Ngân hàng TMCP Bản Việt (Viet Capital Bank) báo lãi trước thuế 137,6 tỷ đồng, tăng 63,2% so với cùng kỳ. Thu nhập bình quân nhân viên giảm 990 nghìn/tháng.

Ngân hàng TMCP Bản Việt (Viet Capital Bank – mã chứng khoán BVB) vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2020 với các mảng kinh doanh chính đều tăng trưởng so với cùng kỳ.

Báo cáo tài chính quý III/2020 của Ngân hàng TMCP Bản Việt (Viet Capital Bank)

Theo đó, thu nhập lãi thuần trong quý III/2020 của ngân hàng tăng nhẹ gần 6 tỷ đồng so với cùng kỳ năm ngoái. Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ cũng tăng 16%, mang về 17, tỷ đồng.

Hoạt động kinh doanh ngoại hối mang về gần 4,5 tỷ lãi thuần trong khi cùng kỳ năm ngoái lỗ 428 triệu đồng. Lãi thuần từ mua bán chứng khoán gấp gần 1,6 lần cùng kỳ năm 2019, đạt 34,5 tỷ đồng.

Trong khi đó, chi phí hoạt động của Viet Capital Bank được tiết giảm 7,8%. Chốt quý, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước dự phòng rủi ro tín dụng của ngân hàng tăng 38,6%. Ngân hàng báo lãi trước thuế gần 76 tỷ đồng, tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ 2019.

Lũy kế 9 tháng, lợi nhuận trước thuế của Viet Capital Bank đạt 137,6 tỷ đồng, tăng 63,2% so với cùng kỳ và hoàn thành 69% kế hoạch của cả năm.

Tính đến 30/9/2020, tổng tài sản của ngân hàng đạt gần 54.561 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ năm trước.

Dư nợ cho vay đạt hơn 38.072 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ 2019 và tăng 12% so với đầu năm. Tiền gửi khách hàng đạt 37.703 tỷ đồng, tăng 7% so với đầu năm.

Nợ xấu tính đến cuối tháng 9 là 1.136 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ cho vay khách hàng là 2,98%. Nếu tính cả dư nợ trái phiếu thì tỷ lệ nợ xấu ở mức 2,85%, tăng nhẹ so với cuối năm 2019.

Ngân hàng hiện có 1.735 nhân sự, giảm 48 người so với cuối năm 2019. Tiền lương bình quân giảm từ mức 16,13 triệu đồng/tháng xuống còn 15,39 triệu đồng/tháng. Thu nhập bình quân cũng giảm gần 1 triệu đồng/tháng, xuống còn 16,29 triệu đồng/tháng.