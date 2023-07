Nhìn lại tình hình kinh doanh quý I/2023, Thuỷ sản Bến Tre ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất đạt 124 tỷ đồng, giảm 7% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận gộp giảm 22,8% xuống 20,8 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 9,2 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ năm ngoái. Giải trình về kết quả này, ABT cho biết, do kỳ này lãi tiền gửi có kỳ hạn tăng và chi phí vận chuyển giảm.

So với kế hoạch kinh doanh đã thông qua, sau 3 tháng đầu năm, ABT đã thực hiện hơn 20% kế hoạch doanh thu và 17,3% kế hoạch lợi nhuận năm.