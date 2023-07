Tập đoàn BGI (VC7) báo lãi hơn 6 tỷ đồng, trữ tiền giảm 57%

Theo Báo cáo tài chính riêng của BGI, doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ ghi nhận 54,3 tỷ đồng, lợi nhuận kế toán trước thuế ghi nhận 4,4 tỷ đồng, giảm lần lượt 36% và 20% so với cùng kỳ năm trước.

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 4,43 tỷ đồng, giảm 22,6% so với cùng kỳ năm 2022.

Chi phí tài chính là 1,58 tỷ đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp là 2,55 tỷ đồng, giảm lần lượt 88,7% và 30% so với quý II/2022.

Giải trình kết quả kinh doanh, BGI cho biết mặc dù chi phí tài chính và chi phí quản lý doanh nghiệp quý này đều giảm so với cùng kỳ quý trước nhưng lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh quý này chỉ đạt 77,4% so với cùng kỳ quý trước dẫn đến lợi nhuận sau thuế quý II/2023 thấp hơn so với lợi nhuận sau thuế quý II/2022.