Thu giữ 2 tấn đường nhập lậu tại thị trường Nghệ An

Đội QLTT số 11 phát hiện trên phương tiện có 2.000 kg đường cát do nước ngoài sản xuất, chủ sở hữu lô hàng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ liên quan đến hàng hóa.

Mới đây, nhận được nguồn tin báo về hành vi vi phạm, Đội QLTT số 11- Cục QLTT tỉnh Nghệ An đã tiến hành khám phương tiện xe ô tô mang BKS 37C-361.96 do ông Nguyễn Chí Hiệp có địa chỉ tại xã Thanh Đồng, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An điều khiển, đang bốc giỡ hàng hóa nhập lậu tại phường Vinh Tân, TP.Vinh.

Hàng hóa vi phạm được đưa vào kho.

Qua kiểm tra, Đội QLTT số 11 phát hiện trên phương tiện có 2.000 kg đường cát do nước ngoài sản xuất. Tại thời điểm kiểm tra, ông Nguyễn Chí Hiệp - chủ sở hữu lô hàng đường cát không xuất trình được hóa đơn, chứng từ liên quan đến hàng hóa.

Đội Quản lý thị trường số 11 đã lập biên bản tạm giữ toàn bộ hàng hóa trên để xử lý theo quy định của pháp luật.