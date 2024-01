Tập đoàn PAN báo lãi tăng 9% trong năm 2023, lên 408 tỷ đồng

Kết quả kinh doanh quý IV đã giúp PAN vượt kế hoạch năm 2023 đã đề ra về lợi nhuận sau thuế cho cổ đông công ty mẹ, tăng trưởng 9% so với năm 2022.

Mảng nông dược tăng trưởng hơn gấp 2 lần

CTCP Tập đoàn PAN (HSX: PAN) vừa công bố báo cáo tài chính quý IV và cả năm 2023. Trong quý cuối năm 2023, PAN ghi nhận doanh thu thuần đạt 4.196 tỷ đồng, tăng 7,6% so với cùng kỳ, chủ yếu đóng góp bởi mức tăng trưởng tốt của lĩnh vực nông nghiệp, đặc biệt là mảng nông dược với tăng trưởng 37%, trong khi chứng kiến mức suy giảm nhẹ của doanh thu tại mảng bánh kẹo và hạt điều.

Tỷ suất lợi nhuận gộp hợp nhất tăng thêm 1 điểm % lên 23,8%, đóng góp vào mức tăng trưởng ấn tượng của các chỉ tiêu lợi nhuận khi lợi nhuận trước thuế (LNTT) đạt 424 tỷ, tăng 46% và lợi nhuận sau thuế (LNST) của cổ đông công ty mẹ đạt 206 tỷ, tăng 45% so với cùng kỳ.

PAN cho biết, mức tăng trưởng lợi nhuận được đóng góp bởi kết quả từ mảng nông dược khi LNTT tăng trưởng hơn gấp 2 lần so với quý IV năm 2022; chi phí đầu vào (nhập khẩu nguyên vật liệu) giảm mạnh so với cùng ky. Bên cạnh đó các chi phí bán hàng (tỷ lệ chi phí bán hàng trên doanh thu giảm xấp xỉ 5%).

Ngoài ra mảng bánh kẹo cũng có tăng trưởng mạnh về lợi nhuận trong quý IV, khi đạt mức tăng trên 80%. Các mảng kinh doanh chủ yếu khác cũng có tăng trưởng lợi nhuận rất khả quan: mảng tôm - LNTT tăng trưởng 34%; mảng giống cây trồng, gạo – LNTT tăng trưởng 37%.

Tính chung cả năm 2023, doanh thu hợp nhất của PAN đạt 13,2 nghìn tỷ đồng, giảm nhẹ 3% so với năm 2022 và hoàn thành ~ 90% kế hoạch doanh thu 2023. Doanh thu giảm nhẹ và không đạt kế hoạch kinh doanh chủ yếu do sự suy giảm của lĩnh vực thủy sản (-11%) và thực phẩm đóng gói (-8%) do tác động của diễn biến thị trường chung trong nước và xuất khẩu.

Mức giảm này được bù đắp bởi tăng trưởng doanh thu của lĩnh vực nông nghiệp (+9%) với động lực tăng trưởng chính đến từ mảng kinh doanh nông dược và mảng gạo đóng gói, trong bối cảnh giá lúa tăng cao.

Lĩnh vực nông nghiệp, đặc biệt là mảng nông dược đã tăng trưởng rất mạnh trong năm 2023 khi doanh thu tăng 10% và lợi nhuận tăng tới hơn 30%. Giá lúa và sầu riêng xuất khẩu cao kỷ lục dẫn đến việc người nông dân đầu tư hơn cho canh tác, nhu cầu và giá bán nông dược cũng tăng theo.

Ngoài ra, công ty quản lý tốt hệ thống phân phối nên hàng hóa được luân chuyển kịp thời trên toàn hệ thống hỗ trợ cho gia tăng biên lợi nhuận. Mảng gạo đóng gói cũng đóng góp đáng kể vào lợi nhuận chung khi tận dụng tốt cơ hội giá gạo tăng cao để thúc đẩy biên lợi nhuận. Kết quả, biên lợi nhuận gộp của mảng gạo tăng trưởng mạnh từ khoảng 9% lên hơn 15% trong năm 2023.

Hoạt động kinh doanh cốt lõi năm 2023 tăng trưởng tới 23%

Năm 2023, LNST cổ đông công ty mẹ đạt 408 tỷ, tăng trưởng 9% so với 2022. Mặc dù trong lợi nhuận 2022 có ghi nhận lợi nhuận bất thường từ chuyển nhượng nhà máy. Nếu loại bỏ khoản lợi nhuận bất thường này khi so sánh thì lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh cốt lõi năm 2023 đạt tăng trưởng tới 23% so với cùng kỳ.

Lĩnh vực thủy sản, mặc dù doanh số giảm tới 10%, nhưng lợi nhuận gần như đi ngang so với cùng kỳ do công ty tập trung vào các sản phẩm chế biến sâu, giá trị gia tăng cao và thị trường xuất khẩu chủ yếu là Nhật Bản, nên biên lợi nhuận được bảo toàn. Hoạt động nuôi tôm cũng mang lại kết quả khả quan khi phòng tránh tốt dịch bệnh, thu hoạch tôm đủ sản lượng, giảm giá thành đầu vào. Đây là kết quả rất tích cực so với tình hình chung ngành thủy sản năm 2023 khi xuất khẩu tôm giảm tới 21% và xuất khẩu cá tra giảm 25%.

Ở lĩnh vực thực phẩm đóng gói, BBC (bánh kẹo) và LAF (hạt điều) đều suy giảm nhẹ về doanh thu (-7% và -15%) tuy nhiên vẫn đảm bảo lợi nhuận có tăng trưởng. LNTT mảng hạt điều tăng 11% chủ yếu do công ty tận dụng và quản trị tốt tồn kho cho sản xuất trong năm đồng thời giảm mạnh chi phí lãi vay trong 2023 so với 2022. Trong khi đó nếu chỉ xét tới lợi nhuận kinh doanh chính, BBC cũng đạt tăng trưởng lợi nhuận tới 53% khi trong năm công ty đã bán ra thị trường thành công các sản phẩm mới với biên lợi nhuận cao hơn. Về mặt sản xuất, BBC cũng liên tục áp dụng các cải tiến để tăng hiệu quả và chủ động theo dõi giá nguyên vật liệu nhằm đàm phán với nhà cung cấp để tối ưu hóa giá vốn. Hoạt động xuất khẩu được đẩy mạnh là một điểm sáng của mảng bánh kẹo trong năm 2023 và còn rất nhiều thị trường tiềm năng để khai thác trong các năm tới.

Xét về kế hoạch kinh doanh, doanh thu hợp nhất đạt 87% so với kế hoạch. LNST của cổ đông công ty mẹ lại vượt kế hoạch 1,2%. Thực tế sau 9 tháng đầu năm 2023, chỉ tiêu LNST của cổ đông công ty mẹ mới hoàn thành 49% kế hoạch kinh doanh, như vậy riêng quý IV Tập đoàn đã hoàn thành thêm được 40% kế hoạch của cả năm – đánh dấu sự hồi phục rõ nét.

Về tình hình tài chính, cuối năm 2023, quy mô tài sản của PAN đạt 20.215 tỷ đồng, tăng 26% so với đầu năm. Chiếm tỷ trọng lớn nhất là khoản đầu tư tài chính ngắn hạn với 7.051 tỷ đồng, chủ yếu nằm ở khoản mục chứng khoán kinh doanh (6.676 tỷ, gấp 3 lần đầu năm, tương đương cuối quý 2 và quý 3).

Dù không được thuyết minh song theo báo cáo soát xét bán niên 2023 của PAN thì chủ yếu trong chứng khoán kinh doanh là khoản đầu tư vào chứng chỉ tiền gửi có kỳ hạn trên 3 tháng tại các ngân hàng thương mại và hưởng lãi suất từ 5,65% đến 9%/năm. Các chứng chỉ tiền gửi trên được thế chấp tại ngân hàng để đảm bảo cho các khoản vay ngắn hạn của PAN.

Ngoài ra, tập đoàn còn ghi nhận 2.372 tỷ đồng tổng tiền, tương đương tiền và tiền gửi ngân hàng.

Cuối năm 2023, tổng dư nợ vay của PAN là 8.982 tỷ, chiếm 44% tổng nguồn vốn và vượt vốn chủ sở hữu (8.341 tỷ). Trong đó, nợ ngắn hạn chiếm chủ yếu với 8.379 tỷ đồng và đều là vay ngân hàng, còn 600 tỷ là dư nợ trái phiếu.

Năm qua, tổng chi phí lãi vay mà PAN phải chi trả là 457 tỷ đồng, tăng gần 90% so với năm trước đó. Ngược lại, công ty cũng thu về gần 500 tỷ đồng lãi tiền gửi, trái phiếu và lãi cho vay, gấp 2,4 lần năm 2022.

Bước sang năm 2024, Tập đoàn kỳ vọng sẽ tiếp tục có tăng trưởng mạnh mẽ trong sản xuất kinh doanh với các động lực:

Lĩnh vực thủy sản (đóng góp doanh thu lớn nhất) được dự báo sẽ có sự phục hồi mạnh mẽ

Lĩnh vực nông nghiệp sẽ tiếp tục đà tăng trưởng và mang lại hiệu quả cao khi đã đạt lợi thế tối ưu về chi phí nhờ quy mô.

Lĩnh vực thực phẩm đóng gói (bánh kẹo, hạt, nước mắm, cà phê) tiếp tục mở rộng khai thác thị trường xuất khẩu đầy tiềm năng trong khi nhu cầu từ thị trường nội địa vẫn trên đà hồi phục.