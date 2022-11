Tháng 10, doanh thu Vĩnh Hoàn (VHC) tại Trung Quốc giảm mạnh 43%

"Nữ hoàng cá tra" Vĩnh Hoàn (VHC) vừa công bố kết quả kinh doanh tháng 10 với doanh thu xuất khẩu đạt 1.014 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ năm ngoái và tăng 11% so với tháng 9.

Xét về các mảng, cá tra vẫn là đóng góp nhiều nhất vào doanh thu xuất khẩu với tỷ lệ 59% tương ứng 601 tỷ đồng, tăng nhẹ 1% so với cùng kỳ và tăng11% so với tháng 9/2022.

Các sản phẩm phụ, sản phẩm chăm sóc sức khỏe, sản phẩm hỗn hợp khác ghi nhận tăng trưởng lần lượt 49%, 117% và 734% so với tháng 10/2021. Riêng doanh thu mảng bánh phồng tôm sụt giảm 22% xuống 18 tỷ đồng.

Doanh thu so với cùng kỳ.

Xét theo thị trường, nội địa ghi nhận doanh thu tăng 156%. Trong khi đó, xuất khẩu sang Mỹ và Trung Quốc ghi nhận doanh thu giảm lần lượt 13% và 43% so với cùng kỳ. Trong khi đó, thị trường châu Âu và các nước khác tăng trưởng 72% và 161%.

Nếu so với tháng 9, doanh thu xuất khẩu tháng 10 của Vĩnh Hoàn đã phục hồi, song vẫn ở mức thấp so với giai đoạn tháng 2 - tháng 8/2022. Trong đó doanh thu mảng cá tra tăng 11% so với tháng 9.

Thị trường Mỹ và châu Âu cũng tăng trở lại với mức tăng lần lượt 29% và 22%, trong khi kim ngạch xuất khẩu qua Trung Quốc giảm 31%.

Theo thống kê của Hải quan, xuất khẩu cá tra Việt Nam tính đến 15/10/2022 đạt hơn 2 triệu USD, tăng 81% so với cùng kỳ năm ngoái. Ước tính đến cuối tháng 10, xuất khẩu cá tra sẽ mang về trên 2,2 tỷ USD. Trong đó, riêng trong tháng 10/2022, xuất khẩu cá tra ước đạt 218 triệu USD, tăng 60% so với cùng kỳ năm 2021.

Năm 2022, lạm phát và xung đột Nga – Ukraine đã giúp cho cá tra, loài cá thịt trắng có giá vừa phải này tăng mạnh doanh số xuất khẩu đi các thị trường. Đa số các thị trường đều tăng từ 40 – 200% nhập khẩu cá tra của Việt Nam.

Hai thị trường chi phối xu hướng xuất khẩu cá tra của Việt Nam là Trung Quốc chiếm 30%, Mỹ chiếm 23%. Sau khi tăng nóng trong nửa đầu năm, lượng tồn kho tăng và tắc nghẽn tại các cảng nhập khẩu khiến nhu cầu của Mỹ giảm.

Trong khi đó việc nhập khẩu vào thị trường Trung Quốc tiếp tục hồi phục mạnh mẽ, vì sản lượng thuỷ sản trong nước giảm, chính sách Zero Covid khiến nước này thiếu thực phẩm và thuỷ sản.

Theo dự báo, nhu cầu thị trường tăng trong quý III và đầu quý IV để phục vụ cho đơn hàng và tiêu thụ dịp Tết Nguyên Đán, các lễ hội cuối năm trong khi nguồn cung nguyên liệu giảm khiến cho giá cá xuất khẩu sẽ tăng cao hơn trong giai đoạn này.