Thức ăn chăn nuôi tăng giá lần thứ 5, heo hơi bán không đủ hòa vốn

MNS Feed thông báo tăng giá 400 đồng/kg đối với thức ăn cho lợn con Non – BZ (A21U21 và H21). Theo Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai, với mức giá thức ăn chăn nuôi hiện nay thì heo hơi là 60.000 đồng/kg mới hòa vốn.

Công ty TNHH Jafta Comfeed Việt Nam - khu vực miền Nam (Jafta Việt Nam) ngày 20/5 thông báo sẽ tăng giá thức ăn chăn nuôi từ ngày 25/5 thêm 300 đồng/kg.

CTCP MNS Feed cũng thông báo sẽ chính thức tăng giá thức ăn chăn nuôi từ ngày 26/5. Cụ thể, giá tăng 400 đồng/kg đối với thức ăn cho lợn con Non – BZ (A21U21 và H21).

Công ty TNHH Sunjin Vina – chi nhánh Tiền Giang cũng thông báo tăng giá thức ăn gia súc, gia cầm từ ngày 27/5 với mức tăng 400 đồng/kg đối với thức ăn hỗn hợp lợn con và đậm đặc; tăng 300 đồng/kg với tất cả các sản phẩm còn lại.

Nhiều doanh nghiệp vừa điều chỉnh tăng giá thức ăn chăn nuôi. Ảnh: Báo Nông Nghiệp Việt Nam

Lý giải việc giá tăng, các doanh nghiệp cho biết giá nguyên liệu đầu vào tăng cao nên họ phải điều chỉnh cho phù hợp.

Như vậy, từ đầu năm tới nay, giá thức ăn chăn nuôi được điều chỉnh tăng 5 lần. Gần đây nhất là 1/5 với mức tăng khoảng 400 đồng/kg.

VNDirect cho biết xung đột Nga – Ukraine tác động tiêu cực đến ngành thức ăn chăn nuôi do giá nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi như ngô, đậu tương, lúa mì đều tăng mạnh. Hai quốc gia trên lần lượt xuất khẩu lúa mì lớn hàng đầu và thứ 3 thế giới, chiếm 1/3 tổng kim ngạch thương mại mặt hàng này. Bên cạnh đó, Ukraine là nước xuất khẩu ngô lớn thứ 2, chiếm 22% kim ngạch toàn thế giới.

Còn theo số liệu của Tổng cục Hải quan, trong tháng 4, giá lúa mỳ nhập khẩu trung bình là 381,7 USD/tấn, tăng 4,2% so với tháng 3 và 35,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Đậu tương nhập khẩu giao dịch ở mức 723,3 USD/tấn, tăng 5,2% so với tháng 3 và 27% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá ngô là 360,5 USD/tấn, tăng 7,3% so với tháng 3 và 27,5% so với tháng 4/2021.

Giá heo hơi biến động không nhiều

Ngày 20/5, theo Anova Feed, giá heo hơi trên cả nước dao động 54.000-60.000 đồng/kg. Trong đó, Cà Mau, Bạc Liêu, An Giang cao nhất cả nước với 60.000 đồng/kg. Thương lái mua heo hơi ở Hà Tĩnh với giá 54.000 đồng/kg, Cần Thơ là 55.000 đồng/kg.

Một số tỉnh có biến động là An Giang, giảm 2.000 đồng/kg, Vũng Tàu giảm 1.000 đồng/kg xuống còn 55.000 đồng/kg. Các tỉnh còn lại vẫn giữ nguyên.

Theo bản tin chăn nuôi của Công ty TNHH Sunjin Vina, giá heo hơi đầu tháng 5 ở miền Bắc và miền Nam tăng 1.000-2.000 đồng/kg so với tháng 4.

Giá heo hơi miền Bắc và miền Nam. Nguồn: Sunjin Vina

Ông Nguyễn Trí Công, Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai, cho biết giá heo hơi hiện nay so với tháng trước tăng không đáng kể trong khi thức ăn chăn nuôi tăng lần thứ 5 từ đầu 2022 đến nay.

Theo ông Trí Công, với mức giá thức ăn chăn nuôi hiện nay thì heo hơi là 60.000 đồng/kg mới hòa vốn. Trong khi, 55.000-58.000 đồng/kg là mức trung bình hiện tại khiến người chăn nuôi gặp rất nhiều khó khăn.

Vị Chủ tịch hiệp hội đề cập gần như giá tất cả các mặt hàng đều đi lên, chỉ riêng thịt heo thì gần như không tăng.

"Dự đoán giá heo trong thời gian tới sẽ không tăng nhiều vì nguồn cung dồi dào nhưng tiêu thụ hiện nay rất chậm bởi vì người tiêu dùng hiện nay rất tính toán và căn cơ trong việc tiêu dùng", ông Trí Công chia sẻ với Người Đồng Hành.

Theo bản tin của Sunjin, dù nguồn cung thấp do ảnh hưởng của dịch tả heo châu Phi nhưng dự đoán giá khó vượt ngưỡng 60.000 đồng/tấn do lực cản tiêu thụ.