Thái Nguyên: Thu ngân sách quý I/2024 đạt 4.118 tỷ đồng

Hết quý I/2024, tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đạt 4.118 tỷ đồng, đạt 25,6% so với dự toán Chính phủ giao.

Năm 2024, tỉnh Thái Nguyên được Chính phủ giao dự toán thu ngân sách Nhà nước 16.120 tỷ đồng. Trong đó, thu nội địa 13.620 tỷ đồng, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 2.500 tỷ đồng. HĐND tỉnh giao thu 19.515 tỷ đồng, trong đó, thu nội địa 17.000 tỷ đồng; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 2.500 tỷ đồng; các khoản huy động, đóng góp 15 tỷ đồng.

TP.Phổ Yên (tỉnh Thái Nguyên) là địa phương có tốc độ phát triển kinh tế nhanh và mạnh, đóng góp nguồn thu lớn cho ngân sách Nhà nước. Ảnh: Hà Thanh

Tính đến hết quý I/2024, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đạt 4.118 tỷ đồng, bằng 99% so với cùng kỳ năm 2023, đạt 25,6% so với dự toán Chính phủ giao; đạt 21,1% so với dự toán HĐND tỉnh giao. Trong đó, thu nội địa đạt 3.522 tỷ đồng; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 580 tỷ đồng.

Trong số các khoản thu nội địa, một số chỉ tiêu giao cao và đạt cao so với kế hoạch tỉnh giao, gồm: Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt gần 1.300 tỷ đồng, bằng 29,2% kế hoạch năm; thu từ khu vực dịch vụ ngoài quốc doanh đạt 483 tỷ đồng, bằng 25,6% kế hoạch năm; thuế thu nhập cá nhân đạt 481 tỷ đồng, bằng 37% kế hoạch năm...