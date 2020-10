Thị trường second home giao dịch kém sôi động, giảm đến 60%

Theo dữ liệu của Savills Hotels, tỷ lệ sản phẩm Ngôi nhà thứ hai (condotel, biệt thự nghỉ dưỡng) mở bán trong những tháng đầu năm 2020 chỉ khoảng 40% so với năm 2019.

Thị trường Ngôi nhà thứ hai (second home) ở Việt Nam đang trở nên ngày càng hấp dẫn đối với người mua trong nước và quốc tế, nhất là khi cơ sở hạ tầng phát triển, có nhiều đường bay thẳng nối các địa điểm nghỉ dưỡng nổi tiếng với nước ngoài.



Nhưng tại sự kiện "Meet the Experts – Hội ngộ Chuyên gia" lần thứ 9, ông Mauro Gasparotti, Giám đốc Savills Hotels Châu Á Thái Bình Dương nhận định thị trường giao dịch các sản phẩm Second Home (Ngôi nhà thứ hai) kém sôi động hơn so với vài năm trước đây. Thị trường ghi nhận một số lượng khá ít các dự án mở bán trong những tháng đầu năm 2020.



Theo dữ liệu của Savills Hotels, tỷ lệ sản phẩm Ngôi nhà thứ hai (condotel, biệt thự nghỉ dưỡng) mở bán trong những tháng đầu năm 2020 chỉ khoảng 40% so với năm 2019. Nguyên nhân vì nhiều chủ đầu tư vẫn lo ngại những diễn biến bất ổn của thị trường. Nhiều chủ đầu tư đã quyết định chờ đợi tín hiệu hồi phục, đặc biệt là những thị trường phụ thuộc vào việc tiếp cận bằng đường hàng không.



Tuy nhiên, các thị trường có thể tiếp cận bằng đường bộ nhanh chóng từ Tp.HCM và Hà Nội như Phan Thiết, Hồ Tràm và Hạ Long có kết quả giao dịch khởi sắc hơn đồng thời thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư nhờ tâm lý ưa chuộng các địa điểm này sau đại dịch.



Theo đại diện của Savills, hiện người mua không chỉ xem các sản phẩm Ngôi nhà thứ hai đơn thuần là sản phẩm đầu tư mà còn chú trọng về mục đích sử dụng như một sản phẩm nghỉ dưỡng.