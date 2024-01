Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Đinh Việt Thắng vừa quyết định áp dụng biện pháp kiểm soát an ninh hàng không tăng cường dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Từ ngày 6/2 đến hết ngày 16/2, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu tại các cảng hàng không, sân bay, các cơ sở cung cấp dịch vụ không lưu, các hãng hàng không, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hàng không áp dụng biện pháp kiểm soát an ninh hàng không tăng cường cấp độ một trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.



Cục trưởng Đinh Việt Thắng yêu cầu trong các ngày từ 10/2 đến hết ngày 12/2 không yêu cầu tăng cường quân số; các biện pháp khác của cấp độ một áp dụng theo quy định.

Hành khách làm thủ tục tại sân bay Nội Bài. Ảnh: NIA

Bên cạnh đó, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các cơ quan, đơn vị căn cứ quy định để triển khai các biện pháp kiểm soát an ninh hàng không tăng cường phù hợp.

Cục trưởng yêu cầu các Cảng vụ hàng không miền Bắc, miền Trung, miền Nam thông báo nội dung này đến các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hàng không, Hãng hàng không nước ngoài hoạt động tại cảng hàng không, sân bay.

Cũng theo Cục Hàng không Việt Nam dự báo tổng nhu cầu vận chuyển hành khách bằng đường hàng không năm 2024 ước khoảng 84,2 triệu khách, tăng 15% so với năm 2023 và tăng 6% so với năm 2019.

Trong đó, vận chuyển hành khách nội địa đạt khoảng 41,5 triệu khách, tăng 3,3% so với năm 2023 và tăng 11% so với năm 2019; vận chuyển hành khách quốc tế đạt khoảng 42,7 triệu khách, tăng 15,8% so với năm 2023 và tăng 6,4% so với năm 2019.

Về hàng hóa, tổng nhu cầu vận chuyển hàng hóa đạt 1,16 triệu tấn, tăng 8,5% so với năm 2023 và bằng 92,2% so với năm 2019.

Trong đó, vận chuyển hàng hóa nội địa đạt 210.000 tấn, tăng 20% so với năm 2023 và bằng 81,8% so với năm 2019; vận chuyển hàng hóa quốc tế đạt 950.000 tấn, tăng 6,1% so với năm 2023 và bằng 95% so với năm 2019.

Cục Hàng không Việt Nam cho biết, nhu cầu vận chuyển của các hãng hàng không Việt Nam dự kiến khoảng 61 triệu hành khách, tăng 9,3% so với năm 2023 và tăng 10,9% so với năm 2019.

Trong đó, vận chuyển hành khách nội địa đạt khoảng 41,5 triệu khách, tăng 3,3% so với năm 2023 và tăng 11% so với năm 2019. Vận chuyển hành khách quốc tế đạt 19,5 triệu khách, tăng 24,6% so với năm 2023 và tăng 10,6% so với năm 2019.