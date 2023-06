Thị trường gặp nhiều khó khăn, Vinatex lên kế hoạch lãi giảm một nửa so với năm 2022

Năm 2023, Vinatex (VGT) lên kế hoạch sản xuất kinh doanh với doanh thu thuần đạt 17.500 tỷ đồng, lợi nhuận 610 tỷ đồng, lần lượt giảm 11% và gần 50% so với thực hiện năm 2022.

Vinatex vượt kế hoạch 27,5% trong năm 2022

Tập đoàn Dệt May Việt Nam (Vinatex, UPCom: VGT) vừa tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên vào ngày 31/5/2023.

Theo tài liệu được thông qua, năm 2022 Tập đoàn ghi nhận doanh thu thuần đạt 19.589 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 1.212 tỷ đồng, lần lượt vượt 8,4% và 27,5% so với kế hoạch đề ra.



Lãnh đạo Tập đoàn cho biết, năm 2022, xuất khẩu đi các thị trường Mỹ và EU vẫn tăng so với năm 2021, riêng thị trường Trung Quốc giảm 21% so với năm 2021. Thị trường sợi nhu cầu yếu, ngành may thiếu đơn hàng, giá gia công giảm mạnh 20 – 50%; các đơn hàng có xu hướng nhỏ lẻ, yêu cầu cao và thời gian giao hàng ngắn khiến hiệu quả sản xuất giảm.

Năm qua, Tập đoàn thực hiện 32 dự án đầu tư. Trong đó, 17 dự án hoàn thành, 9 dự án chuyển tiếp và 6 dự án mới. Thương mại điện tử của 32 DA là 2.543 tỷ đồng. Giải ngân năm 2022 là 433 tỷ đồng, trong đó, ngành sợi chiếm 48,8% số tiền giải ngân, tương đương 211,4 tỷ đồng.

Về triển khai các dự án đầu tư, Dự án "Cao ốc Văn phòng – Căn hộ Vinatex Building" tại Quận 1, TP.HCM đã hoàn thành phần xây thô, đang hoàn thiện phần nội thất và làm các thủ tục xin cấp phép khai thác. Dự án đầu tư Nhà máy Sợi Nam Định – Giai đoạn 2 tại KCN Hòa Xá – Nam Định: đang tạm dừng triển khai đo thị trường dệt may hiện tại và dự báo trong giai đoạn tới vẫn còn khó khăn kéo dài. Dự án Khu liên hợp Sợi – May Quế Sơn, Quảng Nam: hoàn thành việc điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư dự án khu liên hợp Sợi – Dệt – Nhuộm – May thành Dự án Khu liên hợp Sợi - May.

Trong năm 2022, Tập đoàn đã hoàn thành việc thoái toàn bộ vốn đầu tư tại CTCP Đầu tư phát triển Bình Thắng, CTCP Bông Việt Nam, CTCP May Chiến Thắng: Kết quả lãi 36,6 tỷ đồng, thu toàn bộ tiền thoái vốn 60,6 tỷ đồng.

Vinatex lên kế hoạch lợi nhuận năm 2023 giảm 50%

Đại hội đã thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 với doanh thu thuần đạt 17.500 tỷ đồng, lợi nhuận 610 tỷ đồng, lần lượt giảm 11% và gần 50% so với thực hiện năm 2022.

Kế hoạch kinh doanh năm 2023. Ảnh: ĐHĐCĐ VGT

Trong năm tới, Tập đoàn xây dựng kế hoạch với mục tiêu quan trọng nhất là giữ chân người lao động, sẵn sàng sản xuất khu thị trường phục hồi. Mục tiêu chiến lược giai đoạn 2021 – 2025, Tập đoàn trở thành điểm đến trọn gói cho sản phẩm dệt kim phổ thông với quy mô sản xuất 30.000 – 35.000 tấn vải dệt kim/năm.

Về phương án phân phối lợi nhuận, HĐQT thông qua chia cổ tức năm 2022 với tỷ lệ 6% vốn điều lệ. Thời gian chi trả trong vòng 90 ngày kể từ ngày ban hành Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

ĐHĐCĐ cũng thông qua bầu bổ sung thành viên HĐQT ông Cao Hữu Hiếu – Tổng Giám đốc Vinatex.

Quý I/2023, doanh thu thuần đạt 4.456 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 118 tỷ đồng, lần lượt giảm 13,5% và 69% so với cùng kì năm 2022. Tính đến 31/3/2023, tổng tài sản của Tập đoàn là 19.000 tỷ đồng, tổng nợ phải trả là 9.466 tỷ đồng, giảm lần lượt là 5% và 11% so với đầu năm.