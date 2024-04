Tập đoàn Pan: Lãi sau thuế của cổ đông công ty mẹ quý I gấp đôi cùng kỳ

Tại Đại hội đồng cổ đông 2024, Tập đoàn PAN chính thức công bố kết quả kinh doanh quý I với doanh thu hợp nhất đạt 3.462 tỷ đồng, tăng 36,8% so với quý I/2023. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt 83,6 tỷ đồng, tăng 108,8% so với cùng kỳ 2023.

Lợi nhuận cổ đông công ty mẹ tăng 109%

Ngày 26/4, Công ty cổ phần Tập đoàn PAN (HSX: PAN) đã tổ chức Đại hội Đồng cổ đồng (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 nhằm đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và thông qua kế hoạch năm 2024 với các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận dự kiến tiếp tục tăng trưởng.

Cụ thể, Đại hội Đồng cổ đông 2024 thông qua kế hoạch kinh doanh với doanh thu thuần 14.780 tỷ đồng, lãi sau thuế 882 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 12% và 8% so với năm 2023. Mục tiêu lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ là 447 tỷ đồng, tăng 10% so với năm ngoái.

Kế hoạch tăng trưởng doanh thu tương đối tích cực ở một số công ty trong mảng nông nghiệp, tăng trưởng 16% với động lực chủ yếu từ mảng gạo thương hiệu và mảng nông dược.

Mảng thực phẩm kỳ vọng tăng trưởng 17% với sự hồi phục của thị trường cũng như tín hiệu tích cực từ các sản phẩm mới, ở thị trường xuất khẩu.

Mảng thủy sản đặt kế hoạch tăng nhẹ 5% so với năm ngoái do thị trường vẫn chưa thật sự tích cực, giá bán vẫn ở mức thấp.

Kế hoạch này được đề ra trong bối cảnh năm 2024 được đánh giá vẫn còn nhiều khó khăn với nền kinh tế toàn cầu chưa có nhiều tín hiệu phục hồi rõ ràng và những biến số bất định về chính sách tiền tệ, kiểm soát lạm phát và bất ổn địa chính trị trên toàn cầu.

Toàn cảnh đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Tại ĐHĐCĐ 2024, Tập đoàn cũng chính thức công bố kết quả kinh doanh quý I/2024 với những con số khả quan.

Cụ thể, doanh thu thuần quý I đạt 3.462 tỷ đồng, tăng 36,8% so với cùng kỳ, nhờ tất cả mảng kinh doanh của Tập đoàn đều tăng trưởng 30-45%. Trong đó, doanh thu xuất khẩu tôm chiếm tỷ trọng 42%; tăng 45% so với quý I/2023 và mảng nông dược chiếm tỷ trọng 28%, tăng trưởng 40%.

Biên lợi nhuận gộp hợp nhất tăng thêm 0,9 điểm %, lên 18%; lợi nhuận trước thuế đạt 201 tỷ đồng, tăng 53% so với cùng kỳ năm 2023 và lợi nhuận sau thuế đạt 169 tỷ, tăng 58%. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt 84 tỷ đồng, gấp hơn 2 lần so với quý I/2023.

Kết quả kinh doanh quý I/2024 so với cùng kỳ 2023:

(Đơn vị: tỷ đồng)

CHỈ TIÊU Q1-2024 Q1-2023 +/-% Doanh thu thuần 3.462 2.531 36,8% Lợi nhuận gộp 622 434 43,3% Tỷ suất lợi nhuận gộp 18,0% 17,1% - Lợi nhuận trước thuế 201 131 53,1% Lợi nhuận sau thuế 169 107 57,7% Lợi nhuận sau thuế thuộc CĐ công ty mẹ 84 40 108,8%

Mức tăng trưởng lợi nhuận cao của Tập đoàn đến từ hầu hết các mảng kinh doanh có doanh số bán hàng cao khi nhu cầu thị trường phục hồi và kết quả của chiến lược bán hàng, tối ưu dòng tiền, tận dụng chiết khấu từ nhà cung cấp và tối ưu nguyên liệu nhằm giảm giá vốn hàng bán cũng như giá thành sản xuất.

Ngoài ra, mức tăng trưởng quý I/2024 khả quan do mức nền cùng kỳ năm 2023 không cao trong bối cảnh khó khăn chung của thị trường.

(Đơn vị: tỷ đồng)

DOANH THU THUẦN 2024 2023 +/-% Nông nghiệp 1.328 1.018 30,5% Thủy sản 1.583 1.132 39,8% Thực phẩm đóng gói 552 382 44,5% Điều chỉnh hợp nhất (1) (1) Tổng cộng 3.462 2.531 36,8%

Kết thúc quý I, Tập đoàn PAN đã thực hiện được 23% kế hoạch kinh doanh và 19% chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế và lợi nhuận cổ đông công ty mẹ. Dù không phải mùa cao điểm sản xuất, Tập đoàn đã có khởi đầu thuận lợi trong quý I.

PAN cũng kỳ vọng cả thị trường xuất khẩu và thị trường nội địa sẽ có những bước phục hồi mạnh mẽ trong trong nửa cuối năm 2024, và có thể mang tới tăng trưởng cao hơn dự kiến cho các mảng kinh doanh của Tập đoàn.

Dự kiến trả cổ tức 5% bằng tiền mặt

Tại ĐHĐCĐ 2024, Tập đoàn PAN cũng thông tin về kết quả kinh doanh năm 2023 với doanh thu hợp nhất đạt 13.205 tỷ đồng, giảm nhẹ 3% so với năm 2022 và hoàn thành 90% kế hoạch. Nguyên nhân chủ yếu đến từ sự suy giảm của lĩnh vực thủy sản và thực phẩm đóng gói, do diễn biến xấu của thị trường chung trong nước và xuất khẩu.

Tuy nhiên, mức giảm này được bù đắp bởi tăng trưởng lĩnh vực nông nghiệp với động lực tăng trưởng chính đến từ mảng kinh doanh nông dược và mảng gạo đóng gói, trong bối cảnh giá lúa tăng cao.

Năm 2023, nền kinh tế và hệ thống tài chính của Việt Nam đã trải qua những thời khắc hết sức khó khăn. Trong khoảng thời gian đó, Tập đoàn PAN có khoảng gần 1.000 tỷ trái phiếu đến hạn. Toàn bộ số trái phiếu đã được thanh toán đúng hạn, không cần sử dụng nguồn nợ vay bên ngoài.

Cùng với cơ cấu tài sản lành mạnh với tỷ lệ đòn bẩy an toàn, lợi thế về các sản phẩm chế biến sâu, truy xuất nguồn gốc, biên lợi nhuận cao đã giúp Tập đoàn PAN băng qua những "cơn gió ngược", về đích vượt kế hoạch về lợi nhuận.

Theo đó, lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ đạt 408 tỷ đồng, tăng trưởng 9% so với 2022, mặc dù trong lợi nhuận 2022 có ghi nhận lợi nhuận bất thường từ chuyển nhượng nhà máy. Nếu loại bỏ khoản lợi nhuận bất thường này khi so sánh thì lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh cốt lõi năm 2023 đạt tăng trưởng tới 23% so với cùng kỳ.

Với tình hình lợi nhuận khả quan của 2023, Tập đoàn PAN dự định sẽ trả cổ tức bằng tiền mặt, ở mức 5% mệnh giá và sẽ nỗ lực duy trì tối thiểu mức này trong các năm tiếp theo, đảm bảo quyền lợi của cổ đông. Mục tiêu của PAN là sẽ duy trì chính sách cổ tức tiền mặt và tăng dần tỷ lệ qua từng năm./.