Lơi nhuận quý III của 'vua tôm' Minh Phú tăng sốc, vì đâu?

Trong quý III, doanh thu thuần của Thủy sản Minh Phú đạt 3.782,5 tỷ đồng, giảm 12,9% so với cùng kỳ, giá vốn hàng bán giảm mạnh hơn ở mức 19,6%, còn 3.182 tỷ đồng, giúp lợi nhuận gộp tăng mạnh 56,2%, lên 600,5 tỷ đồng. Theo đó, biên lãi gộp tăng vọt từ 8,8% lên 15,9%.

Hoạt động tài chính tiếp tục là điểm sáng, khi doanh thu tài chính tăng 212,3%, đạt 26,8 tỷ đồng, trong khi chi phí tài chính giảm 38,5%, còn 44,5 tỷ đồng.



Chi phí bán hàng giảm 23,2%, còn 239,9 tỷ đồng; Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 4,5%, còn 69,8 tỷ đồng



Kết quả là, lợi nhuận sau thuế quý III đạt 228,2 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ 90,4 tỷ đồng, đánh dấu sự phục hồi rõ rệt của doanh nghiệp tôm đầu ngành.



Biên lợi nhuận tăng vọt, "vua tôm" Minh Phú báo lãi quý III hơn 228 tỷ đồng (Ảnh: Wesite DN)

Lũy kế 9 tháng 2025, doanh thu thuần của MPC đạt 10.250,6 tỷ đồng, giảm nhẹ 5,4% so với cùng kỳ. Trong khi đó, giá vốn giảm mạnh hơn ở mức 8,6%, giúp lợi nhuận gộp tăng 25,5%, từ 1.023,8 lên 1.284,7 tỷ đồng. Biên lãi gộp lũy kế tăng từ 9,45% lên 12,53%, tương ứng cải thiện 3,08 điểm %.



Hoạt động tài chính tiếp tục đóng góp tích cực: Doanh thu tài chính tăng 65,1%; Chi phí tài chính giảm 6,9%. Cùng với đó, việc thắt chặt chi phí bán hàng và quản lý (lần lượt giảm 24,5% và 3,7%) giúp lợi nhuận thuần đạt 499,3 tỷ đồng, cao gấp hơn 23 lần cùng kỳ.



Chốt 9 tháng, Minh Phú ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 410,7 tỷ đồng, so với lỗ 44,1 tỷ đồng cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ đạt 401,7 tỷ đồng, đảo chiều mạnh so với mức lỗ 53,6 tỷ đồng.



Năm 2025, Thủy sản Minh Phú lên kế hoạch kinh doanh với lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp dự kiến đạt 997 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc 3 quý đầu năm, doanh nghiệp đã hoàn thành được 41,2% kế hoạch lợi nhuận đã đề ra.



Tổng tài sản của "vua tôm" tại 30/9/2025 đạt 10.350 tỷ đồng, tăng 8,5% so với đầu năm. Tiền và các khoản tương đương tiền giảm 95% so với đầu năm; các khoản đầu tư ngắm giữ đến ngày đáo hạn giảm 14% xuống 10,4 tỷ đồng.



Hàng tồn kho ở mức 4.580 tỷ đồng, tăng 16,4% so với đầu năm.

Tổng nợ phải trả tăng 8,2% lên hơn 5.000 tỷ đồng, trong đó tổng nợ vay 3.940 tỷ đồng, tăng 20,4%. Vốn chủ sở hữu ở mức 5.347 tỷ đồng, tăng 8,8%, trong đón vốn góp chủ sở hữu ở mức 4.010,9 tỷ đồng.



Trước đó, đầu tháng 10/2025, MPC đã công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt công ty con tại Canada.



Theo đó, doanh nghiệp mới thành lập có tên là MP Seafood Canada Corporation có vốn điều lệ 100.000 USD (tương đương hơn 2,6 tỷ đồng) do Thủy sản Minh Phú là công ty mẹ sở hữu 100% vốn điều lệ.



Công ty có trụ sở đặt tại 2855 Arbutus Street, Vancouver BC V6K 2S2, Canada. Thủy sản Minh Phú bổ nhiệm ông Nguyễn Anh Khoa giữ chức vụ Giám đốc của công ty mới thành lập này.



Tính đến ngày 30/9/2025, Thủy sản Minh Phú đang có 16 công ty con hoạt động trong các lĩnh vực nuôi trồng, cảng, chuỗi cung ứng, giống, chế phẩm sinh học, thủy hải sản…



Trong đó có một số công ty con hoạt động tại thị trường nước ngoài như Mseafood Corporation (Mỹ) và Ebisumo Logistic (Nhật Bản).