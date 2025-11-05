Tập đoàn PAN thành lập thành lập công ty con với vốn điều lệ hơn 1.645 tỷ đồng

Bibica Capital có trụ sở tại 443 Lý Thường Kiệt, phường Tân Hòa, TP.HCM. Vốn điều lệ của công ty là 1.645,5 tỷ đồng.

Ngành nghề chính của Công ty là hỗ trợ dịch vụ tài chính và tư vấn quản lý.

Toàn bộ phần vốn góp được thực hiện bằng 18.434.662 cổ phiếu của Công ty Cổ phần Bibica (mã chứng khoán: BBC) mà PAN đang sở hữu. Đại diện pháp luật kiêm Tổng Giám đốc là ông Đinh Tiến Hoàng.

Bên cạnh đó, ông Hoàng được PAN ủy quyền đại diện 100% phần vốn góp của Tập đoàn tại công ty mới. Thời hạn ủy quyền kéo dài tới khi Hội đồng quản trị có quyết định thay thế.

Về tình hình kinh doanh, trong quý III/2025, Tập đoàn PAN ghi nhận doanh thu đạt 5.138,1 tỷ đồng, nhích nhẹ so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế đạt 266,38 tỷ đồng, giảm 22,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 19,2%, lên 19,8%.

Lý giải về biến động lợi nhuận, Tập đoàn PAN cho biết trong kỳ trước (quý III/2024), Tập đoàn ghi nhận khoản lãi từ công ty liên kết khi thực hiện hợp nhất công ty con từ ngày đạt quyền kiểm soát, khiến lợi nhuận cao so với hoạt động kinh doanh cốt lõi kỳ này. Doanh thu quý III/2025 so với cùng kỳ duy trì mức tăng nhẹ.

Dự kiến trong quý IV, Tập đoàn tiếp tục tập trung thúc đẩy kinh doanh, quản lý rủi ro thị trường, tối ưu chi phí, tập trung nguồn lực cho các mảng kinh doanh hiệu quả cao để để hoàn thành kế hoạch năm, đạt mục tiêu tăng trưởng và phát triển bền vững.

Luỹ kế trong 9 tháng đầu năm 2025, PAN ghi nhận doanh thu đạt 13.284,8 tỷ đồng, tăng 11,5% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế đạt 724,32 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm 2024.

Năm 2025, Tập đoàn PAN đặt kế hoạch doanh thu 17.256 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế dự kiến 1.210 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ 672 tỷ đồng. Như vậy, sau 9 tháng đầu năm 2025 Tập đoàn PAN hoàn thành 59,9% kế hoạch năm.

Tính tới ngày 30/9/2025, tổng tài sản của Tập đoàn PAN đạt 17.886,6 tỷ đồng.

Trong đó, tài sản chủ yếu ghi nhận 6.305,9 tỷ đồng tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn, chiếm 35,3% tổng tài sản; 3.906 tỷ đồng tài sản cố định, chiếm 21,8% tổng tài sản; 3.771,4 tỷ đồng tồn kho, chiếm 21,1% tổng tài sản; 2.344,1 tỷ đồng các khoản phải thu ngắn hạn, chiếm 13,1% tổng tài sản và các khoản mục khác.

Trong kỳ tài sản giảm liên quan chủ yếu khoản mục đầu tư tài chính ngắn hạn giảm 66,3% so với đầu năm, tương ứng giảm 7.035,1 tỷ đồng, về 3.569,4 tỷ đồng.

Về nguồn vốn, tính tới cuối quý III, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn giảm 45,2% so với đầu năm, tương ứng giảm 5.287,4 tỷ đồng, về 6.412,28 tỷ đồng và bằng 74,1% tổng vốn chủ sở hữu.

Trong đó, nợ vay ngắn hạn trong kỳ đã giảm tới 5.592,46 tỷ đồng, về 5.900,57 tỷ đồng. Trong phiên giao dịch ngày 5/11, cổ phiếu PAN tăng 2,55% lên 32.150 đồng/cổ phiếu.