Tiếp tục hạ lãi suất điều hành trong tháng cuối năm?

"Chúng tôi để ngỏ khả năng Ngân hàng nhà nước tiếp tục hạ lãi suất điều hành trong 2 tháng cuối năm trong nỗ lực đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế", Chuyên viên phân tích vĩ mô Thái Thị Việt Trinh của Công ty chứng khoán KB Securities Việt Nam (KBSV) đánh giá.

Chuyên viên phân tích vĩ mô Thái Thị Việt Trinh của Công ty chứng khoán KB Securities Việt Nam (KBSV) vừa có báo cáo nhận định về tăng trưởng tín dụng và khả năng hạ lãi suất điều hành những tháng cuối năm 2020.

Dẫn số liệu của Ngân hàng nhà nước (NHNN), báo cáo cho biết, tính đến 17/11, tín dụng tăng 7,26% so với cuối năm 2019 (cùng kỳ năm 2019 tăng 10,28%), tương đương với dư nợ tín dụng đạt hơn 8,79 triệu tỷ đồng.

Như vậy chỉ riêng trong nửa đầu tháng 11, tín dụng đã tăng tới 1%, tương đương gần 90 nghìn tỷ đồng so với cuối tháng 10. Tín dụng phản ánh sự phục hồi đúng như kỳ vọng trước đó khi các chỉ số sản xuất IIP, PMI và doanh thu bán lẻ đều tăng trở lại trong tháng 10 trong bối cảnh dịch Covid-19 đã được kiểm soát tốt tại Việt Nam.

Theo số liệu từ BCTC các ngân hàng thương mại (NHTM), tính đến hết quý 3, tăng trưởng tín dụng nhóm các ngân hàng niêm yết đạt 7,5%, trong đó nhóm NHTM Nhà nước (ngoại trừ Agribank) tăng trưởng khá khiêm tốn (1,1% so với quý trước, 3,6% so với đầu năm) và nhóm NHTMCP tăng trưởng tích cực (4,9% so với quý trước, 12,5% so với đầu năm). Một số NHTM có mức tăng trưởng cho vay khách hàng tốt trong 9 tháng bao gồm TPB, VIB, LPB, HDB và ACB.

Đáng chú ý, tăng trưởng mảng trái phiếu doanh nghiệp đóng góp nhiều vào mức tăng trưởng tín dụng 9 tháng ở nhiều ngân hàng như TCB, VPB, MBB. Mức tăng trưởng tín dụng 9 tháng ở các NHTMCP đã vượt xa hạn mức NHNN đặt ra vào đầu năm, do vậy NHNN đã nới hạn mức tăng trưởng tín dụng cho nhiều NHTM cổ phần trong quý 3.

"Chúng tôi tiếp tục duy trì quan điểm tăng trưởng tín dụng trong năm 2020 dự kiến sẽ đạt 9 -10%, tương đương dư nợ tín dụng trong thời gian còn lại năm sẽ tăng thêm khoảng 180 nghìn tỷ đồng, trong bối cảnh nền kinh tế hiện đang hồi phục tốt.

Một số ngân hàng hiện đang xin thêm hạn mức tín dụng và nhiều khả năng NHNN sẽ cấp thêm hạn mức tín dụng vào Quý 4 cho các ngân hàng này như HDB, TPB", chuyên viên phân tích vĩ mô Thái Thị Việt Trinh nêu nhận định.

Trong báo cáo phân tích công bố mới đây, SSI Research dẫn lời ban lãnh đạo HDBank rằng tăng trưởng tín dụng tại thời điểm cuối tháng 10/2020 của ngân hàng đã đạt 20% và đang xin NHNN nước nâng hạn mức tăng trưởng tín dụng lên khoảng 27-28% trong cả năm nay.

Tương tự HDBank, TPBank cũng đang xin NHNN nâng trần tín dụng thêm 5.000 - 6.000 tỷ đồng, qua đó nâng hạng mức tăng trưởng tín dụng từ mức 23% như hiện tại lên gần 29% cho cả năm 2020.

Để ngỏ khả năng NHNN tiếp tục hạ lãi suất điều hành trong 2 tháng cuối năm (Ảnh minh họa)

Về khả năng hạ lãi suất điều hành, theo bà Trinh, các tín hiệu cho thấy lạm phát tiếp tục hạ nhiệt trong thời gian tới (giá thịt lợn giảm, giá xăng dầu vẫn duy trì ở mức thấp) giúp KBSV để ngỏ khả năng NHNN tiếp tục có động thái điều chỉnh hạ lãi suất điều hành thêm 1 lần nữa trong nỗ lực đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế. Mặt bằng lãi suất huy động nhờ đó sẽ vẫn duy trì ở mức thấp giúp NIM của các ngân hàng sẽ tiếp tục được cải thiện.