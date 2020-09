Thị trường chứng khoán 28/9: Hướng đến mức tăng tốt nhất toàn cầu

Thị trường chứng khoán 28/9 đang hướng đến tháng 9 có mức tăng tốt nhất trên toàn cầu, trong bối cảnh các thị trường trên thế giới vẫn đang trong nhịp điều chỉnh.

BVSC: Gặp áp lực điều chỉnh

Thị trường chứng khoán 28/9 dự báo có thể gặp áp lực điều chỉnh. Chỉ số sẽ vẫn dao động trong vùng được giới hạn bởi vùng hỗ trợ 900-905 điểm và vùng kháng cự quanh 920 điểm. Về tổng thể, chúng tôi vẫn duy trì đánh giá tích cực với xu hướng thị trường với đích đến kỳ vọng nằm tại 930-940 điểm trong thời gian tới.

Diễn biến thị trường chứng khoán 28/9 sẽ tương đối khó chịu với sự phân hóa mạnh giữa các nhóm cổ phiếu. Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn vẫn sẽ tạo được sự quan tâm của dòng tiền và sẽ luân phiên tăng điểm để hỗ trợ cho thị trường.

- Chiến lược đầu tư:

+ Duy trì tỷ trọng ở mức 50% cổ phiếu.

+ Đối với các nhà đầu tư đã thực hiện bán trước đó, có thể xem xét mở các vị thế mua khi chỉ số lùi về kiểm định vùng hỗ trợ 895-905 điểm.

+ Đối với các nhà đầu tư đang nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu cao có thể xem xét bán trading giảm tỷ trọng các vị thế ngắn hạn tại vùng kháng cự 920-930 điểm.

VDSC: Rủi ro phân phối đang gia tăng

Mặc dù có động thái hồi phục vào đầu phiên giao dịch nhưng thị trường tiếp tục bị cản và trở lại trạng thái điều chỉnh khi bước qua phiên chiều. Nhịp điều chỉnh này chỉ dừng ở mức độ thăm dò và thị trường nhanh chóng được hỗ trợ vào giai đoạn cuối phiên cuối tuần trước.

Chỉ số VN-Index đã có mức giảm không đáng kể -0,31 điểm (-0,03%) và đóng cửa tại mức 908,27. Phiên cuối tuần với thanh khoản không thực sự nổi bật. Sau nhịp tăng, chỉ số Vnindex đang tỏ ra đuối sức nhưng vẫn duy trì trên vùng 905. Các chỉ báo như ADX chưa xuất hiện yếu tó tiêu cực, còn RSI đang có điều chỉnh khi đi vào vùng quá mua. Hiện tại chỉ số VN-Index vẫn chưa tỏ rõ sự nguy hiểm nào và đang dao động trong vùng 905- 915 là chủ yếu.

Chỉ số HNX-Index đóng của tại vùng 131,52, giảm nhẹ trong phiên cuối tuần với mức -0,19 điểm (-0,14%). Thanh khoản của sàn HNX đang duy trì mức thấp. Như vậy chỉ số HNX-index đã không thể tiếp tục tăng điểm lên vùng 135. Chỉ báo ADX ở mức 40, đường RSI trong vùng quá mua thể hiện thị trường này có thể rơi vào trạng thái điều chỉnh ngắn hạn về vùng 127- 129 trong tương lai.

Khối ngoại tiếp tục bán ròng trên sàn HOSE, với giá trị 133 tỷ. Nhiều nhất là HPG (-52,9 tỷ), tiếp theo là VNM (-24,3 tỷ), SSI (-20,8 tỷ), VIC (-20,1 tỷ), CII (-14,9 tỷ) ... Phía mua ròng, nổi bật là VCB (+42,6 tỷ), tiếp đến là FUEVFVND (+19,5 tỷ), FUESSVFL (+14,7 tỷ), DPM (+12,6 tỷ), BVH (+5,1 tỷ) ...

VN-Index tiếp tục kiểm tra lại vùng 906 điểm và vẫn được hỗ trợ. Thanh khoản có động thái giảm cho thấy thị trường vẫn đang thận trọng. Mặc dù thị trường vẫn được hỗ trợ và nhịp tăng ngắn hạn chưa có dấu hiệu kết thúc rõ ràng nhưng sự thận trọng đang bao trùm thị trường chứng khoán 28/9 và rủi ro phân phối đang gia tăng. Do vậy, nhà đầu tư cần cẩn trọng trong quyết định giải ngân và xem xét hạ dần tỷ trọng cổ phiếu để giảm thiểu rủi ro cho danh mục trong giai đoạn nhạy cảm này.

MBS: Hướng đến mức tăng tốt nhất toàn cầu

Thị trường chứng khoán 25/9 giảm điểm phiên thứ 2 liên tiếp nhưng vẫn có tuần tăng điểm và ngược dòng so với các thị trường lớn trên thế giới. Ở 3 phiên gần đây, thị trường đều gặp áp lực chốt lời về cuối phiên và để mất điểm trong 2 phiên cuối tuần. Tín hiệu tích cực là biên độ dao động hẹp và thanh khoản tiếp tục được giữ ở mức cao.

Độ rộng thị trường nghiêng về bên bán, toàn thị trường có 162 mã tăng/239 mã giảm, ở rổ VN30 có 9 mã tăng, 16 mã giảm và 5 mã giữ tham chiếu. Bên cạnh đó nhóm midcap và nhóm smallcap lần lượt giảm 0,66% và 0,12%. Các cổ phiếu lớn gây áp lực lên thị trường phiên này là: GAS (-0,54%), BCM (1,69%), VIC (-0,22%), PDR (-4,47%), VRE (-0,70%),…đã lấn át nỗ lực tăng giá ở các cổ phiếu khác như: STB (+6,83%), BHN (+6,97%), LGC (+6,99%), CTG (+0,77%), VNM (+0,31%),…

Thanh khoản thị trường tiếp tục giữ ở mức cao với giá tṛi khớp lệnh đạt gần 5.433 tỷ đồng. Giao dịch khối ngoại diễn biến không mấy tích cực khi họ tiếp tục bán ròng khá mạnh với giá trị xấp xỉ 130 tỷ đồng trên toàn thị trường. Áp Lực bán của khối ngoại tập trung vào HPG (53 tỷ đồng), VNM (24 tỷ đồng), SSI ( 21 tỷ đồng),…

Tóm lại, thị trường vượt đỉnh trong tuần qua đã khiến áp lực chốt lời gia tăng, một số nhà đầu tư cũng sẽ mua vào theo tín hiệu kỹ thuật trong khi số khác sẽ chốt dần khi có cầu mới vào thị trường, ở 3 phiên cuối tuần áp lực chốt lời có phần áp đảo và khiến thị trường giảm trong 2 phiên. Tuy vậy, mức dao động của thị trường ở các phiên giảm là tương đối hẹp và thanh khoản vẫn giữ ở mức cao là tín hiệu tích cực.

Do vậy, các phiên giảm điểm đơn thuần là do áp lực chốt lời hơn là bị ảnh hưởng từ thị trường quốc tế. Thị trường chứng khoán 28/9 đang hướng đến tháng 9 có mức tăng tốt nhất trên toàn cầu, trong bối cảnh các thị trường trên thế giới vẫn đang trong nhịp điều chỉnh thì mức tăng sang tuần thứ 2 liên tiếp của thị trường là rất đáng khích lệ, do vậy các nhịp giảm vẫn là cơ hội để cơ cấu danh mục.