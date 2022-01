Tháng 12/2021, xuất khẩu thủy sản sang Trung Quốc tăng tới 90%

Xuất khẩu sang Trung Quốc trong tháng 12 hồi phục mạnh nhất, tăng 90% đạt trên 170 triệu USD.

Hiệp hội Xuất khẩu và Chế biến thủy sản Việt Nam (VASEP) cho biết, mặc dù dịch Covid-19 ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất và xuất khẩu, nhất là vào giai đoạn quý III khiến cộng đồng DN thủy sản lo ngại về mục tiêu xuất khẩu 8,8 tỷ USD. Nhưng ngay sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết số 128/NQ-CP, xuất khẩu thuỷ sản Việt Nam đã lội ngược dòng ngoạn mục trong những tháng cuối năm đưa kết quả cả năm 2021 vượt trên mong đợi với trên 8,9 tỷ USD, tăng 6% so với năm 2020.

Sau khi tăng mạnh 23% trong tháng 11, xuất khẩu thủy sản tháng 12 tiếp tục tăng 29% đạt trên 940 triệu USD. Tháng 12/2021, xuất khẩu tất cả các sản phẩm chủ lực đều tăng mạnh 6-110%.

Nhờ tăng đột phá trong tháng 12, với mức tăng trưởng khoảng 80% đạt khoảng 245 triệu USD, xuất khẩu cá tra cả năm 2021 về đích vượt xa dự đoán với trên 1,6 tỷ USD, tăng 10%.

Xuất khẩu tôm tháng 12 tăng 10% đạt khoảng 325 triệu USD, theo đó tính đến hết năm, xuất khẩu tôm đạt 3,88 tỷ USD, tăng 4%. Xuất khẩu cá ngừ tăng 55% trong tháng 12 đạt 85,5 triệu USD, đưa kết quả cả năm về đích với 757 triệu USD. Xuất khẩu mực, bạch tuộc tháng 12 đạt trên 60 triệu USD, tăng 10%, theo đó cả năm xuất khẩu đạt trên 600 triệu USD.

Xuất khẩu sang Trung Quốc trong tháng 12 hồi phục mạnh nhất, tăng 90% đạt trên 170 triệu USD. Tuy nhiên, do xuất khẩu sang thị trường này liên tục sụt giảm từ tháng 3 tới tháng 10 nên tổng giá trị xuất khẩu cả năm 2021 vẫn giảm 14% so với năm 2020 đạt 1,17 tỷ USD. Trung Quốc chỉ còn chiếm 13% xuất khẩu thủy sản Việt Nam, so với năm 2020 chiếm tỷ trọng 16%.

Mỹ vẫn chiếm tỷ trọng cao nhất, 23% xuất khẩu thủy sản của Việt Nam với trên 2 tỷ USD trong năm 2021, tăng 26% so với năm 2020. Riêng trong tháng 12/2021, xuất khẩu thủy sản sang Mỹ đạt 176 triệu USD, tăng 32% so với cùng kỳ năm 2020.

Năm 2021, xuất khẩu thủy sản sang thị trường EU chiếm 12% với trên 1 tỷ USD, tăng 12% so với năm 2020. Tháng qua, xuất khẩu thủy sản sang EU cũng tăng mạnh 26% đạt 109 triệu USD.

Xuất khẩu sang các nước thuộc khối hiệp định CPTPP năm 2021 thu về gần 2,2 tỷ USD, gần tương đương so với năm 2020. Riêng trong tháng 12, xuất khẩu sang khối thị trường này đạt 209 triệu USD.

Trong khi xuất khẩu sang Nhật Bản tiếp tục giảm 8% trong tháng 12 thì xuất khẩu sang Australia vẫn tăng trưởng khả quan 13%. Xuất khẩu sang Nhật năm 2021 đạt 1,3 tỷ USD, giảm trên 6%, trong khi xuất khẩu sang Australia đạt 265 triệu USD, tăng 6% so với năm 2020.