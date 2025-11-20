Thủ tướng mời gọi doanh nghiệp Việt Nam đầu tư tại Algeria "từ trồng chè đến sản xuất chip"

Trong những năm gần đây, hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Algeria đã có bước tiến đáng khích lệ. Năm 2024, Việt Nam xuất khẩu sang Algeria khoảng 192,3 triệu USD, chủ yếu gồm cà phê, hạt tiêu, kim loại và hoá chất; nhập khẩu gần 6 triệu USD chủ yếu là rau quả, thức ăn gia súc và nguyên liệu.

Về đầu tư, nổi bật là dự án dầu khí Bir Seba (liên doanh giữa Tổng công ty Thăm dò và khai thác dầu khí Việt Nam, thuộc Petrovietnam, Công ty Dầu khí quốc gia Algeria, Công ty Thăm dò và khai thác dầu khí Thái Lan) hiện đã khai thác vượt mốc 55 triệu thùng dầu.

Tuy nhiên, quy mô hợp tác vẫn chưa tương xứng với tiềm năng của hai nền kinh tế và dư địa hợp tác còn rất lớn, đặc biệt trong các lĩnh vực mà hai bên có thế mạnh và nhu cầu bổ trợ lẫn nhau như năng lượng, khoáng sản, xây dựng, phát triển hạ tầng, logistics, nông nghiệp công nghệ cao...



Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tin tưởng mục tiêu xây dựng một "Algeria mới" sẽ có đóng góp quan trọng của Việt Nam, các doanh nghiệp Việt Nam - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Algeria có vị trí chiến lược, là cửa ngõ vào Trung Đông, châu Phi, châu Âu

Ông Kamel Rezig, Bộ trưởng Bộ Thương mại và Xúc tiến Xuất khẩu Algeria đánh giá, trên tinh thần hướng tới một quan hệ đối tác hiệu quả và bền vững, Diễn đàn cho thấy sự quan tâm của lãnh đạo Việt Nam và phản ánh quyết tâm của cả hai nước trong xây dựng quan hệ song phương.

Theo ông, quan hệ này không chỉ dựa trên chiều kích về ký ức lịch sử, mà đặc biệt phải hợp tác phát triển kinh tế trong khuôn khổ Đối tác Chiến lược vừa được thiết lập trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau, cùng chia sẻ tầm nhìn; nhất là hợp tác trong lĩnh vực về đầu tư, xây dựng các chuỗi cung ứng, trong đó Việt Nam và Algeria đều có vị trí xứng đáng.

Bộ trưởng cho rằng, quan hệ thương mại giữa hai nước đã tăng trưởng nhanh chóng thời gian qua, thể hiện chiều sâu quan hệ song phương, nhưng dư địa vẫn còn rất lớn. Việt Nam là một trong những con hổ châu Á đang lên, một cường quốc về xuất khẩu, còn Algeria cũng là một cường quốc mới nổi. Trước đây, kinh tế Algeria phụ thuộc nhiều vào dầu mỏ, xuất nguyên liệu thô là chủ yếu, nhưng nay đã tập trung xuất khẩu các sản phẩm về nông nghiệp và chế biến.



Thủ tướng Sifi Ghrieb đánh giá thời gian qua, Việt Nam đã có bước tiến vượt bậc về kinh tế, hai nước đều trong giai đoạn chuyển đổi nền kinh tế, tăng cường khả năng hội nhập - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Khẳng định các doanh nghiệp Việt Nam và Algeria đều có nhiều rất nhiều cơ hội, Bộ trưởng Bộ Thương mại và Xúc tiến Xuất khẩu Algeria cho rằng đây là lúc hai nước cần phải tận dụng cơ hội từ nhu cầu của cả hai bên, trên nền tảng quan hệ chính trị đầy tin cậy và rất tốt đẹp.

Cụ thể, ông đề xuất tiến hành các dự án hợp tác chung với tinh thần "cùng thắng", trong đó có phương án triển khai xây dựng các nhà máy của Việt Nam tại Algeria để từ đây, Việt Nam có thể xuất khẩu ra các thị trường khác.

Cùng với đó, hai bên tạo điều kiện thuận lợi, đồng hành để doanh nghiệp làm ăn; đặc biệt là phải thiết lập các cơ chế hợp tác dài hạn để củng cố hơn nữa quan hệ đối tác về kinh tế, như có thể thành lập một hội đồng hợp tác kinh doanh Việt Nam - Algeria.

Ông đánh giá, nằm ở vị trí kết nối châu Á, châu Phi, châu Âu, Algeria có thể trở thành một trung tâm, một cửa ngõ để Việt Nam xuất khẩu hàng hóa sang các khu vực này, trên cơ sở quan hệ Đối tác Chiến lược giữa hai nước.

Thủ tướng Algeria Sifi Ghrieb cũng đánh giá thời gian qua, Việt Nam đã có bước tiến vượt bậc về kinh tế, hai nước đều trong giai đoạn chuyển đổi nền kinh tế, tăng cường khả năng hội nhập.

Thủ tướng Algeria mong muốn doanh nghiệp hai nước tăng cường kết nối, thúc đẩy giao lưu thương mại; hợp tác về công nghệ, nông nghiệp, chuyển đổi số, năng lượng, dầu khí, dược phẩm, du lịch…

Nhắc lại quan điểm Algeria có vị trí chiến lược, là cửa ngõ vào Trung Đông, châu Phi, châu Âu, Thủ tướng cho rằng Algeria là nước bạn bè với Việt Nam và Việt Nam hãy đón nhận cơ hội này. Ông mời gọi các nhà đầu tư Algeria đàm phán với các doanh nghiệp Việt Nam để tìm các cơ hội hợp tác cụ thể để Algeria có thể xuất khẩu nhiều hơn nữa sản phẩm thế mạnh vào thị trường Việt Nam và ngược lại.



Doanh nghiệp Việt Nam có thể đầu tư tại Algeria 'từ trồng chè đến sản xuất chip'

Về phía Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, hợp tác kinh tế giữa hai nước là không có giới hạn, không có cản trở trên tất cả các lĩnh vực, tất cả các ngành.

Thủ tướng mong các doanh nghiệp Algeria yên tâm đến đầu tư tại Việt Nam với môi trường đầu tư kinh doanh ngày càng thuận lợi hơn.

Đồng thời, Thủ tướng tha thiết kêu gọi các doanh nghiệp Việt Nam tăng cường đầu tư vào Algeria, mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn để khai thác những lợi thế của nước này, với vị trí kết nối 3 châu lục, diện tích rộng hơn 2 triệu km2, vừa có sa mạc, vừa có biển, có điều kiện khí hậu đa dạng, thuận lợi cho cả phát triển công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ.

Theo Thủ tướng, doanh nghiệp Việt Nam có thể đầu tư tại Algeria "từ trồng chè đến sản xuất chip" và điều này là rất khả thi.

Lĩnh vực hợp tác trụ cột đầu tiên được Thủ tướng đề cập là năng lượng, theo đó, Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia (Petrovietnam) và các doanh nghiệp khác cần tiếp tục phối hợp mở rộng hợp tác, đầu tư tại Algeria trong khai thác, lọc hóa dầu để xuất khẩu đi các nước khác, trong đó có phân bón; tinh thần là "phải nghiên cứu đầu tư ngay, không chậm chễ". Cùng với đó là các lĩnh vực năng lượng mới như điện gió, điện mặt trời.

Mở rộng hơn, các doanh nghiệp Việt Nam có thể đầu tư vào Algeria từ trồng chè, chăn nuôi, trồng rừng, thức ăn chăn nuôi, trồng lúa… cho đến công nghệ cao như sản xuất chip bán dẫn, sản phẩm chinh phục không gian vũ trụ… Tập đoàn Viettel có thể hợp tác với các đối tác Algeria để sản xuất các thiết bị 5G, 6G.

Dành thời gian đề cập sâu lĩnh vực nông nghiệp, Thủ tướng cho biết Việt Nam có nhiều kinh nghiệm trong trồng lúa, trồng chè, nuôi trồng, chế biến thuỷ hải sản… Hiện nay, Việt Nam không chỉ xuất khẩu sản phẩm nông nghiệp mà còn chủ trương xuất khẩu cả kinh nghiệm, mô hình và công nghệ nông nghiệp ra thế giới, như chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm.

Do đó, các doanh nghiệp Việt Nam có thể triển khai đầu tư sang Algeria, canh tác tại chỗ, xuất khẩu tại chỗ các sản phẩm sang châu Phi, châu Âu, Trung Đông và giảm được thuế, chi phí… Thủ tướng tin tưởng, đất đai, tài nguyên của Algeria cộng với trí tuệ người dân hai nước và tinh thần đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau sẽ giúp làm ra của cải vật chất, bởi "không có gì là không thể".

Thủ tướng cũng cho rằng trong hợp tác hai nước, cần mạnh dạn giao việc, đặt hàng các doanh nghiệp, phát huy vai trò của cả doanh nghiệp nhà nước, cả doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp nhỏ và vừa, với tinh thần hiệu quả cao nhất, bằng tình cảm tha thiết, trách nhiệm, "từ trái tim đến trái tim", xem lợi ích của Algeria như lợi ích của Việt Nam, thành quả của Algeria như thành quả của Việt Nam.

