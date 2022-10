Đó là thông tin rất đáng mừng về tình hình phát triển kinh tế của TP.Đà Nẵng trong 9 tháng năm 2022.

Ngày 5/10, Cục Thống kê TP.Đà Nẵng cho biết, 9 tháng năm 2022 hầu hết các chỉ số kinh tế của TP.Đà Nẵng đều tăng trưởng cao so với cùng kỳ năm 2021.

Đặc biệt, từ đầu năm đến ngày 15/9, thành phố đã cấp giấy chứng nhận đầu tư cho 21 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký 8.704 tỷ đồng, tăng 6 dự án và tăng hơn 266% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2021.

Trong đó, có 8 dự án đầu tư trong nước nằm ngoài khu công nghiệp, Khu Công nghệ cao với tổng vốn đăng ký 5.245 tỷ đồng và 13 dự án trong khu công nghiệp, Khu Công nghệ cao với tổng vốn 3.460 tỷ đồng.

Lũy kế từ đầu năm đến ngày 15/9, thành phố thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI) được hơn 129 triệu USD, bằng 79,4% so với cùng kỳ 2021. Trong đó có 35 dự án cấp mới với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 68 triệu USD, bằng 45,7% so với cùng kỳ năm 2021.

Thu hút vốn đầu tư vào Đà Nẵng tăng 266% so với cùng kỳ. Ảnh: LH

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) 9 tháng của TP.Đà Nẵng cũng tăng 11,7% so với cùng kỳ năm 2021. Chỉ số IIP tăng cao đồng nghĩa với việc sản phẩm sản xuất tăng cao so với cùng kỳ năm trước. Sự gia tăng đột biến sản phẩm tiêu thụ trong quý 3 đã đẩy chỉ số tiêu thụ chung trong 9 tháng của ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 6,5% so với cùng kỳ năm 2021.

Về thương mại và dịch vụ, doanh thu bán lẻ hàng hóa ước đạt 48.943 tỷ đồng, tăng 19,1% so với cùng kỳ năm 2021 và tăng ở tất cả các nhóm hàng. Doanh thu bán buôn ước đạt 113.364 tỷ đồng, tăng 20,4% so với cùng kỳ năm 2021.

Doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống ước đạt 13.644 tỷ đồng, tăng 71,7% so với cùng kỳ năm 2021. Doanh thu lữ hành và các dịch vụ hỗ trợ du lịch ước đạt 1.529,8 tỷ đồng, cao gấp 7,4 lần so với cùng kỳ năm 2021. Doanh thu dịch vụ tiêu dùng khác đạt 17.158,6 tỷ đồng, tăng 141,4% so với cùng kỳ năm 2021.

Tính chung 9 tháng năm 2022, tổng doanh thu toàn ngành vận tải, kho bãi, bưu chính và chuyển phát ước đạt 17.141 tỷ đồng, tăng 31,2% so với cùng kỳ năm 2021. Dự kiến 9 tháng năm 2022, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn ước đạt 2.743,3 triệu USD, tăng 21,6% so với cùng kỳ năm 2021.

Trong đó, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 1.629,3 triệu USD, tăng 27,3% và kim ngạch nhập khẩu ước đạt gần 1.114 triệu USD, tăng 14,1%. Cán cân thương mại hàng hóa tiếp tục theo hướng xuất siêu với mức 515,3 triệu USD trong vòng 9 tháng năm 2022, tăng 69,9% so với thời điểm cùng kỳ.