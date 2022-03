Thực phẩm Sao Ta (FMC): Doanh số tháng 2 đạt hơn 11 triệu USD

Công ty CP Thực phẩm Sao Ta (FMC) vừa công bố kết quả kinh doanh tháng 2/2022 với doanh số tiêu thụ đạt 11,3 triệu USD, tăng 19% so cùng kỳ.

Trong tháng 2, thành phẩm tôm của Thực phẩm Sao Ta (FMC) đạt 1.276 tấn, tăng 41% và thành phẩm nông sản đạt 148 tấn, gấp 2,8 lần.

Ngoài ra, theo FMC, trại tôm đã hoàn tất thả giống vụ chính đúng tiến độ ngày 22/2/2022.

Thực phẩm Sao Ta cho biết, tháng 2 là tháng có ngày hoạt động thấp trong năm, do nghỉ Tết. Thành phẩm nhập kho và doanh số tiêu thụ cũng như vậy. Ngoài ra, theo FMC, trại tôm đã hoàn tất thả giống vụ chính đúng tiến độ ngày 22/02/2022.

Trước đó, trong tháng 1, sản xuất tôm thành phẩm của Thực phẩm Sao Ta đạt 1.820 tấn, tăng 40% so cùng kỳ năm 2021. Sản xuất nông sản đạt 164 tấn, tăng trưởng 15%.

Doanh số tiêu thụ trong tháng đầu năm đạt 28,9 triệu USD, tăng 90% so cùng kỳ năm ngoái.

Fimex VN cho biết, doanh số tháng 1 tăng mạnh do có lô hàng xuất cận cuối năm 2021 chỉnh sang tiêu thụ năm 2022 (không có báo cáo ở tháng 12/2021). Bên cạnh đó, Khang An (đơn vị thành viên) có doanh số cao hơn hẳn do tháng 1/2021 là tháng đầu tiên hoạt động nên doanh số còn thấp. Đây được xem là cột mốc doanh số mới trong quá trình phát triển của Sao Ta.

Trên thị trường, cổ phiếu FMC hiện đang giao dịch quanh mức 61.400 đồng/cổ phiếu, tăng 22% qua 1 tháng trở lại đây, đáng chú ý, đây cũng là vùng giá cao kỷ lục kể từ khi đơn vị niêm yết đến nay.