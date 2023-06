Thủy điện A Vương (AVC) sắp chi trả cổ tức đợt 2/2022 bằng tiền tỷ lệ 10%

Trước đó, vào cuối tháng 12/2022, Thủy điện A Vương đã thực hiện trả cổ tức đợt 1 với tỷ lệ 5%, tương ứng mỗi cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận được 500 đồng.

Tỷ lệ thực hiện 10% (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Như vậy với hơn 75 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính CTCP Thủy điện A Vương (UPCoM: AVC) cần chi hơn 75 tỷ đồng để chia cổ tức cho cổ đông. Thời gian thanh toán dự kiến từ ngày 22/6/2023.



Trước đó, vào cuối tháng 12/2022, Thủy điện A Vương đã thực hiện trả cổ tức đợt 1 với tỷ lệ 5%, tương ứng mỗi cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận được 500 đồng.

Trong quý I/2023, doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 248,5 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt 155 tỷ đồng, tăng lần lượt 35% và 57% so với cùng kỳ năm 2022.

Giải trình về chênh lệch lợi nhuận so với năm trước, AVC cho biết, do thời tiết thuận lợi, lưu lượng nước về tốt nên sản lượng điện cao dẫn đến doanh thu cao hơn so với cùng kỳ năm trước.

Tại ngày 31/3/2023, tổng tài sản của AVC ghi nhận là 1.938 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm. Tổng nợ phải trả ghi nhận 62 tỷ đồng, giảm 46% so với đầu năm là 133,6 tỷ đồng.

Theo tài liệu dự trình ĐHĐCĐ thường niên 2023, AVC lên kế hoạch sản xuất 792 triệu kWh điện năm 2023 với tổng doanh thu kỳ vọng 521 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 133,3 tỷ đồng, giảm lần lượt 97% và 378% so với thực hiện năm 2022. Dự chia cổ tức tối thiểu bằng 35% vốn điều lệ.

AVC nhận định, thủy văn năm 2023 dự báo sẽ chuyển sang trạng thái El Nino nên lượng mưa thấp hơn trung bình nhiều năm, ảnh hưởng đến sản lượng điện sản xuất của nhà máy. Hơn nữa, để đạt được kế hoạch sản lượng TCT giao, thủy văn năm 2023 phải rơi vào tần suất 40% đến 44%. Đây là một thách thức không nhỏ trong công tác quản lí vận hành của Nhà máy.

Trong năm 2023, AVC dự trình lên kế hoạch mua sắm tài sản cố định bao gồm trang thiết bị, bổ sung thêm các thiết bị cần thiết trong công tác thí nghiệm, bảo trì Nhà máy Thủy điện A Vương và các công trình điện do Công ty nhận thầu; Các trang thiết bị, phần mềm thuộc Đề án Chuyển đổi số và một số trang thiết bị khác phục vụ sản xuất kinh doanh. Tổng chi phí kế hoạch trang bị tài sản cố định dự chi năm 2023 là 89 tỷ đồng.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 19/6, cổ phiếu AVC đứng ở tham chiếu 45.300 đồng/cp.