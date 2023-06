Công ty Cổ phần Đầu tư Thế giới Di động (HoSE: MWG) vừa cập nhật tình hình kinh doanh 5 tháng đầu năm 2023. Công ty ghi nhận doanh thu giảm 21% so với cùng kỳ năm trước và không công bố lợi nhuận kể từ đầu năm 2023 cho tới nay.

Theo cập nhật tình hình kinh doanh 5 tháng đầu năm 2023, Công ty Cổ phần Đầu tư Thế giới Di động (HoSE: MWG) tiếp tục không công bố lợi nhuận. Công ty ước tính doanh thu đạt 47.144 tỷ đồng, giảm 21% so với cùng kỳ và chỉ đạt 35% so với kế hoạch (kế hoạch doanh thu 135.000 tỷ đồng).

Doanh thu thuần và cơ cấu doanh thu

Trong đó, doanh thu chuỗi Thế giới Di động đóng góp 23,5% tổng doanh thu; chuỗi Điện Máy Xanh đóng góp 50,6%; chuỗi Bách hóa Xanh đóng góp 23,6% và hoạt động khác đóng góp 2,3% tổng doanh thu.

Xét về chuỗi Thế giới di động và Điện Máy Xanh, luỹ kế 5 tháng đầu năm ghi nhận doanh thu 2 chuỗi đạt 35.000 tỷ đồng, giảm 27% so với cùng kỳ. Riêng tháng 5, tổng doanh thu của 2 chuỗi này đạt khoảng 7.600 tỷ đồng. So với tháng liền trước, tổng doanh thu 2 chuỗi tăng 4%. So với cùng kỳ tháng 5/2022 thì tổng doanh thu giảm 14%, MWG cho biết: do thời tiết nắng nóng, riêng máy lạnh ghi nhận doanh thu tăng 100% và là ngành hàng duy nhất tăng trưởng doanh số luỹ kế dương sau 5 tháng.

Ngoài ra, doanh thu online tháng 5 tăng 16% so với tháng 4 và chiếm 22% tổng doanh thu của Thế giới Di động và Điện Máy Xanh.

Nói riêng về Bách Hoá Xanh, doanh thu luỹ kế trong 5 tháng đầu năm đạt hơn 11.000 tỷ đồng tăng 6% so với cùng kỳ. Doanh thu đến từ kênh online tăng trưởng 13%. Riêng tháng 5, doanh thu Bách Hoá Xanh đạt hơn 2.400 tỷ đồng, tăng từ mức 2.300 tỷ đồng của tháng 4. Như vậy, doanh thu bình quân/ cửa hàng đã vượt 1,4 tỷ đồng, tương đương tháng 12/2022.

Bách Hoá Xanh đang từng bước phản ánh hiệu quả của chiến lược tập trung vào thực phẩm tươi sống với chất lượng, sản lượng, giá cả tốt để đáp ứng nhu cầu cơ bản cho bữa ăn hàng ngày. Từ đó khuyến khích khách hàng tăng tần suất mua hàng và tăng giá trị giỏ hàng. Dự kiến, Bách Hoá Xanh sẽ tiếp tục cả thiện doanh số trong tháng 6 tới.

Xét về số cửa hàng, tính từ cuối tháng 4 đến cuối tháng 5/2023, chuỗi Thế giới Di động đóng 3 cửa hàng, hiện đang còn 1.185 cửa hàng (trong đó có 100 cửa hàng Topzone), đóng 2 cửa hàng Điện Máy Xanh xuống 2.290 cửa hàng, giảm 4 cửa hàng Bách Hoá Xanh xuống 1.704; Nhà thuốc An Khang tăng thêm 12 cửa hàng lên 535 cửa hàng và AVA Kids vẫn ở mức 64 cửa hàng.

Giá cổ phiếu tháng 6 2023 của MWG

Trên thị trường chứng khoán, đóng cửa phiên giao dịch ngày 23/6, giá cổ phiếu MWG giảm 0,35%, ngắt quãng 4 phiên giao dịch trước đó liên tiếp tăng. Hiện đang ở mức 42.900 đồng/ cổ phiếu.