Tân Tạo (ITA) xin hoãn công bố thông tin phá sản, HoSE nói gì?

Ngày 7/7, Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HoSE) đã nhận được công văn ngày 05/07 của Công ty CP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo (ITA) phúc đáp công văn yêu cầu công bố thông tin ngày 28/6 của HoSE.

Theo nội dung Công văn, Tân Tạo đề nghị "Việc công bố thông tin về Quyết định của Tòa án mở thủ tục phá sản trong khi căn cứ mở thủ tục phá sản dựa vào Bản án có nhiều sai phạm, trái pháp luật sẽ gây bất lợi cho Công ty Tân Tạo, nhà đầu tư trong và ngoài nước".

Do đó, Công ty Tân Tạo đề nghị cho tạm hoãn công bố thông tin đến khi có kết luận của cấp có thẩm quyền.

Phúc đáp lại, HoSE cho biết do không có thẩm quyền tạm hoãn công bố thông tin của tổ chức niêm yết, đồng thời việc chậm công bố thông tin của ITA vi phạm quy định về công bố thông tin. Do đó, HoSE đề nghị ITA thực hiện theo quy định về công bố thông tin để đảm bảo nghĩa vụ của tổ chức niêm yết và quyền lợi của cổ đông.

Khu Công nghiệp Tân Tạo. Ảnh: Internet

Đối với các nội dung liên quan đến Quyết định của Tòa án, HoSE gợi ý Công ty có thể công bố bổ sung các giải trình giải thích để cổ đông/nhà đầu tư được tiếp cận thông tin đầy đủ.

Trước đó, ngày 15/4, TAND TP HCM tiếp tục chỉ định thêm quản tài viên Chu Minh Đức thuộc Công ty Hợp danh Quản lý và Thanh lý tài sản Sen Việt (Công ty Sen Việt) làm quản tài viên quản lý, thanh lý tài sản đối Công ty Tân Tạo.

Mới đây, ngày 28/6, bà Đặng Thị Hoàng Yến / Chủ tịch HĐQT Công ty Tân Tạo đã có thông tin phản hồi về vấn đề mở thủ tục phá sản. Thông tin được cung cấp dưới dạng "đơn kêu cứu" tới lãnh đạo Nhà nước.

Trong đơn kêu cứu gửi đi, bà Đặng Thị Hoàng Yến cho biết, trong hai tháng 5 và 6/2022, Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM (HOSE), Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) gửi nhiều công văn yêu cầu ITA công bố thông tin Toà án mở thủ tục phá sản đối với ITA. Quyết định mở thủ tục phá sản số 56/2018/QĐ/MTTPS ngày 25/1/2018 của Toà án nhân dân TPHCM căn cứ đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản của tên Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xây dựng Quốc Linh (Công ty Quốc Linh).

Tuy nhiên, theo bà Yến, Công ty Quốc Linh không đề nghị thi hành án theo Luật Thi hành án dân sự mà yêu cầu mở thủ tục phá sản nhằm buộc ITA phải thanh toán cho Công ty Quốc Linh theo bản án của Toà án xét xử năm 2017 là hơn 21 tỉ đồng và Toà án xét xử năm 2021 là gần 28 tỉ đồng.

ITA hiện đang đề nghị xem xét lại bản án phúc thẩm ngày 5/1/2021 của Toà án nhân dân tỉnh Long An và bản án sơ thẩm ngày 18/9/2020 của Toà án nhân dân huyện Đức Hoà, Long An theo thủ tục giám đốc thẩm tại Toà án nhân dân cấp cao tại TPHCM. Nguyên nhân là do ITA cho rằng đã có nhiều điểm sai trong hai bản án trên.

Trong đơn, Chủ tịch ITA khẳng định, với vụ án tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hoá nêu trên, ITA không có bất cứ giao dịch kinh tế nào với Công ty Quốc Linh mà chỉ là bên có quyền và nghĩa vụ liên quan.

Cụ thể sự việc, Công ty cổ phần Phát triển đô thị Việt Nam (VietNam Land) và Công ty Quốc Linh đã ký các hợp đồng kinh tế để bơm cát san lấp khu công nghiệp Tân Đức. Tuy nhiên, đến tháng 5/2020, Tổng giám đốc VietNam Land đã bị sa thải vì móc nối với các nhà thầu, kê khống khối lượng lên nhiều lần rồi rút tiền chia nhau. Hiện, tổng giám đốc này đã bỏ trốn về Mỹ. Mặt khác, trong quan hệ kinh tế giữa VietNam Land và Quốc Linh, VietNam Land đã thanh toán cho Công ty Quốc Linh tổng cộng hơn 39 tỉ đồng.

Dù vậy, đến ngày 9/12/2011, Công ty Quốc Linh lại có đơn khởi kiện VietNam Land tại Toà án nhân dân huyện Đức Hoà, Long An, yêu cầu VietNam Land phải trả cho Công ty Quốc Linh số tiền hơn 14 tỉ đồng (bao gồm tiền nợ gốc, tiền phạt vi phạm hợp đồng và tiền mua vật tư xây dựng).

Đến ngày 20/9/2014, ITA bắt đầu bị liên đới sau khi Công ty Quốc Linh có đơn khởi kiện bổ sung với nội dung yêu cầu ITA thanh toán cho Công ty Quốc Linh số tiền hơn 14 tỉ đồng vì ITA đang sở hữu, hưởng lợi cát của Công ty Quốc Linh. Nếu ITA không thực hiện việc trả tiền thì đề nghị Toà án tuyên huỷ hợp đồng bán cát ngày 30/12/2009 để Công ty Quốc Linh thu hồi số cát chưa thanh toán.

Chủ tịch ITA cho biết, ngày 16/1/2017, Toà án nhân dân huyện Đức Hoà tuyên Bản án sơ thẩm buộc ITA liên đới cùng VietNam Land có trách nhiệm thanh toán cho Công ty Quốc Linh số tiền hơn 21 tỉ đồng (gồm hơn 14 tỉ đồng nợ gốc và hơn 7 tỉ đồng lãi vay). Bản án được đưa ra là do Toà án bác bỏ công nhận các ủy nhiệm chi ITA đã chuyển tiền qua ngân hàng thanh toán cho VietNam Land.

Lý do Toà bác bỏ bởi uỷ nhiệm chi không ghi rõ thanh toán cho hợp đồng nào trong khi đó ITA chỉ có hợp đồng duy nhất san lấp với VietNam Land tại thời điểm 2010. Đến nay công ty này một lần nữa gửi đơn kháng nghị lên Toà án nhân dân cấp cao tại TPHCM từ tháng 2/2021 nhưng đến nay vẫn chưa nhận được phản hồi từ phía cơ quan chức năng.

Trong 4 năm qua, ITA vẫn công bố thông tin về báo cáo tài chính kiểm toán, tổ chức họp ĐHĐCĐ. Năm 2021, ITA ghi nhận doanh thu cải thiện đáng kể từ 649 tỉ đồng lên 932 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế tăng 48% lên 265 tỉ đồng. Trong quí 1/2022, doanh thu giảm 64% xuống 63,5 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ giảm 71% xuống 16 tỉ đồng.

Theo bà Yến, ITA có tổng tài sản gần 13.300 tỉ đồng và là công ty niêm yết, công ty lớn trong việc phát triển hạ tầng khu công nghiệp của Việt Nam. Khoản tiền bị Công ty Quốc Linh ký buộc trả nợ chiếm chưa tới 0,2% tổng giá trị tài sản. Việc buộc ITA phải công bố phá sản là vô lý.