Thứ trưởng Bộ Xây dựng: Sun PhuQuoc Airways là "tín hiệu đáng mừng", thể hiện tinh thần tiên phong của doanh nghiệp Việt

Sun PhuQuoc Airways chính thức ra mắt

Tối ngày 15/10, Tập đoàn Sun Group chính thức tổ chức lễ ra mắt hãng hàng không Sun PhuQuoc Airways với chủ đề “Bản giao hưởng Ánh dương”, mở ra mô hình “hàng không nghỉ dưỡng” đầu tiên tại Việt Nam, kết nối Phú Quốc với du khách toàn cầu.

Tên gọi Sun PhuQuoc Airways không chỉ mang tính biểu trưng, mà còn thể hiện cam kết chiến lược của Sun Group: đồng hành cùng sự phát triển của đảo Ngọc, góp phần đưa Phú Quốc trở thành một điểm đến quốc tế hấp dẫn, trung tâm trung chuyển hàng không mới của khu vực.

Hãng hàng không Sun PhuQuoc Airways.

Trong bối cảnh Phú Quốc vừa trở thành đặc khu trực thuộc tỉnh An Giang và được lựa chọn là nơi tổ chức Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương APEC 2027- với khoảng 10.000 - 12.000 đại biểu, gồm lãnh đạo cấp cao của 21 nền kinh tế thành viên APEC là nguyên thủ hoặc người đứng đầu Chính phủ các nước như Mỹ, Nga, Trung Quốc, Nhật Bản…, nhu cầu kết nối hàng không sẽ tăng trưởng mạnh mẽ.

Sự hiện diện của một hãng hàng không sở hữu đội bay hiện đại, chiến lược phát triển bài bản và khác biệt sẽ góp phần hoàn thiện cơ sở hạ tầng giao thông và dịch vụ du lịch, mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng.

Cùng với việc Sun Group đang đầu tư mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, sự xuất hiện của Sun PhuQuoc Airways được xem là mảnh ghép quan trọng, thúc đẩy mô hình tăng trưởng du lịch – hàng không liền mạch, khẳng định sức hấp dẫn của hòn đảo vừa được tờ CNTraveler của Mỹ bình chọn là đảo đẹp nhất châu Á và thứ ba thế giới.

Sun PhuQuoc Airways thể hiện tinh thần tiên phong

Đánh giá về Sun PhuQuoc Airways, ông Lê Anh Tuấn - Thứ trưởng Bộ Xây dựng khẳng định: “Việc tập đoàn Sun Group ra mắt Sun PhuQuoc Airways cũng là một tín hiệu vô cùng đáng mừng và tự hào. Bởi nó thể hiện tinh thần tiên phong, sáng tạo và dám nghĩ dám làm của doanh nghiệp Việt Nam, trong việc chung tay cùng Chính phủ hiện thực hóa khát vọng phát triển quốc gia, đưa Việt Nam tới những tầm cao phát triển mới”.

ông Đặng Minh Trường - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sun Group.

Trong khi đó, ông Đặng Minh Trường - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sun Group nhấn mạnh: “Sun PhuQuoc Airways được tạo ra để mở rộng cơ hội du lịch, nghỉ dưỡng và khám phá Phú Quốc cho mọi người dân Việt Nam và du khách thế giới – với những chuyến bay thẳng, chi phí hợp lý, và một trải nghiệm liền mạch từ bầu trời tới mặt đất".

"Với Sun Group, hàng không là đôi cánh hoàn thiện hệ sinh thái du lịch toàn diện, góp phần hiện thực hóa khát vọng đưa Phú Quốc nói riêng và Việt Nam nói chung trở thành điểm đến hàng đầu khu vực và thế giới”, ông Trường cho hay.

Trước đó, Sun PhuQuoc Airways đã chính thức được Cục Hàng không Việt Nam cấp Giấy chứng nhận Người khai thác tàu bay (AOC) và Giấy chứng nhận Tổ chức huấn luyện hàng không (ATO) vào ngày 25/9/2025, khẳng định năng lực toàn diện của hãng về vận hành, an toàn và đào tạo. Cùng với đó, hãng đã tiếp nhận ba tàu bay đầu tiên là Airbus A321NX và Airbus A321CEO, trong tổng số 8 tàu bay dự kiến khai thác trong năm 2025. Đến cuối 2026, đội bay dự kiến đạt 25 chiếc; và hướng tới khoảng 30-35 tàu bay vào năm 2027.

Song song với công tác kỹ thuật và huấn luyện phi hành đoàn, Sun PhuQuoc Airways cũng đã hoàn tất hệ thống vận hành, quy trình an toàn, và kế hoạch khai thác mạng bay “trục – nan”, đặt Phú Quốc làm tâm điểm, kết nối trực tiếp các thành phố lớn trong và ngoài nước, rút ngắn hành trình và giảm phụ thuộc vào trung chuyển.