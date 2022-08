Thế giới di động (MWG): 7 tháng Bách Hoá Xanh đã đóng khoảng 400 điểm bán hàng

7 tháng đầu năm 2022 Công ty cổ phần Đầu tư Thế giới di động (MWG) ghi nhận đạt 2.881 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Đồng thời, chuỗi cửa hàng Bách hóa Xanh đã đóng tổng cộng 400 điểm bán so với đầu năm.

7 tháng đầu năm Bách Hóa Xanh góp 15.200 tỷ đồng doanh thu



Công ty Cổ phần Đầu tư Thế giới Di động (MWI CORP, HoSE: MWG) vừa công bố báo cáo về Tổng quan Kết quả kinh doanh 7 tháng đầu năm 2022, với mức doanh thu thuần 81.870 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 2.881 tỷ đồng.

Cụ thể, trong 7 tháng đầu năm 2022, mức doanh thu thuần đang hoàn thành được 58% kế hoạch doanh thu cả năm (140.000 tỷ đồng) và tăng trưởng 14% so với 7 tháng đầu năm trước. Trong đó, Thế giới di động (bao gồm cả Topzone) và Điện Máy Xanh đóng góp lần lượt 21.500 và 44.000 tỷ đồng, chiếm đến 80% doanh số của MWG. Bách Hoá Xanh mang về 15.200 tỷ đồng, tỷ trọng khoảng 18,5%; còn lại 1,5% đến từ các mảng kinh doanh khác.

Về Lợi nhuận sau thuế, MWG ghi nhận 7 tháng đầu năm 2022 đạt 2.881 tỷ đồng, tăng 3% so với cùng kỳ năm trước, hoàn thành 45% so với kế hoạch đề ra (6.350 tỷ đồng).



Công ty Cổ phần Đầu tư Thế giới Di động (MWG CORP)

Bách Hoá Xanh đã đóng khoảng 400 điểm bán hàng so với hồi đầu năm

Nói về sự tăng trưởng, trong tháng 7/2022, tổng doanh thu của MWG tăng 16% và lợi nhuận sau thuế hợp nhất tăng 32% so với cùng kỳ năm trước - khi mà trong bối cảnh tháng 7/2021, kết quả doanh thu của công ty bị chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid 19 bùng phát. Bên cạnh đó, tổng doanh thu của Thế giới di động và Điện máy xanh tăng 21% so với cùng kỳ (Riêng tháng 7, doanh số chuỗi bán lẻ điện thoại và điện máy tăng 63%). Doanh thu online luỹ kế tăng trưởng 84% so với cùng kỳ. Trong đó thì Thế giới di động và Điện máy xanh tăng 87% và Bách Hoá Xanh tăng 1%

Xét riêng về Bách Hoá Xanh, doanh số luỹ kế 7 tháng đầu năm ghi nhận giảm 14% so với cùng kỳ. Doanh số trong tháng 7 giảm 45% từ mức đỉnh 4.200 tỷ đồng từ tháng 7 năm trước. Bách Hoá Xanh đã đóng cửa tổng cộng khoảng 400 điểm bán hàng so với đầu năm và thay đổi toàn bộ layout cho các cửa hành hiện hữu. Bách Hoá Xanh sẽ hoàn tất quá trình tái cơ cấu cửa hàng trong tháng 8/2022. Ngoài ra, doanh thu bình quân của Bách Hoá Xanh đạt 1,3 tỷ đồng/ cửa hàng trong tháng 7 và tiếp tục có xu hướng tăng trong tháng 8. Bách Hoá Xanh đang kỳ vọng sẽ đạt đến ngưỡng doanh thu 1,5 tỷ đồng/ cửa hàng trong quý 4 năm nay.

Điện Máy Xanh Supermini cán mốc 1.000 cửa hàng, ước doanh thu 12.500 tỷ đồng năm 2022

Với ý tưởng "đưa cửa hàng đi xa hơn để khách hàng mua sắm gần hơn" thì mô hình Điện Máy Xanh SuperMini (ĐMS) ra đời nhằm mang dịch vụ chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp về thôn quê, đi sâu đến từng thị xã, phủ trọn toàn bộ đơn vị hành chính cấp xã, huyện trên toàn quốc

MWG công bố hệ thống Điện Máy Xanh Supermini đạt mốc 1.000 cửa hàng trên toàn quốc. Với số lượng này, ông Đoàn Văn Hiểu Em - Thành viên HĐQT MWG ước doanh thu chuỗi khoảng 12.500 tỷ đồng năm nay (đóng góp khoảng 9% vào tổng doanh thu) và kỳ vọng năm tiếp theo mang về 20.000 tỷ đồng.

Cổ phiếu MWG bước vào phiên cuối tuần ngày 26/8/2022 tiếp tục tăng mạnh gần 4% lên 71.100 đồng thị giá qua đó có phiên tăng thứ 2 liên tiếp sau nhịp tăng 2,4% trước đó.