng Giám đốc của CTCP Sovico, đăng ký mua hơn 15,3 triệu cổ phiếu HDB của Ngân hàng TMCP Phát triển TP HCM (HDBank) nhằm mục đích đầu tư. Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 30/12/2020 đến ngày 28/1/2021, theo phương thức thỏa thuận. Trước giao dịch, ông Dũng không sở hữu bất kỳ cổ phiếu HDB nào. Nếu giao dịch thành công, Tổng giám đốc (TGĐ) Sovico sẽ trở thành cổ đông của HDBank với tỷ lệ sở hữu là 0,95%. Tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo - Chủ tịch HĐQT Sovico Được biết, Sovico hiện là cổ đông lớn duy nhất của HDBank, nắm giữ hơn 232 triệu cổ phiếu HDB, tương đương tỷ lệ sở hữu 14,45%. Tại Sovico, tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo đang giữ chức Chủ tịch HĐQT. Tỷ phú Nguyễn Thị Phuong Thảo đồng thời là Phó Chủ tịch thường trực HĐQT HDBank và nắm giữ gần 60 triệu cổ phần tại đây (3,72%). Điều đáng nói, cùng thời điểm ông Phạm Khắc Dũng, Tổng Giám đốc của CTCP Sovico đăng ký mua, Công ty Cổ phần Địa ốc Phú Long thực hiện đăng ký bán số lượng cổ phiếu HDB tương đương với lượng cổ phiếu ông Dũng đăng ký mua. Vietjet của tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo dự kiến hòa vốn trong năm 2020

Sau giao dịch, Địa ốc Phú Long dự kiến giảm số lượng cổ phiếu HDB nắm giữ xuống còn hơn 4,1 triệu đơn vị, tương đương 0,26% vốn điều lệ. Như vậy, nhiều khả năng Tổng giám đốc Sovico và Địa ốc Phú Long đang trao tay thỏa thuận hơn 15,3 triệu cổ phiếu HDB. Được biết, Địa ốc Phú Long là đơn vị thành viên của Sovico của tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo. Trên thị trường chứng khoán, thị giá của HDB đang đứng quanh mức 23.650 đồng/cp. Để sở hữu hơn 15,3 triệu cổ phiếu HDB, Tổng giám đốc Sovico Phạm Khắc Dũng phải chi khoảng trên 361 tỷ đồng. Về kết quả kinh doanh, 9 tháng năm 2020, thu nhập lãi thuần của HDBank đạt 8.685 tỷ đồng, tăng hơn 26% so với cùng kỳ năm 2019. Lợi nhuận trước thuế đạt 4.381 tỷ đồng, tăng trưởng ở mức 27% và hoàn thành 103% kế hoạch 9 tháng. Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) và tỷ suất sinh lời trên tài sản (ROA) đạt lần lượt 21,1% và 1,9%. Tại 30/9/2020, tổng tài sản hợp nhất đạt hơn 273.000 tỷ đồng, tăng 19,1% so với thời điểm đầu năm và tăng 25,8% so với cùng kỳ năm 2019. Dư nợ tín dụng đạt 175.000 tỷ đồng, tăng 14,1% so với đầu năm tăng 19,2% so với cùng kỳ.