Thân thế đại gia 26 tuổi chi phối công ty vốn 12.600 tỷ

Bến Thành Holdings Group đang đề xuất thực hiện 2 dự án tại Quảng Ninh với tổng vốn đầu tư 65.300 tỷ đồng. Chủ sở hữu doanh nghiệp này là bà Đào Ngọc Bảo Phương, sinh năm 1994.

Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội (Khahomex) vừa thông báo sẽ chi trả cổ tức năm 2019 và tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt với tổng tỷ lệ 67%/mệnh giá (1 cổ phiếu nhận 6.700 đồng) vào ngày 28/9 tới.

Cổ đông cá nhân lớn nhất tại Khahomex là bà Đào Ngọc Bảo Phương sở hữu 2,5 triệu cổ phiếu (17,9% cổ phần) sẽ nhận về số tiền 17 tỷ đồng . Bà Phương chi gần 150 tỷ đồng để mua vào số cổ phiếu trên của Khahomex cách đây gần 4 tháng.

Đây chỉ là một trong số những khoản đầu tư lớn của nữ doanh nhân 26 tuổi này.

Sở hữu Bến Thành Holdings Group

Tháng 4 năm nay, Công ty TNHH Tập đoàn Sài Gòn (thành lập năm 2004) đổi tên thành Công ty Cổ phần Bến Thành Holdings Group. Vốn điều lệ doanh nghiệp tăng vọt từ 800 tỷ lên 12.600 tỷ đồng .

Trong cơ cấu cổ đông sáng lập của Bến Thành Holdings Group, bà Đào Ngọc Bảo Phương góp 60% vốn điều lệ, tương đương 7.560 tỷ đồng . Bà Phương là Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp này.

Nữ doanh nhân Đào Ngọc Bảo Phương sinh năm 1994, địa chỉ đăng ký hộ khẩu thường trú ở TP. Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng).

Hai cổ đông còn lại của Bến Thành Holdings Group là Công ty Cổ phần Tập đoàn The One (20% cổ phần) và ông Bùi Ngọc Quý (20%). Trong đó, bà Phương đồng thời là người đại diện pháp luật của The One.



Bà Đào Ngọc Bảo Phương chi phối Bến Thành Holdings Group Cơ cấu sở hữu của Bến Thành Holdings Group Đào Ngọc Bảo Phương Đào Ngọc Bảo Phương Tập đoàn The One Tập đoàn The One Bùi Ngọc Quý Bùi Ngọc Quý

Đầu tháng 6, Bến Thành Holdings Group đề xuất đầu tư 2 dự án lớn tại tỉnh Quảng Ninh gồm Khu phức hợp thương mại, dịch vụ, du lịch nghỉ dưỡng đa năng tại đảo Cái Chiên có quy mô nghiên cứu khoảng 2.550 ha và Khu công nghiệp dịch vụ logistics, công nghệ cao và cảng biển Hải Hà, dự án có quy mô 5.000 ha.

Dự án tại đảo Cái Chiên gồm khu resort giải trí cao cấp quốc tế, bến du thuyền, khu sân golf 18 lỗ và villa, bến tàu tập trung, khu làng sinh thái đa năng, khu nghỉ dưỡng sinh thái và phục hồi sức khỏe, khu du lịch kết hợp với nông nghiệp và dân cư, vùng nông lâm nghiệp hiện hữu. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 7.100 tỷ đồng , dự kiến triển khai trong 2,5 năm.

Còn dự án Hải Hà dự kiến gồm các khu chức năng công nghiệp công nghệ cao, khu công nghiệp hậu cần, logistics, kho bãi, dịch vụ, khu công nghiệp nhẹ đa ngành; khu du lịch, thương mại, giải trí; cụm dịch vụ khu công nghiệp sạch; khu nhà điều hành, khu nhà ở công nhân và chuyên gia; khu đô thị thông minh, sáng tạo. Dự án có tổng vốn đầu tư dự kiến trên 58.200 tỷ đồng . Thời gian triển khai dự kiến cũng trong vòng 2,5 năm.

Như vậy, tổng mức đầu tư 2 dự án được công ty thuộc sở hữu của doanh nhân 26 tuổi Đào Ngọc Bảo Phương đề xuất thực hiện tại tỉnh Quảng Ninh lên tới 65.300 tỷ đồng .

Quan hệ với ông chủ Capella

Nữ doanh nhân 9X bắt đầu được nhắc đến từ khi Công ty TNHH Chloe Hospitality tiếp quản khách sạn TajmaSago và nhà hàng Charm Charm vào cuối năm 2018. Hai bất động sản này được ví như toà lâu đài, nằm ở vị trí đắc địa trong khu vực Cầu Ánh Sao - Hồ Bán Nguyệt của Khu đô thị Phú Mỹ Hưng, trước đó thuộc sở hữu của doanh nhân Hoàng Khải, ông chủ Khaisilk.

Chloe Hospitality mua lại hai lâu đài của Khaisilk năm 2018. Ảnh: KS.

Thời điểm này, Chloe Hospitality mới thành lập 3 tháng. Người đại diện theo pháp luật của công ty là bà Đào Ngọc Bảo Phương.

Tuy nhiên, chủ sở hữu thật sự của Chloe Hospitality là Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Bến Thành (Bến Thành Land). Chủ tịch Bến Thành Land là ông Nguyễn Cao Trí (sinh năm 1970).

Vợ ông Trí, bà Bùi Thị Vân Anh là Tổng giám đốc Chloe Hospitality thời điểm công ty thành lập rồi chuyển giao vị trí cho bà Phương. Tên thương hiệu Chloe Hospitality cũng liên quan con gái của ông Trí - Chloe Nguyễn, một beauty blogger nổi tiếng (tên thật là Nguyễn Cao Quỳnh Anh).

Doanh nhân Nguyễn Cao Trí có học vị tiến sĩ, là Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Capella. Tập đoàn của ông kinh doanh đa ngành với hoạt động dịch vụ ăn uống (F&B) là cốt lõi. Capella sở hữu nhiều thương hiệu ẩm thực, nhà hàng, quán bar như San Fu Lou, Sorae, Dì Mai, Air 360 Sky Bar, Chill Sky Bar cùng 3 trung tâm hội nghị tiệc cưới ở TP.HCM.

Ông chủ Capella đồng thời kinh doanh bất động sản (Khu căn hộ The One Saigon), phân phối ôtô Hyundai. Ông Trí cũng lấn sân sang lĩnh vực giáo dục khi đang đảm nhận vị trí Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Văn Lang, Phó chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Quản lý Giáo dục Văn Lang.

Ông Nguyễn Cao Trí còn bắt đầu trở thành ông bầu bóng đá từ đầu năm 2020 khi làm Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Phát triển bóng đá Sài Gòn, đơn vị chủ quản của Sài Gòn FC, câu lạc bộ đang dẫn đầu bảng xếp hạng V-League 2020.

Ông Nguyễn Cao Trí, Chủ tịch Tập đoàn Capella, Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Văn Lang. Ảnh: VLU.

Bà Đào Ngọc Bảo Phương hiện là người đại diện pháp luật của hàng loạt doanh nghiệp như Bến Thành Investment Group, Bến Thành Group, Tập đoàn VNA, Chợ Lớn Capital, AA VinaCapital, Tập đoàn Giáo dục Văn Lang, Văn Lang Bình Thuận, Capella Đồng Nai. Nhiều doanh nghiệp trong số này có sự liên quan với doanh nhân Nguyễn Cao Trí.

Như tại VNA, bà Phương tham gia góp vốn 10% còn bà Vân Anh, vợ ông Trí, góp vốn 80%. Tại AA Capital và Công ty Đầu tư Văn Lang Bình Thuận, bà Phương tham gia góp vốn cùng Bến Thành Land. Nhiều công ty do bà Phương làm đại diện pháp luật đặt trụ sở ở Bến Thành Tower và The One Saigon, hai tòa nhà thuộc các công ty của ông Trí. Ông Trí có 2 năm làm Chủ tịch HĐQT Khahomex, doanh nghiệp bà Phương vừa trở thành cổ đông lớn.

Đặc biệt, cơ cấu sở hữu tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Văn Lang gợi mở mối liên hệ giữa nữ doanh nhân 26 tuổi và ông Nguyễn Cao Trí. Công ty này thành lập năm 2014 với 3 cổ đông góp vốn là bà Bùi Thị Vân Anh (40%), bà Đào Ngọc Bảo Phương (30%) và ông Nguyễn Cao Đức (40%).

. Cơ cấu sở hữu Tập đoàn Giáo dục Văn Lang Bùi Thị Vân Anh Bùi Thị Vân Anh Nguyễn Cao Đức Nguyễn Cao Đức Dương Ngọc Bảo Phương Dương Ngọc Bảo Phương

Bà Phương và ông Đức có cùng địa chỉ đăng ký hộ khẩu thường trú tại TP Đà Lạt. Ông Nguyễn Cao Đức sinh năm 1977, là em ruột của ông Nguyễn Cao Trí. Em trai ông Trí hiện là tổng giám đốc Công ty Capella Entertainment.