Tháng 3 giá cá tra duy trì ở mức cao, sản lượng thu hoạch đạt 128,6 nghìn tấn, tăng 2,5%

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, sản lượng thu hoạch cá tra trong tháng 3 tiếp tục tăng khá so với cùng kỳ năm trước do Trung Quốc đã mở cửa thông quan cho nhiều mặt hàng nông sản xuất khẩu của Việt Nam.

Xuất khẩu trái cây tăng

Tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý 1/2023 ước tính tăng 3,32% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực dịch vụ có mức đóng góp cao nhất khi tăng 6,79%, đóng góp 95,91%. Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản có mức đóng góp cao thứ hai khi tăng 2,52%, đóng góp 8,85% vào mức tăng trưởng chung.

Cụ thể, hoạt động trồng trọt quý 1/2023 diễn ra trong điều kiện thời tiết tương đối thuận lợi cho cây trồng sinh trưởng và phát triển. Tính đến trung tuần tháng 3, cả nước gieo trồng được 2,9 triệu ha lúa Đông xuân, bằng 98,7% cùng kỳ năm trước.

Đến giữa tháng 3, vùng Đồng bằng sông Cửu Long đã hoàn tất công tác thu hoạch lúa vụ mùa 2022 - 2023. Năng suất lúa mùa toàn vùng đạt 51,4 tạ/ha, giảm 0,1 tạ/ha so với vụ mùa trước; sản lượng đạt 914 nghìn tấn, tăng 32,8 nghìn tấn do diện tích gieo cấy tăng.

Tính đến giữa tháng 3, các địa phương trên cả nước đã gieo trồng được 303,7 nghìn ha ngô, bằng 101,1% cùng kỳ năm trước; 44 nghìn ha khoai lang, bằng 95,5%; 9,9 nghìn ha đậu tương, bằng 93,4%; 97,4 nghìn ha lạc, bằng 94,9%; 501,6 nghìn ha rau đậu, bằng 101,2%.

Trong quý 1/2023, sản lượng thu hoạch một số cây công nghiệp lâu năm như sau: Chè búp đạt 172,3 nghìn tấn, tăng 0,6% so với cùng kỳ năm trước; hồ tiêu 146,2 nghìn tấn, tăng 1,5%; cao su 130,6 nghìn tấn, tăng 2,9%; điều 226,3 nghìn tấn, tăng 7,4%.

Hầu hết sản lượng cây ăn quả tăng so với cùng kỳ năm trước: Sầu riêng đạt 108,3 nghìn tấn, tăng 27,8%; mít 142,9 nghìn tấn, tăng 20,7%; cam 310,4 nghìn tấn, tăng 5,9%; quýt 44,3 nghìn tấn, tăng 4,1%; chuối 671,3 nghìn tấn, tăng 2,6%; xoài 184,4 nghìn tấn, tăng 1,9%. Riêng sản lượng thanh long chỉ đạt 340 nghìn tấn, giảm 2,8%.

Chăn nuôi gia cầm phát triển tốt do dịch bệnh được kiểm soát; chăn nuôi lợn gặp khó khăn do giá bán thịt hơi ở mức thấp trong khi giá thức ăn chăn nuôi tăng cao; chăn nuôi bò trong quý phát triển ổn định.

Tuy nhiên, Tổng Cục Thống kê khuyến cáo người chăn nuôi cần theo dõi sát tình hình thị trường, các cơ quan chức năng cần cung cấp thông tin kịp thời, kiểm soát tình hình chăn nuôi tại địa phương, không nên tăng đàn ồ ạt dẫn tới tình trạng dư thừa nguồn cung, giá bán giảm sâu gây thua lỗ.

Sản xuất lâm nghiệp đẩy mạnh công tác trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng, thu hoạch gỗ đến kỳ khai thác. Ước tính quý 1/2023, diện tích rừng trồng mới tập trung ước đạt 38,7 nghìn ha, tăng 4,7% so với cùng kỳ năm trước; số cây lâm nghiệp trồng phân tán đạt 27,4 triệu cây, tăng 6%; sản lượng gỗ khai thác đạt 3.349,2 nghìn m3, tăng 4,2%.

Diện tích rừng bị thiệt hại là 251,6 ha rừng bị thiệt hại, tăng 14,2% so với cùng kỳ năm trước, trong đó diện tích rừng bị chặt, phá là 180,2 ha, giảm 14,7%; diện tích rừng bị cháy là 71,4 ha, gấp 7,7 lần.

Sản lượng thủy sản ước đạt 1.889,2 nghìn tấn, tăng 1,4%

Hoạt động nuôi trồng thủy sản đạt kết quả khả quan do áp dụng mô hình nuôi tôm chất lượng cao hiệu quả. Sản lượng thủy sản tháng 3/2023 ước đạt 703,8 nghìn tấn, tăng 1,5% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm: Cá đạt 519 nghìn tấn, tăng 1,1%; tôm 63 nghìn tấn, tăng 5,9%; thủy sản khác 121,8 nghìn tấn, tăng 0,6%.

Sản lượng thủy sản nuôi trồng ước đạt 353,5 nghìn tấn, tăng 3,8% so với cùng kỳ năm trước; sản lượng thủy sản khai thác ước đạt 350,3 nghìn tấn, giảm 0,8%.

Do thời tiết thuận lợi, độ mặn phù hợp để thả nuôi cùng với việc áp dụng các mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng thâm canh và bán thâm canh đang phát triển tích cực, mang lại hiệu quả kinh tế cao giúp tăng sản lượng. Sản lượng tôm thẻ chân trắng trong tháng ước đạt 32,3 nghìn tấn, tăng 10,6% so với cùng kỳ năm trước; sản lượng tôm sú đạt 16,2 nghìn tấn, tăng 2,5%.

Sản lượng thủy sản khai thác biển ước đạt 336,9 nghìn tấn, giảm 0,9% so với cùng kỳ do giá xăng dầu vẫn ở mức cao và số lượng tàu thuyền có xu hướng giảm do phải đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật của khai thác thủy sản bền vững.

Tính chung quý 1/2023, sản lượng thủy sản ước đạt 1.889,2 nghìn tấn, tăng 1,4% so với cùng kỳ năm trước.

Đối với lĩnh vực chăn nuôi, Tổng cục Thống kê cho biết chăn nuôi lợn, gà có mức tăng sản lượng cao nhưng lại gặp khó khăn do giá bán thịt hơi ở mức thấp, trong khi chi phí thức ăn chăn nuôi tăng cao.

Từ cuối tháng 2/2023 tới thời điểm này, giá bán thịt lợn hơi xuất chuồng ở hầu hết các địa phương đều giảm xuống dưới 50.000 đồng/kg, ở nhiều nơi giảm xuống chỉ còn 46.000-47.000 đồng/kg.

Hiện nay, giá lợn hơi đã xuống thấp hơn giá thành chăn nuôi từ 2.000-3.000 đồng/kg, khiến hầu hết các hộ chăn nuôi đang kiệt quệ, tình trạng “treo chuồng” hàng loạt tái diễn ở nhiều địa phương.