Thừa Thiên Huế cấp mới 19 dự án với tổng vốn gần 5.300 tỷ đồng

Từ đầu năm 2024 đến nay, Thừa Thiên Huế đã cấp mới 19 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký đạt 5.272,5 tỷ đồng, tăng 12 dự án và tăng hơn 4.100 tỷ đồng vốn đăng ký so với cùng kỳ.

Vào chiều ngày 2/5, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 4/2024 về tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và một số nhiệm vụ trọng tâm quý II/2024.

Theo báo cáo của Sở KHĐT tỉnh Thừa Thiên Huế, trong 4 tháng đầu năm 2024, hoạt động xuất nhập khẩu của tỉnh đạt được nhiều kết quả quan trọng. Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 351 triệu USD, tăng 7,1% so với cùng kỳ; kim ngạch nhập khẩu ước đạt 292 triệu USD, tăng 44% so với cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hoá, dịch vụ tiêu dùng xã hội ước đạt 17.881 tỷ đồng, tăng 12,3% so cùng kỳ...

Hoạt động du lịch của tỉnh tiếp tục có nhiều khởi sắc, duy trì đà phục hồi tích cực. Tổng thu từ du lịch ước đạt 2.595 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ và tăng 71,2% so với thời điểm năm 2019. Tính riêng trong 5 ngày nghỉ lễ 30/4-1/5, Thừa Thiên Huế ước đón khoảng 110.000 khách du lịch, tăng 15,8% và tăng 9,7% doanh thu từ du lịch so với cùng kỳ.

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 4 ước tăng 4% so với cùng kỳ; lũy kế 4 tháng ước tăng 1,9% so với cùng kỳ. Một số sản phẩm chủ yếu có sản lượng tăng so với cùng kỳ như: Bia, xi măng, sợi các loại, dăm gỗ, điện thương phẩm.

Đến nay, diện tích lúa đông xuân ở tỉnh đã thu hoạch 17.905 ha/28.004 ha, đạt 64% kế hoạch, năng suất bình quân ước đạt 67,5 tạ/ha. Dự kiến toàn tỉnh sẽ thu hoạch xong trước ngày 20/5.

Về giải ngân vốn đầu tư công, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2024 Thủ tướng Chính phủ giao đến thời điểm báo cáo là 982,383 tỷ đồng/6.257,879 tỷ đồng, đạt 15,7% kế hoạch.

Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Văn Phương chỉ đạo các cơ quan liên quan tiếp tục theo dõi, đôn đốc, hỗ trợ các dự án trọng điểm sớm đi vào hoạt động, đặc biệt là các dự án sản xuất công nghiệp; tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm sử dụng vốn ngân sách.

Ông Nguyễn Văn Phương chỉ đạo ngành nông nghiệp theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết để chỉ đạo, hướng dẫn thu hoạch vụ đông xuân và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để sản xuất vụ hè thu; tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng và phòng chống hạn hán, xâm nhập mặn.

Đối với nội dung Đề án thành lập thành phố trực thuộc Trung ương và sắp xếp, thành lập các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên cơ sở địa giới hành chính tỉnh Thừa Thiên Huế, ông Nguyễn Văn Phương yêu cầu các sở, ngành, địa phương gấp rút hoàn thiện, thống nhất các nội dung, đặc biệt là các đơn vị dự kiến sáp nhập…

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu các con số trong đề án cần phải thực chất, nhất là liên quan đến quy mô dân số, hộ nghèo…, chỉ tiêu nào nếu cần thì áp dụng cơ chế đặc thù.