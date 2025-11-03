Một nhà thầu nông nghiệp liên tiếp vướng 'lùm xùm' hồ sơ dự thầu

Tại Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu gói mua giống “Mua giống khoai tây và phân bón phục vụ xây dựng mô hình sử dụng phân bón chuyên dùng cho cây khoai tây tại Quế Võ, Bắc Ninh”, Công ty CP Khuyến nông Quốc gia dự thầu 2,8 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm 3,4%.

Trong khi đó, nhà thầu cạnh tranh là Liên danh Đức Minh – Trọng Anh dự thầu với mức 2,9 tỷ đồng, tỷ lệ tiết kiệm chỉ đạt 0,3%. Được biết, chủ đầu tư gói thầu này là Trung tâm nghiên cứu Đất và Phân bón vùng Trung du.



Dù là nhà thầu có giá tham dự cạnh tranh hơn, tuy nhiên, tại phần đánh giá về kỹ thuật, Khuyến nông Quốc gia bị đánh giá không đạt do thuyết minh các trường hợp nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật nêu trong hồ sơ mời thầu (kể cả khi đã làm rõ).

Hơn nữa, nhà thầu này không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật do nhà thầu không cung cấp hợp đồng bao tiêu quy định tại mục 3, chương III của EHSMT. Gói thầu được phê duyệt cho Liên danh Đức Minh – Trọng An.

Ảnh minh họa.

Trước đó, Công ty Khuyến nông Quốc gia tham dự Gói thầu số 3 cung cấp vật tư, cá giống, cây trồng thực hiện mô hình chăn nuôi cá, thuộc dự toán Dự án phát triển kinh tế xã hội - mô hình bộ đội gắn với dân bản vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi Khu KTQP Mường Chà, tỉnh Điện Biên/Quân khu 2 năm 2024.

Theo hồ sơ mời thầu, gói này có giá 8 tỷ đồng. Tại Báo cáo đánh giá của bên mời thầu, Công ty Khuyến nông Quốc gia tham dự với mức 7,2 tỷ đồng, con số này có tỷ lệ tiết kiệm 9,8%, cao vượt trội so với đối thủ là Liên danh Gói thầu 3 dự thầu với mức chênh lệch 0,3%.

Tuy nhiên, sau khi mở thầu, Tổ chuyên gia nghi vấn hồ sơ kê khai nhân sự của Công ty khuyến nông Quốc gia có vấn đề nên đã xác thực các tài liệu do nhà thầu cung cấp. Chủ đầu tư xác minh với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến nội dung của tài liệu sau đó khẳng định nhà thầu này đã cố ý cung cấp thông tin, tài liệu không trung thực, không khách quan trong hồ sơ dự thầu nhằm làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu.

Do đó, Tổ chuyên gia đề xuất, kiến nghị Chủ đầu tư xử lý vi phạm theo Luật Đấu thầu đối với CTCP Khuyến nông Quốc gia do có hành vi gian lận trong đấu thầu, vi phạm quy định tại điểm b khoản 4 Điều 16 Luật Đấu thầu năm 2023.

Đồng thời mức độ xử lý được đưa ra khá nặng. Tổ chuyên gia đề xuất cấm Khuyến nông Quốc gia tham gia hoạt động đấu thầu với các gói thầu thuộc Đoàn 379 tổ chức, thời gian từ từ 3 năm đến 5 năm. Riêng với gói thầu 03, ngày 27/8, Chủ đầu tư đã có Quyết định phê duyệt lựa chọn nhà thầu cho liên danh đối thủ của Công ty Khuyến nông Quốc gia.

Tuy nhiên, tới ngày 12/9/2025, Chủ đầu tư lại hủy kết quả lựa chọn nhà thầu và đồng ý cho phép nhà thầu thay đổi nhân sự như đã đề xuất, đánh giá lại hồ sơ dự thầu của các nhà thầu tham dự.

Trước đó, ngày 15/8/2025, Khuyến nông Quốc gia còn là một trong hai nhà thầu bị Trung tâm Khuyến nông Hà Nội cấm tham gia đấu thầu. Cụ thể, Quyết định xử phạt cho hay, Chủ đầu tư xác định nhà thầu có hành vi gian lận vi phạm khoản 4 điều 16 Luật Đấu thầu (nhà thầu làm sai lệch thông tin trong đấu thầu; cố ý cung cấp thông tin không trung thực nhằm làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu).

Theo tìm hiểu, Công ty CP Khuyến nông Quốc gia thành lập vào tháng 3/2013, trụ sở tại Hà Đông, Hà Nội. Ban đầu Công ty có tên là Công ty CP Vietcoop và đổi tên như hiện tại vào tháng 9/2024. Tại đăng ký cập nhật gần nhất, người đại diện pháp luật của doanh nghiệp là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Phạm Thị Thúy Vinh.

Khảo sát hồ sơ về đấu thầu giai đoạn 2020 - 2025 của Công ty Khuyến nông Quốc gia cho thấy, nhà thầu này đã tham gia 559 gói thầu, trong đó trúng 214 gói, trượt 312 gói, 5 chưa có kết quả, 28 gói đã bị huỷ.

Tổng giá trị các gói thầu đã trúng là 142,9 tỷ đồng. Nhà thầu này chủ yếu tham gia ở vai trò độc lập, với 90,9% tổng giá trị, tương ứng 130 tỷ đồng.