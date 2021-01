Thủ phủ mai vàng chờ thương lái

Còn hơn một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, người trồng mai trên địa bàn thị xã An Nhơn (tỉnh Bình Định) - vựa hoa Tết của miền Trung - đang tất bật chăm sóc để kịp bán Tết. Năm nay, thời tiết thất thường cộng với tình hình dịch bệnh COVID-19 khiến người trồng mai thấp thỏm, lo âu.

Người trồng mai ở thôn Háo Đức (xã Nhơn An, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định) đang tất bật chăm sóc cây để kịp bán Tết. Ảnh: N.T

Vắng bóng thương lái

Hiện, người trồng mai ở thôn Háo Đức (xã Nhơn An, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định) đã bắt đầu mang các chậu mai ra bày bán tại các khoảng đất trống ngay đường vào thôn. Các hộ dân này cho rằng, thời điểm này năm trước, các thương lái, đặc biệt là thương lái ở phía Nam đã ra mua hoa mai rất nhiều, nhưng năm nay lại hoàn toàn ngược lại.

Vừa tư vấn xong cho hai vị khách ngoài Hà Tĩnh vào mua mai, ông Đặng Xuân Ngữ (68 tuổi) - một người có thâm niên trồng mai ở thôn Háo Đức - cho biết, năm nay, số lượng khách đến mua mai sẽ giảm mạnh so với năm ngoái. "Do tình hình kinh tế khó khăn, cộng với tình hình dịch COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp nên thị trường mai cũng đìu hiu. Năm nay, mai bán đi phía Nam sẽ giảm hơn mọi năm, còn thị trường phía Bắc thì ổn định" - ông Ngữ nói.

Hiện, vườn nhà ông Ngữ có khoảng 3.000 chậu hoa mai các loại, dự kiến sẽ bán hơn 1.000 chậu. Giá bán dao động từ vài trăm nghìn cho đến vài chục triệu đồng tùy chậu và tùy giống mai.

Cũng theo ông Ngữ, cái khó nhất của nghề trồng mai là lặt lá, vì thời tiết những năm gần đây thay đổi liên tục, đòi hỏi người trồng mai phải liên tục cập nhật tình hình thời tiết, nếu như chủ quan làm hoa mai nở sớm, năm đó coi như "bỏ".

Ngoài ra, người trồng mai phải dựa vào bán cho vùng miền nào mà canh thời gian lặt lá cho phù hợp. Cụ thể, mai bán cho thị trường phía Bắc thì lặt lá sớm, còn phía Nam thì thương lái ra mua rồi chở mai còn lá vào trong, rồi sau đó mới lặt lá. "Mỗi năm thời tiết lại khác, năm nay tôi dự đoán trời sẽ lạnh nên phải lặt lá trước khoảng 5 ngày - 1 tuần. Vì năm nào nóng là trẩy lá muộn, còn năm nào lạnh là trẩy lá sớm 1 chút, chứ không hoa không nở kịp" - ông Ngữ chia sẻ.

Vườn ông Ngữ đã có đặt cọc 100 cây mai ra thị trường phía Bắc, nhưng ông cũng dự đoán doanh thu từ việc bán mai sẽ giảm hơn năm ngoái. "Năm nay dứt khoát thất thu. Nhưng cây mai khác các loại cây khác, nếu các cây hoa khác bán không được là vứt, còn với cây mai để lâu chừng nào thì có giá trị chừng ấy. Ngoài ra, miền Trung có một ưu thế là sau khi lặt lá nếu hoa nở thì đưa đi Bắc, còn nếu không nở thì đưa đi Nam" - ông Ngữ cho hay.

Không chỉ riêng ông Ngữ, các hộ trồng mai ở thôn Háo Đức cũng có chung tình trạng mua bán mai không sôi động như các năm trước. "Năm ngoái, cứ đầu tháng 11 âm lịch là khách đã tới mua nhiều, nhưng năm nay thưa thớt người tới mua. Như ngày này năm ngoái, tôi đã bán được vài trăm chậu, nhưng năm nay chưa có ai tới mua" - anh Đặng Xuân Lượng (42 tuổi, thôn Háo Đức) thở dài.

Thị trường ảm đạm

Thị xã An Nhơn được xem là thủ phủ mai vàng miền Trung. Theo thống kê, địa bàn thị xã có 1.494 hộ trồng mai, với diện tích 145ha, số chậu mai hiện có khoảng 1,6 triệu. 11/15 xã, phường trên địa bàn thị xã có trồng mai, nhưng tập trung ở 2 xã Nhơn An, Nhơn Phong.

Theo lãnh đạo UBND thị xã An Nhơn, việc bán mai Tết năm nay trên địa bàn thị xã đang chậm hơn so với mọi năm. Lý do là tình hình đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp cho nên đã ảnh hưởng đến sức mua.

Ngoài ra, thời tiết lạnh kéo dài cả tháng nay ảnh hưởng không nhỏ đến việc dự đoán, dự báo việc lặt lá mai để kịp bông phục vụ tết. "Mọi năm, nếu bán ở ngoài Bắc thì giữa tháng 11 âm lịch đã bắt đầu lặt lá, nhưng đến giờ này, theo dự báo ngoài Bắc lạnh, đồng thời, địa phương cũng còn lạnh nên chưa thể rớt lá để tạo điều kiện cho bông mai nở kịp tết" - lãnh đạo UBND thị xã An Nhơn cho hay.