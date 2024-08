Thế giới Di động (MWG) doanh thu tháng 7 gần 11.000 tỷ, đóng cửa 94 nhà thuốc An Khang

Theo báo cáo, riêng tháng 7, MWG đã đóng cửa tới 18 cửa hàng Thế giới di động (bao gồm Topzone), 59 cửa hàng Điện máy Xanh và 94 nhà thuốc An Khang. Chỉ riêng Bách Hoá Xanh là tăng thêm 3 cửa hàng so với hồi cuối tháng 6.

Công ty Cổ phần Đầu tư Thế giới Di động (HoSE: MWG) vừa công bố kết quả kinh doanh 7 tháng đầu năm. Tính riêng tháng 7, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 10.920 tỷ đồng.

Lũy kế 7 tháng đầu năm, MWG ghi nhận doanh thu thuần 76.541 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ. Như vậy, MWG đã hoàn thành 61% kế hoạch doanh thu (dự kiến đạt 125.000 tỷ đồng).

Trong cơ cấu doanh thu, Điện máy Xanh chiếm tỷ trọng cao nhất với 46,2%, xếp sau là Bách hóa xanh 30,1%, Thế giới di động (gồm cả Topzone) 20,9% và cuối cùng là mảng khác.

Doanh thu thuần và cơ cấu doanh thu (nguồn: MWG)

Xét theo chuỗi cửa hàng, lũy kế 7 tháng, chuỗi Thế giới Di động và Điện máy Xanh có tổng doanh thu đạt 51.300 tỷ đồng, tăng hơn 6% so với cùng kỳ.

Về chuỗi bách hóa xanh, lũy kế 7 tháng đầu năm, chuỗi cửa hàng này ghi nhận doanh thu đạt 23.000 tỷ đồng, tăng 40% so với cùng kỳ.

Trong tháng 7, doanh thu đạt hơn 3.600 tỷ đồng, tăng gần 28% so với tháng cùng kỳ và tăng nhẹ so với tháng liền trước. Cả 2 ngành hàng tươi sống và FMCG đều duy trì mức tăng trưởng 2 chữ số so với tháng 7/2023.

Doanh thu bình quân trong tháng 7 ghi nhận đạt 2,1 tỷ đồng/cửa hàng.

Thế giới Di động (MWG) đóng cửa hàng trăm cửa hàng trong tháng 7

Điểm đáng chú ý, làn sóng đóng cửa các cửa hàng thuộc Thế giới Di động vẫn tiếp tục lan rộng. Tính đến cuối tháng 7, MWG này còn 1.028 cửa hàng Thế giới di động (gồm Topzone), giảm 18 cửa hàng so với cuối tháng 6. Tương tự, chuỗi Điện máy xanh giảm 59 cửa hàng, xuống còn 2.034 cửa hàng.

Giảm mạnh nhất là chuỗi nhà thuốc An Khang với 94 cửa hàng trong vòng 1 tháng, xuống còn 387 nhà thuốc. Như vậy, chỉ trong 1 tháng, Thế giới Di động đã đóng cửa tới hơn 170 cửa hàng.

Không chỉ riêng tháng 7, trước đó, trong quý II/2024, Thế Giới Di Động cũng đã đóng cửa 25 cửa hàng điện thoại, 91 cửa hàng Điện Máy Xanh và 45 nhà thuốc An Khang. Doanh nghiệp cho biết đang đẩy mạnh rà soát và đóng các cửa hàng điện thoại, điện máy không đạt hiệu quả.

Trên thị trường chứng khoán, tại phiên giao dịch sáng ngày 26/8, giá cổ phiếu MWG tăng 0,57% so với phiên giao dịch liền kề, hiện đang ở mức 70.400 đồng/cổ phiếu.