Thái Lan có thể đứng đầu thế giới về sầu riêng trong 5 năm nữa

Thái Lan đang trên đà trở thành nước sản xuất sầu riêng lớn nhất thế giới trong vòng 5 năm tới, nhưng các chuyên gia cũng cảnh báo về sự cạnh tranh của các nước láng giềng xuất khẩu loại trái cây vua này.

Sầu riêng được bày bán tại Bangkok, Thái Lan. Ảnh: AFP/TTXVN

Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Thương mại Quốc tế thuộc Đại học Thương mại Thái Lan Aat Pisanwanich cho biết với việc gia tăng diện tích trồng sầu riêng trong nước trong thập niên qua tăng 30%, sản lượng sầu riêng của Thái Lan được dự đoán sẽ tăng 83% từ năm 2021-2025.

Theo ông Aat, sản lượng sầu riêng trung bình hàng năm của Thái Lan trong giai đoạn 2021-2025 được dự báo là 2,02 triệu tấn, tăng gần gấp đôi so với mức 1,11 triệu tấn năm ngoái. Đó sẽ là sản lượng sầu riêng lớn nhất thế giới.

Hiện tại, Thái Lan đứng thứ hai sau Indonesia, quốc gia có sản lượng sầu riêng lớn nhất thế giới với 1,2 triệu tấn mỗi năm.

Truyền thông sở tại dẫn lời ông Aat cho biết sản lượng sầu riêng ở Thái Lan tăng 6.000 tấn mỗi năm trong giai đoạn 2011-2016. Từ 2017 đến năm ngoái, sản lượng đã tăng 140.000 tấn mỗi năm, cao hơn 20 lần so với giai đoạn trước. Sản lượng sầu riêng tăng đột biến này là kết quả của việc mở rộng diện tích trồng sầu riêng ở miền Nam và miền Đông Bắc. Miền Nam có diện tích trồng sầu riêng tăng trưởng cao nhất (300%), tiếp theo là vùng Đông Bắc.

Tuy nhiên, ông Aat cảnh báo rằng các nước láng giềng của Thái Lan cũng đang mở rộng diện tích trồng sầu riêng. Sản lượng sầu riêng ở Malaysia trong những năm gần đây đã tăng 42%, trong khi Indonesia, Philippines và Việt Nam có sản lượng sầu riêng tăng lần lượt là 32%, 40% và 20%. Do đó, Thái Lan hiện được dự báo sẽ bị giảm thị phần xuất khẩu sầu riêng từ khoảng 80% năm ngoái xuống còn khoảng 57% vào năm 2025.

Tổng khối lượng xuất khẩu sầu riêng của thế giới được dự đoán sẽ tăng 350.000 tấn mỗi năm trong 5 năm tới, so với mức chỉ 130.000 tấn mỗi năm trong thập niên trước. Ông Aat nhận định xuất khẩu sầu riêng của thế giới do đó được dự báo sẽ tăng 134,5% lên 1,8 triệu tấn vào năm 2025, so với mức tăng 48,3% trong năm 2020.