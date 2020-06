Startup Lại Đây Refill Station với ước mơ lan tỏa lối sống xanh

Danh mục đồ dùng trong nhà, cá nhân, và mang đi của Lại Đây Refill Station đều làm từ nguyên liệu thân thiện với môi trường. Không chỉ cam kết về chất lượng sản phẩm, Lại Đây còn đảm bảo về tính minh bạch của thông tin sản phẩm.

Đó là dự án xanh của hai cô gái trẻ Nguyễn Dạ Quyên và Tống Khánh Linh ở quận 2 , TP.HCM. Lại Đây Refill Station ra đời năm 2018 và hiện đang trở thành điểm đến yêu thích nhiều bạn trẻ có nhu cầu sử dụng sản phẩm thiên nhiên.



Lại Đây Refill Station rộng chừng 15m2 nhưng sắp xếp rất gọn gàng, đẹp mắt. Không gian cửa hàng được phủ màu xanh lá cây, mang lại cảm giác nhẹ nhõm, tươi mát. Bước qua cánh cửa kính được tạo hình vòm cung xinh xắn là một không gian tràn ngập những sản phẩm phục vụ "lối sống xanh".

Nguyễn Dạ Quyên (bên trái) và đồng sáng lập còn lại của Lại Đây Refill Station

Đây là mô hình kinh doanh Refill - làm đầy trở lại đầu tiên tại Việt Nam. Tại đây, sản phẩm sẽ không được đóng gói sẵn mà người tiêu dùng sẽ mang theo chai, lọ cũ để chiết các sản phẩm vào và mang về. Cách "mua hàng kiểu mới" này vừa tiết kiệm chi phí vừa giúp giảm lượng rác thải từ bao bì sản phẩm.

Bên cạnh đó, cửa hàng còn cung cấp hơn 200 sản phẩm và giải pháp thân thiện với môi trường, sản phẩm reuse (tái sử dụng), bao gồm các sản phẩm cần cho việc chăm sóc cá nhân, vệ sinh nhà cửa, đến các sản phẩm phục vụ "văn hoá mang đi", đáp ứng sự tiện lợi khi đi chợ, đi học, đi làm, đi du lịch, đi công tác…



Điểm thú vị là các mặt hàng này chủ yếu làm thủ công, từ những vật liệu đơn sơ, có trong tự nhiên như mây tre, vải, thủy tinh, thiếc, đá...

Không gian của Lại Đây Refill Station. Ảnh Fanpage Lại Đây Refill Station

"Lại Đây Refill Station là một cửa hàng tiện dụng dành cho những ai quan tâm tới lối sống xanh và bền vững. Chúng tôi chuyên cung cấp các sản phẩm dành cho sinh hoạt và chăm sóc nhà cửa với nguyên liệu thân thiện với môi trường. Dịch vụ "refill"— tức sang chiết và làm đầy sản phẩm vào trong vật chứa có sẵn của khách hàng sau khi họ mua sản phẩm tại cửa hàng.

Quan trọng nữa là dịch vụ 5R— Reduce, Re-use, Recycle, Repair, Refuse. Ví dụ như sửa chữa những món đồ lâu năm để tăng thời hạn sử dụng, giới thiệu các giải pháp giảm lượng rác thải cho văn phòng, tổ chức sự kiện và các bữa tiệc gia đình, hay chương trình "chia sẻ xanh và tái sử dụng" để người tiêu dùng có thể trao đổi các vật dụng mà bản thân mình không cần nữa", Dạ Quyên chia sẻ.





Sản phẩm của Lại Đây Refill Station đều thân thiện với môi trường. Ảnh Fanpage Lại Đây Refill Station

Không chỉ cam kết về chất lượng sản phẩm,Lại Đây Refill Station còn đảm bảo về tính minh bạch của thông tin sản phẩm. Cụ thể, các sản phẩm hợp tác thương mại phải hoàn toàn nói không với bao bì nhựa dùng một lần. Lại Đây cũng ưu tiên làm việc với những nhà cung cấp có vị trí địa lý gần nhất với cửa hàng nhằm giảm thiểu lượng CO2 thải ra môi trường trong quá trình vận chuyển.

Chia sẻ về ý tưởng khi thực hiện dự án này, Dạ Quyên nói: "Tôi quan niệm rằng "be a part of solutions, not pollution" - nếu không thể là một phần của giải pháp khắc phục, giải quyết vấn đề, thì hãy đừng làm cho vấn đề trở nên tồi tệ hơn. Trong rất nhiều ý tưởng kinh doanh, tôi chọn làm Lại Đây Refill. Tôi biết để đi xa, để lan tỏa lối sống xanh trong bối cảnh hiện nay, thì phải xây dựng và phát triển một hệ sinh thái cho lối sống bền vững".

Không gian của Lại Đây Refill Station được phủ bằng một màu xanh mát. Ảnh Fanpage Lại Đây Refill Station.

Tháng 07/2019, Lại Đây Refill Station khai trương thêm chi nhánh tại quận 7, TP.HCM. "Lý do chính cho sự ra đời trạm thứ 2 không phải là mở rộng kinh doanh mà là tạo sự thuận lợi cho những người đi refill sao cho khoảng cách di chuyển càng ngắn càng tốt. Sống xanh mà, nếu phải đi xa thì sẽ lại thải ra rất nhiều CO2", Dạ Quyên chia sẻ.

Trên trang fanpage Lại Đây Refill Station, Dạ Quyên dành nhiều tâm huyết để chia sẻ những kiến thức, thông tin về lối sống xanh, sống tối giản. Theo chị, người tiêu dùng có trách nhiệm là người biết đọc thành phần, xuất xứ của sản phẩm, biết sản phẩm đó có phù hợp với mình và môi trường hay không.

“Tôi không muốn chứng kiến cảnh chai nhựa được thải ra mỗi ngày, nhưng 70 đến 450 năm mới phân huỷ. Đáng sợ hơn là, nếu mọi việc cứ diễn ra như hiện nay, thì thế hệ tương lai không có cơ hội được sinh ra trong một môi trường trong sạch mà họ đáng được hưởng”, Quyên nói.